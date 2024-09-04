ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Meryem Tuncel sabahın köründe rektörlükten kişisel eşyalarını topladı!

Sonra üniversiteye yeni atanan Rektör Hamit Emrah Beriş ile yemeğe çıktı.

İkisine de hayırlı uğurlu olsun...

Meryem Hoca nahif biridir.

Üniversitede aykırı bir çok tiple uğraşmak zorunda kaldı.

Ben o koltuğa oturan çok kişiyi tanıdım.

Ama çok azı kubbede hoş bir seda bıraktı!

Devlet görevi "ağır abilik" ister.

Devlet adamı bin düşünüp bir yapmalı!

Meryem Hoca üniversiteye siyaseti ve torpili sokmadı.

Emrah Hoca da buna izin vermeyecektir.

Umarım orayı siyasi arena yapmak isteyenler fırsat bulamaz!

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Meslek hayatımda çok şey gördüm...Devlet adamlığına aykırı yığınla şeye tanık oldum.Siyaset yapan kimi kişilerin egolarının tavan yaptığını bilirim.Halkın Reis'i bu kadar sevme nedenini idrak edemeyen çoktur.Burnu havada siyaset yapılmaz, devlet adamlığı da olmaz.Vali Süleyman Elban 'dan bir örnek vereyim.Selefi Mahmut Demirtaş 'a hasmı gibi davrandı.Bu durumu hem meslektaşları hem halk garipsedi.Halbuki yerine geldiği vali ile Kırşehir 'den hemşeriydi.Daha da ileri gidip Demirtaş'a yakın olanlara ambargo koydu. Adana kulislerinde bu durum çok konuşuldu.Daha çarpıcı olanı ise Demirtaş'ın amcaoğlu Prof. Dr. Mustafa Demirtaş 'a randevu vermemesiydi...Oysa Mustafa Hoca onadiyecekti.Koltuklar devletindir kimsenin babasının malı değildir!Baba malı bile olsadiyeceklere kapı kapanmaz!Türk misafirperverliğinin hassas kaideleri vardır.

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Mahmut Demirtaş Adıyaman, Mardin, Adana ve Bursa illerinde valilik yaptı.

Şimdi ise Emniyet Genel Müdürü!

Vali Demirtaş görev yaptığı her ilde çok sevildi.

15 Temmuz darbe gecesi ise İncirlik Üssü'nün FETÖ'cü Generali Bekir Ercan Van'ı teslim alarak önemli bir hizmet yaptı.

Bekir Ercan Van çakalı tanker uçaklarla FETÖ'cü hainlere yakıt ikmali sağlıyordu.

Mahmut Demirtaş insanları siyah/ beyaz diye ayırmadı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Demirtaş'ın görev yaptığı illerden gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Lafı niye açtık ve nereye geldik değil mi?

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Emrah Beriş Hoca ile ilgili duyduklarımız dedikodudan ibaret olmasını isterim!

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CHP-DEM'Lİ MERSİN'DE SKANDAL.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, porno kaseti elden ele dolaşan bir kadını müdür yaptığı için dile düşmüştü. Buna rağmen kadını görevden almadı.

Belediyede olan antin/kuntin işleri de umursamıyor...

Seçer'in DEM-PKK ile yaptığı işbirliği sonucu dünyanın en güzel şehrini ikinci "Kandil"e döndürdü.

DEM-PKK'lılar İstiklal Marşımıza hakaret etti başkan takmadı.

DEM'lilere bir "ne yapıyorsunuz ulan" diyemedi.

Belediyede malı götüren ekibe de ses çıkarmadı.

Yılan hikayesine dönen METRO'yu bankamatikçilerle doldurdu.

Belediyede güvenlikçi olarak çalışan biri ile kadın sevgilisi arasında kavga çıktı. Dine ve imana küfürleri gırla gitti!

Küfürbaz güvenlikçiyi işten attılar, sevgilisi kadın memuru da başka birime sürdüler.

Dine imana hayasızca küfreden güvenlikçi tutuklandı.

İyi ki Mersin'de savcılar var...

Vahap beyin belediyeyi nasıl yönettiğini anlayın artık. .

Kimin eli kimin cebinde insan bakmaz mı?

Mesela Hüseyin Kış efendinin "sanat" ayağına koca sokağı kapatmasına nasıl göz yumdu.

Vahap Başkan belediyeyi çiftliği gibi yönetmekten vazgeçmeli!