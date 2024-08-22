ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Lütfü Savaş'ın kulaklarını çok çınlattım?
Çünkü Lütfü Bey yetim hakkı çok yedi.
Depremde bile para dolu çantalarının peşine düştü, hemşerilerinin cenazeleri için araç dahi vermedi...
Hüseyin Ata Kaşgöz, depremde ölen oğlunu taşıtacak araç aradı.
Lütfü Efendi, yetim hakkı nasıl korunurmuş görsün!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, müteahhitlerin 750 milyon lira istediği 100 kilometrelik asfalt yolu 78 milyona yaptı.
Sen olsan bu parayı vermiş, kalanı da kırışmıştınız...
Depremde yıkılan evden çıkardığı çantalar, para ve altın doluydu.
Belediyeleri hortumlayanlar bütçeye sıkıntı veriyor.
78 milyona yapılacak işi 750 milyona yaptıran çok CHP'li var.
Çalınan paralar faiziyle tahsil edilmeli.
***
Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
!
CHP'li belediyelere iyi bakın, sağlam bakın!
Zenginleşen başkanlara "Nereden buldun?"
deyin!
Belki yüz kez Adana
ve Mersin
'den örnekler verdim.
Birini tekrarlayayım.
Zeydan Karalar
başkanlık öncesi çulsuz biriydi...
İki dönem başkanlık yaptı, acayip zenginleşti.
CHP İl Başkanı'yken icralarıyla gündemdeydi.
Bugün Ankara
'da çelik fabrikası, Adana'da mobilya ve döküm fabrikaları var...
Kimse de adama "Nereden buldun?"
demedi!
Oğlu Mert'e 100 lira verecek parası yoktu.
Mert bile köşeyi döndü.
Adamın Eral okullarında ortaklığı varmış...
Ne de olsa billboardlar kralı!
Rüşvet işinden nasıl yırttığını yakında yazacağım.
***
Sayın bakanım, belediyeler ihale kılıfıyla soyuluyor!
Zeydan Karalar seçim öncesi, Süleyman Kirici
isimli yoldaşına 50 bin adet ramazan kolisini ihale etti.
Ardından 100 bin paket kuru kahve, tepsiler, silikon eldivenler, mutfak önlükleri, çantalar ve powerbank işi ihale edildi.
50 bin koli belediyeye geldi mi, geldiyse kimlere dağıtıldı?
Koli ve kuru kahve paketlerini kim sayıp teslim aldı?
50 bin yerine 5 bin verilse kim ne bilecek?
Kahve paketleri ile diğerlerinin ne kadarı dağıtıldığı meçhul.
Sayıştay ve İçişleri müfettişleri bu tezgâhın neresinde?
Belediyelerdeki ihalelere düstur getirilmeli.
Konser ve asfalt işlerinde de büyük kaçak var!
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Aydın
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ve Efeler'in eski Belediye Başkanı Fatih Atay'ın 440 milyonluk asfalt kavgası dile düşmüştü.
Başkan Atay, "Ben neler çaldıklarını biliyorum, ihalede 32 milyon liralık yolsuzluk yaptılar"
demişti.
Adamı CHP yeniden aday yapmadı.
Asfaltın kalitesini de denetleyen yok!
CHP'li Zeydan Karalar, Adana'nın dört bir yanını "üç milyon ton asfalt"
afişleriyle donattı.
O kadar asfaltla 2 bin 600 km yol yapılır!
Peki Adana'da bu kadar yol var mı?
Asfalt ihalelerinde kim yüzde 15'ten fazla kırım yapıyorsa bilinsin ki adam hırsızdır, çalacak!
Bırakın yüzde 20'yi, yüzde 60 kırımla bile ihale alan var...
Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk boşuna isyan etmedi!
"Müteahhit 100 kilometrelik yolun asfaltlanmasına 750 milyon istedi. Ben o yolu 78 milyona mal ettim!"
Aradaki farka bakın sayın
bakanım.
Hırsızların gözü doymaz, önlem şart!