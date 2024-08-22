ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Lütfü Savaş'ın kulaklarını çok çınlattım?

Çünkü Lütfü Bey yetim hakkı çok yedi.

Depremde bile para dolu çantalarının peşine düştü, hemşerilerinin cenazeleri için araç dahi vermedi...

Hüseyin Ata Kaşgöz, depremde ölen oğlunu taşıtacak araç aradı.

Lütfü Efendi, yetim hakkı nasıl korunurmuş görsün!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, müteahhitlerin 750 milyon lira istediği 100 kilometrelik asfalt yolu 78 milyona yaptı.

Sen olsan bu parayı vermiş, kalanı da kırışmıştınız...

Depremde yıkılan evden çıkardığı çantalar, para ve altın doluydu.

Belediyeleri hortumlayanlar bütçeye sıkıntı veriyor.

78 milyona yapılacak işi 750 milyona yaptıran çok CHP'li var.

Çalınan paralar faiziyle tahsil edilmeli.

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Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP'li belediyelere iyi bakın, sağlam bakın!Zenginleşen başkanlaradeyin!Belki yüz kez Adana ve Mersin 'den örnekler verdim.Birini tekrarlayayım. Zeydan Karalar başkanlık öncesi çulsuz biriydi...İki dönem başkanlık yaptı, acayip zenginleşti.CHP İl Başkanı'yken icralarıyla gündemdeydi.Bugün Ankara 'da çelik fabrikası, Adana'da mobilya ve döküm fabrikaları var...Kimse de adamademedi!Oğlu Mert'e 100 lira verecek parası yoktu.Mert bile köşeyi döndü.Adamın Eral okullarında ortaklığı varmış...Ne de olsa billboardlar kralı!Rüşvet işinden nasıl yırttığını yakında yazacağım.

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Sayın bakanım, belediyeler ihale kılıfıyla soyuluyor!Zeydan Karalar seçim öncesi, Süleyman Kirici isimli yoldaşına 50 bin adet ramazan kolisini ihale etti.Ardından 100 bin paket kuru kahve, tepsiler, silikon eldivenler, mutfak önlükleri, çantalar ve powerbank işi ihale edildi.50 bin koli belediyeye geldi mi, geldiyse kimlere dağıtıldı?Koli ve kuru kahve paketlerini kim sayıp teslim aldı?50 bin yerine 5 bin verilse kim ne bilecek?Kahve paketleri ile diğerlerinin ne kadarı dağıtıldığı meçhul.Sayıştay ve İçişleri müfettişleri bu tezgâhın neresinde?Belediyelerdeki ihalelere düstur getirilmeli.Konser ve asfalt işlerinde de büyük kaçak var!

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