ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Çok kez yazdım, bir daha yazayım:

"Belediyeler iktidara giden yolu açar!" Ama dinletemedim ki...

Durmadılar, çaldıkça daha çok çaldılar!

Yaptıkları en iyi iş, rüşvet yemek, rakı içmek ve karı kız işi!

"Halka hizmet" ve "emek" gibi laflar slogandan ibaret.

İşçinin ekmeğiyle oynamak suçtur!

Yani İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırım gibidir!

Bir başkan ne kadar dürüst olur, şehrini ne kadar çok geliştirirse partisi iktidara o kadar yakın olur...

Adrese teslim ihaleler yapıp parayı kırışır, çocuklarınla belediyeyi soyarsan kendine de partine de zarar verirsin...

CHP'li belediye başkanlarının çoğu aile boyu hırsızlık yapıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediye başkanlarımızın cebinde, kadın başkanlarımızın çantalarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı var" demiş.

Özgür Bey, bu başkanlarla daha çok "iktidar" diye yavelersin...

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Adana Belediyesi'nde yaşanan rüşvet rezaleti ortada...

Polis fezlekesi rüşveti bire bir ifşa etti!

Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın düğün altınlarından parfüme, ev kirasından estetik ameliyatlarına, kıyafetten yemek parasına kadar her şeyinin parası belediyeden ihale alan reklamcılardan çıktı.

Fezlekenin 761. ve 762. sayfalarında Twitter hesaplarının nasıl mavi tık yapıldığı da anlatıldı.

Yalnız Zeydan Karalar'ın "mavi tıkı" değil, karısı Nuray Karalar'ın ve belediyenin resmi hesabı da rüşvetle mavi tıklı oldu... Parayı hapisteki Süleyman Aydoğan ödedi.

Mürüvet Sızlı:

"- Kardeş kartını atsana Twitter blue yapcam..." Süleyman Aydoğan:

"- Washhh..." Yolladığı kredi kartı eksik bakiyeli olunca Aydoğan, Danışman Mürüvet'e yeni bir kredi kartı gönderiyor.

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Fezlekedeki en ilginç kayıtlardan biri de Aleyna Tilki ile ilgili olanı. Ve Süleyman Aydoğan ile Semih Dizidar arasındaki görüşmede ahlaksız konuşmalar dinlemeye takıldı!

"Kadında şey var ama kadını s..... üstüne çöküyor ya. Başkan aramış kadını .... diye. Parçalıyormuş kadını diye yani Aleyna Tilki'ye..."

Kamu kurumu olan belediyede yaşanan rezalete bakın...

Kayıtlarda yalnız Aleyna Tilki ile ilgili sinkaflar yok!

Teftişe gelen Sayıştay müfettişlerine edilen küfürler de var.

Semih DİZİDAR ve Süleyman AYDOĞAN konuşuyor.

Semih Dizidar:

"- Ya bu Sayıştaycılar a... s bizi bitirdi ya!"

Süleyman Aydoğan:

"- Mahmut'la ne yaptın?"

Semih Dizidar:

"- 26 bin lira şuraya öde dedi bir isim gönderdi 26 da ona ödeyeceğim yarın."

Süleyman Aydoğan:

"- Hangi 26?"

Semih Dizidar:

"- Film projeksiyon cihazı 135 bin liralık hesap var ya. Normalde 97 bin lira gönderdim, 26 daha gönderecem. 10 bin lirayı da ben söyleyecem dedi.

"- Şey dedi. Şartnameyi Ekaptan indir yeni şartname yaz dedi... Yeni şartnameye ekleyebileceğin her şeyi..

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ÇUKUROVA EMRAH KOZAY

Çukurova Belediyesi'nden gelen pis kokular Adana'yı sardı. Burhanettin Bulut'un ekibi büyük bir vole vurmanın peşinde.

Başkan Emrah Kozay, vekili Ali Erkin Doygun ve adrese teslim ihale şartnamesini tezgâhlayan yardımcısı Uğur Can Doğan.

Herkes bu üçlüye dikkat etsin!

Çöpten pis kokular geliyor!

Pis koku yalnız Adana'dan değil İstanbul ve Ankara'dan da hissedilecek.

Soru şu: Üçlünün rant tezgâhını Ankara'daki abileri biliyor mu?

Eğer öyleyse eyvah ki ne eyvah!

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CİN ALİ

Burhanettin Bulut'un ekibi, Başkan Ali Demirçalı'yı yiyecek mi?

CHP'de yaşanan ne kavgasıdır?

Yazıp değerli okurlarımızı haberdar edeceğiz...