ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali'nde hem hükümete hem de Hamas'a kin kustu. On binlerce bebeğin ve kadının katili Netanyahu ile İsrail'e tek laf etmedi.

Altın Koza, film festivali olmaktan çıktı, Özlem Gürses gibi Reis'e nefret kusanların arenası hâline geldi.

Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk gibi iki bölücü, Karalar sayesinde 6 yıldır Adana Belediyesi'ne mitili atmış. Acaba bu bölücülerin her birine kaç yüz bin lira veriliyor?

Çünkü bu adamlar parasız parmağını oynatmaz.

Zeydan Karalar, CHP'li belediyelerin hortumcusu Halk TV'de "Görkemli Hatıralar" isimli bölücü programda "Kayseri Pınarbaşılı kardeşlerime verdiğim sözü unutmadım. Pınarbaşı Sarız ve Tufanbeyli'nin asfalt problemini giderecek şantiyeyi üç ilçenin arasına kuracağız" yalanını savurdu.

Geçen yıl şehrin dört bir yanına astığı afişlere "Üç milyon ton asfalt serdik" yalanını yazmıştı.

Ne hikmetse Fuar alanı ile Kabasakal arasındaki patates tarlasına dönen yolu asfaltlamayı unutmuştu(!)

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mut'taki Zeytin Festivali'nde hükümete saldırarak cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.

Kızı ve eşiyle festivali izleyen AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Burası bunun yeri değil başkan" sözü üzerine Yavaş'ın korumaları ile CHP'li gençler, Çopur'a saldırarak hastanelik etti. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, bu saldırının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Küçücük bir eleştiriye dayanamayan CHP iktidar olsa karşılarına çıkan herkesi ya hapse atar ya da bir köşede boğdurur.

Bu CHP Atatürk'ün, hatta İnönü'nün, Ecevit ve Baykal'ın CHP'si değil. Eski CHP olsa kriminal birini başkan yaptırmazdı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işlediği nitelikli yağma ve tehditten aldığı cezayı onamasına kızmaz, karara da "siyasi" demezlerdi.

Burhanettin Bulut utanmadan Aydar'ın yaptıklarını savundu.

Adamın işlediği insanlık suçunu önemsemedi bile.

Kadir Aydar, kardeşleriyle birlikte kazada ağır yaralanan kıza ödenen tazminata çökmüş, yetmemiş tehditle babasına zorla senet imzalatmıştı.

Bu kafaya göre "nitelikli yağma ve tehdit" suç değil.

Aylarca komada kalan kızcağızın sigortadan aldığı tazminata çökmek de suç(!) değil.

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YAVUZLAR KÖPRÜSÜ

Kıraç konseriyle trafiğe açılan Yavuzlar Köprüsü'nü sahiplenen Zeydan Karalar'ın yalanları durmuyor.

Kızılderili atasözünde "yalan" bire kırk veren tohuma benzetilir.

"Yalan tohumdur.

Bire kırk verir.

Verdiği kırkın her biri, bir tohumdur ki O da bire kırk verir" der.

Deveye "Boynun eğri" demişler, o da "Nerem doğru ki?" demiş...

Şimdi Zeydan Efendi'nin hangi yalanını düzeltelim...

"Benden önce belediyenin yaptığı bir tek altgeçit var mı?" demiş. Keşke iktidar temsilcileri ağzının payını verebilse.

Ben sorayım Zeydan Efendi, Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nü baban mı yaptı?

Eğer öyleyse "Denizli Altgeçidi"ni de deden yapmıştır!

Muhteşem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Girne Köprüsü genişletme işini de muhakkak eben yapmıştır.

Açılışını yaptığın Yavuzlar Köprüsü'nü 5 yıl beklettin.

Yavuzlar Köprüsü'nün en önemli kısmı köprü ayak kazıklarıdır. Hüseyin Sözlü köprünün yüzde 79'unu tamamlamıştı.

Yalan konuşma Zeydan Karalar...

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CHP'Lİ PARACI ÜYELER

Adana-Yüreğir Belediyesi'ni kilitlemekle tehdit eden CHP'li meclis üyeleri kimler? Yarın açıklıyoruz...