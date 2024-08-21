ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fitne çıkarmak için paralanan Birgün Gazetesi, "Alevler kül etti, iktidar seyretti" başlığıyla çıktı!

Seyreden kim alçak iftiracı?

O kadar helikopter, uçak ve insanlar gözünüze girsin be!

Yalancı Sözcü Gazetesi senin de!

Şerefsizler algı operasyonlarına erken başladı!

Yakan PKK, söndürmek için devlet onlarca helikopter, uçak ve binlerce personelle gece gündüz çalışıyor!

CHP'li belediyeler ve ortakları DEM seyrediyor!

"Ateşin Çocukları" yangınları üstlendi, tutuklananlar var.

"PKK yaktı" diyemeyenler "Devlet söndüremedi" diyor.

Az şerefsiz değilsiniz ha!..

"Operasyon" anketlerine erken başladılar!

Erken seçimin "e'si" ortada yokken hem de!

CHP'yi birinci, AK Parti'yi ikinci gösteriyorlar.

Zurnanın zırt dediği yer de burası ya!

Soralım; birinci çıkan CHP ne yaptı ki?

İşçileri sokağa döken Ali Demirçalı gibi yakınlarını belediyeye doldurdukları için mi CHP birinci çıktı?

Yoksa İmamoğlu'nun milyonluk Paris gezisi mi birinci yaptı?

Belki de önseçim deyip parayla aday yaptıkları içindir!

Ya da adrese teslim ihaleleri CHP'yi birinci yaptı!

Sahi CHP, ne yaptı ki birinci çıktı?

Hepiniz algı makinesi yalancısınız!

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Meclis'in toplantıya çağrılması da operasyon içindi!Anayasa'nın 148/5. maddesidiyor.Anayasa bireysel başvuruda yargısal sınır çizmiş...Hem AYM davaları yeniden inceleyecek makam değil!AYM'nin Can Atalay kararı bir operasyondu!CHP+DEM ve TİP'in Meclis'i niye topladığı belli.Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in konuşma hakkını provokatör Ahmet Şık'a vermesi de tezgâhtı.Provokatörün AK Partililere hakareti de planın bir parçasıydı.Kimse dağlarda terörist aramasın, teröristler Meclis'tedir!

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Seçim 2028'de olacak!

Reis tecrübesiyle mutfaktaki yangını söndürecek!

Emekli ve dar gelirlinin maaşları artacak!

Enflasyon da tek haneye inecek!

Çelik kubbe savunma sistemini kuruyoruz.

Belediyeleri babasının çiftliği sananlar tokat yiyecek!

PKK ve FETÖ ile mücadele sürecek!

Muhalefet bunları gördü ve operasyonlara başladı.

Karabük Üniversitesi'nde Can Kakışım isimli öğretim üyesi, AK Parti iktidarını Moğol istilasına benzetti. Ve "Anadolu böyle bir acı yaşamadı" dedikten sonra "ağız dolusu" küfretti!

Ama bu hakaretlerin adı demokrasi değil ki!

Bu yapılan densizliklere sınırsız özgürlük derler!

Cumhurbaşkanı'na hakaretin adı "demokrasi" olamaz!

Maalesef Türkiye'de Allah'a, Resul'üne, Osmanlı'ya, Erdoğan'a hakaret edenlere bir şey olmuyor.

Türkiye'den başka yerde cumhurbaşkanına hakaret eden bir millet yok!

Hollanda'da krala hakaret eden anında hapse atılır!

Obama'ya zenci diyen Amerikalı ise 4 yıl ceza aldı!

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AVŞA ADASI

Avşa'da yaşayan bir bayan okurum, "CHP'ye geçen Marmara Adalar Belediyesi hizmet yapmıyor. Sinekler bizi yedi. Çöpler geç alınıyor. Adayı çöp kokusu sardı. Sağlık ocakları sineklerin yediği insanlarla dolu. Gürültü kirliliği almış başını gidiyor. Kafeciler sahilleri parsellemiş. Günbatımını izlemek hayal oldu. Başkan Aydın Dinçer görevini yapmıyor" diyor.

Elçiye zeval olmaz!

Aydın başkan işini adam gibi yap, millet rahat etsin.

Yoksa sürekli buradan sana sesleneceğim.