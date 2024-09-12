ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bütün düğmelere birden basmaya başladılar.

Medya ve siyasetin ne kadar alçağı varsa hepsi sahada.

Görüntüde eski Bakan Süleyman Soylu ama asıl hedef başka!

Kıs kıs gülen kimi AK Partili görünenlerin yalan ve iftiralara örtülü desteği var...

Ama Soylu'ya saldırıların nihai amacı belli.

Yani hedef AK Parti ve Erdoğan...

Palavra anketlerle çoktan operasyona başladılar bile.

Tören sonrası kılıç çeken teğmenlere sahip çıktılar.

Reis'in mücadele iradesini sahaya yansıtan Süleyman Soylu'yu düşürdüklerinde hedefe ulaşacaklarını umuyorlar.

Spiker Ece Üner Halk TV'de kılıç çeken teğmenlere tepki gösterenlere "namussuz ve şerefsiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na verilen "tahta kılıç" da tiyatronun bir parçasıdır.

Ama Ekrem efendinin şu sıra elektrikli araçlar için İstanbul'da kurulacak şarj istasyonları işini yabancı ortaklı bir gruba vermenin peşinde olduğu iddia edildi.

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Böyle bir hokkabaz CHP'nin nasıl umudu olabilir?Adamın hayatı numara, çıkarı için yapmayacağı yok...Şu son numarasına bakın;İSPARK, işlettiği otoparklara elektrikli araç şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi için 17 Eylül'de ihaleye çıkacak.Ama şartname 170 lisanslı Şarj Ağı İşletmecisi'nden 167'sini ihaleye sokmayacak!Gavura göre hazırlanmış şartname bu.İstanbul içinde en az 60 istasyon, Türkiye genelinde de 100 Yüksek Hızlı istasyon şartı koşulmuş.Şirketlerin 20 milyonluk sermaye olması şartı kondu!EPDK bile 4.5 milyonluk sermayeyi yeterli görmüş!İSPARK'a yetmemiş bu sermaye...EMobilite Derneği Başkanı Avukat Osman Atamandedi.İhale bu şekliyle rekabet açısından hukuka aykırı olacak ve en kötüsü de tekelleşmeye yol açacak!Şartname rekabetiortadan kaldırmış olacak!Bu durum önce tüketicinin, sonra da kamunun aleyhine olur.İSPARK oldu - bitti ile İstanbul'u yabancı ortaklı bir gruba mıetmenin peşinde?

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Amcasının intiharına sebep olan birinden millete fayda gelmez!

100 yıllık CHP'yi ülkenin en kötü, en beceriksiz belediye başkanına siyasi meze yapanlar bunu düşünmüyor.

Bu adam "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyerek Mehmetçiğe meydan okuyan PKK'lı Abdullah Zeydan ile kanka.

"Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar it sürüleri" diyen PKK'lı Sırrı Sakık'la da "kent uzlaşısına" imza attı...

Çünkü adamın hamuru başka...

Ülkeymiş, halkmış böyle bir derdi yok yani...

Ekrem efendi seçim vaatlerinde:

"Emeklilerimize 10'ar bin lira pazar desteği, 9'ar bin lira kira desteği, her gün de bir Halk Ekmek desteği vereceğiz..." demişti!

Peki; alan var mı?

Ekrem efendi tarihteki en cambaz siyasetçidir.

Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi siyasi harekete mensup olursanız olun, devletin beka ve güvenliğinden sorumlu kurumları yani "TSK, MİT, Emniyet ve Yargı"yı politika malzemesi yapandan uzak durun.

Balkan Harbini ve 15 Temmuz ihanetini de unutmayın.

"Devlet çökerse Ulus çöker" unutmayın!

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ZEYDAN KARALAR

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonuyla ilgili yazılarım bitmedi...

Müthiş şeyler var...

Zeydan'ın oğlunun düğünü için rüşvetle bilezik bile alınmış...

Cuma günü mutlaka www.takvim. com.tr'yi okuyun...