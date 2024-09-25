ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Ekrem Rum değil" başlıklı yazıma arkadaşım itiraz etti ve dedi ki: "Ekrem Rum değil ama zihniyeti Rum!"

"Atatürk düşmanlarıyla birlikte olanlar, Mustafa Kemal'in askeri olamaz!" dedi...

Hakikaten zihni bozuk olmasa "PEKEKE sizi tükürüğüyle boğar" diyeni ağırlamazdı.

Artık Diyarbakır'a gidip hevalleriyle halay da çeker!

Ve yine "Demirtaş serbest bırakılsın" der!

Ama bir kere bile Ömer Halisdemir'in adını ağzına almaz!

Çünkü adamın zihniyeti kelek...

Şenol Demirci leşkeri ısrarla, "Kim bu Ekrem İmamoğlu?" diyor...

Yani İmamoğlu'na Rum demek istiyor ama korkuyor...

Bunu da "Ekrem İmamoğlu 1970 Trabzon doğumlu... Trabzonlu değil ama! Aile Trabzon kökenli mi? Kesinlikle değil! Nereli oldukları yönünde ciddi iddialara sahibim, ama yazamam!" diyerek belirtiyor.

Patinaja gerek yok, artık herif Trabzonlu ve Türk...

Ekrem'e "zihnen Rum" demende bir sakınca yok ama.

İptal edilen İSPARK Şarj İstasyonu Kurulum ihalesi yapılacak.

İhale sırasında İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıyı unutmayın!

İhale kesinlikle yerli ve milli firmalara verilmeli.

Aksi takdirde Lübnan benzeri sıkıntılara maruz kalabiliriz.

Çünkü İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman'ın daha önce FETÖ'cü bir şirkette çalıştığı, FETÖ'nün İsrail elemanı olduğu da dikkatlerden kaçmasın...

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Demirci yine soruyor:Belli ki ŞenolBey, Ekrem'i belleğineolarakkaydetmiş.Ekrem'in Beylikdüzü'ne Makarios rölyefi yaptırması zihniyetini gösterir, Rumluğunu değil.Zihniyeti bozuk olmasa,diyen Sırrı Sakık ile işbirliği yapmazdı!Bay Ekrem,iddiasıyla yargılandığıBüyükçekmece Adliyesi'nde amcasıAli'ninolduğunuöğrenince küplere bindi.Bu hasımlık da amcasının intiharına sebep oldu...Onu Türkiye'nin başına bela edenlerden biri de Soner Yalçın'dır!Murat Ongun'u Ekrem'e yamak yapan Soner Efendi'dir.Ekrem'e toz kondurulmamasının sebebi ise mangırlarıdır.Şu sıra naylon anket furyasını başlatanlar da aynı kafadır.Sözcü, Birgün, Cumhuriyet gibi gazeteler ile tüm fondaşların uyduruk anketlerleyarışına girişmesi de maksatlıdır!

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Muhammet Yakut çakalı, CEHAPE'li bir belediye başkanının kokainman olduğunu ifşa etti...

Mustafa Sarıgül ile oğluna ise demediğini bırakmadı.

Yakut, AK Partili bir başkanı işaret etseydi kıyamet kopmuştu.

Yılmaz Özdil'e göre "rakı" vatan sevgisiymiş...

Rakıcı Özgür Özel'e tebriklerini sunmuş.

Özgür Özel 70'lik rakıyı 140 lira yapacakmış!

Ama 70'lik rakının vergisiz fiyatı 353 lira!

Herhalde 213 liralık farkı hazineden sübvanse edecek!

CHP'liler nelerle uğraşıyor görüyorsunuz değil mi?

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TUNÇ DEMİRTAŞ

Bursa Uludağ Üniversitesi mensubu Tunç Demirtaş'tan mektup var.

Demirtaş yazısında, "Jüri 140'a yakın puanı olan ve akademik açıdan niteliği yüksek yayınları bulunan beni tercih etti.

Cihan Daban'ın idare mahkemesine itirazı üzerine bilirkişi Daban'ı uygun buldu. Bir yıl boyunca üniversitede ders verip tez danışmanlığı yaptıktan sonra ilişiğim kesildi.

Bu sürede öğretim üyeliği görevini yerine getirdiğim için maaş iadesi gibi işlem uygulanmadı" dedi.

Mahkeme kararı sonrası Demirtaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki eski görevine geri döndü.

Ayrıca jürinin torpilinin söz konusu olmadığını belirtti.