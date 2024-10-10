ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

AK Parti iktidarını yıkmak için çok uğraştılar.

CHP'li Tuncay Özkan ve Orgeneral Şener Eruygur'un düzenlediği cumhuriyet mitingleriyle başladılar.

Ardından AK Parti'ye kapatma davası açıldı...

FETÖ'cü savcı Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklamak istedi. Amacı ameliyata giden Reis'i yatağa kelepçelemekti...

17-25 Aralık'ta FETÖ'nün yargı darbesi geldi.

Paralar, ayakkabı kutuları, Man Adası gibi yapay suçlar oluşturuldu. Yine 17 Aralık'ta "rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık" gibi suçlamalarla işadamları ve bakan çocukları gözaltına alındı.

Ardından Türkiye'yi yakıp yıkan "Gezi" olayları başladı.

Hepsinin ortak amacı AK Parti'yi bitirmek, Reis'i oyun dışına itmekti. Ama başaramadılar.

Türkiye'nin sigortası olan Erdoğan'ı yok etmek istediler ama başaramadılar.

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Başkan Erdoğan, AK Parti'de önemli değişiklikler yapacak.yapanlarla yolunu ayıracak! Bu tipler partiye de Reis'e de zarar veriyor.Başkan Erdoğan hem içte hem dışta milleti ve devleti için savaşırken bunların tek yaptığı halka tepeden bakmak!Türkiye'yi imar eden ve her şehirde emsalsiz hizmetleri olan AK Parti, Adana ve Mersin'de neden tek bir belediye alamadı?Sebep bunların halka tepeden bakması değil mi?Halk Reis'i çok seviyor ama bu tiplere gıcık oluyor.Bu hallerdir AK Parti'ye gönül verenleri küstüren.Reis, Türkiye Buluşmaları'nı bunun için yapıyor.22 yıldır milletiyle beraber yürüyen Reis, milletin neden küstüğünü öğrendi.Erdoğan aday olursa oylar elbette yine ona gider. Çünkü alternatifi yok onun!Emekli maaşları, hayat pahalılığı gibi faktörler halka tepeden bakmalardan sonra geliyor.

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Reis samimiyetiyle, halka dokunuşuyla takdir topluyor...

Halk bazı meclis üyelerinin cebini doldurmak için iş takibi yaptıklarını biliyor ve bu durumdan rahatsız oluyor.

Şu ilginç örneği yazmanın zamanı geldi.

Bilici ailesi, AK Parti'den niye ayrıldı?

Mehmet Ali Bilici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seven biri. Ve adamın hayatı sağ partilerde geçti.

Bu aileyi CHP'nin kucağına kimler itti?

Mehmet Ali Bilici 18, 20 ve 21. dönem Adana milletvekili seçildi.

Beyefendi ve Adana sevdalısı bir yüreğe sahip.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı idi.

Dönemin Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk, FETÖ'ye yatıp partiyi satmasaydı Mehmet Ali Bilici seçimi almıştı.

Dışlayan teşkilatlara rağmen bu aile AK Parti'den ayrılmadı.

Bilici ailesi, 40'ından sonra makas mı değiştirdi yoksa?

Bilici'nin oğlu Bilal Bilici, İyi Parti'den Adana milletvekili seçildi. Akşener sonrası partide boşluk doğunca istifa etti...

Bir süre bağımsız kaldı... Sonra yakasına CHP rozeti takıldı...

Bilal Bilici'nin de CHP'ye gönül rahatlığıyla gittiğini sanmıyorum.

AK Partili yerel yöneticiler, Reis'in halka olan yakınlığını biraz taklit etse bu partiye atom bombası atılsa inanın vız gelir!

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KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Altın Koza Film Festivali'ni Reis düşmanlarının arenası haline getiren Adana BBB Zeydan Karalar'ın, HAMAS'ı terör örgütü ilan ettiğini, İsrail'i ise kınamadığını yazmıştım.

Sayın Karalar'ın gönderdiği kısa videolarda yasak savma babından Gazze'de kadın ve çocuk katliamlarını kınadığını gördüm.

Başkan, Gazze'den sonra Lübnan'da da aynı şeyi yapıyorlar...

Bu katliam bir iki kelimeyle kınanacak iş değil.

Saatlerce konuşulmalı, hatta eylemler düzenlenmeli.

Yaptın mı böyle bir şey?

Tabii ki hayır...