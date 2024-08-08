ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İki tane Cin Ali var.

İkisi de CHP'li...

Biri belediye başkanı, diğeri mebus!

Biri Adana'da, diğeri Mersin'de...

Memleketin ve milletin sahibi cumhuriyet savcılarıdır.

Adana'nın Cin Ali'si, savcıyı göreve çağırmama kızdı!

31 Mart'ta Yüreğir Belediye Başkanı olan müteahhit Cin Ali, savcı beyin ihale dosyasını istemesine çok bozuldu!

Herif AK Parti'den beni susturmasını bile istemiş.

Cin Ali bayağı bir saçmalamış yani.

Arazi satışında alavere dalavere olduğunu yazınca savcı olaya el koydu. Yazılarım üzerine Cin Ali satışı iptal etti.

Şimdi de "Satışını iptal ettim" falan filan gibi laflar ediyor.

Yalanlarını yesinler senin Cin Ali, yazmasaydık bedavaya gitmişti arazi.

Senin cinliklerini iyi biliriz.

Herif göz göre göre araziyi ortağı İsa Tuzcu'ya verdi be.

Rekabeti önlemek için teminatı yüksek tuttu.

Sonra arsanın yoğunluğunu artıracaktı...

Kefenin cebi yok Cin Ali?

O araziyi yeniden satışa çıkaracak!

Yapılacak satışın da yapılacak inşaatın da takipçisiyiz.

Arsayı alacak emanetçiyi bile takip edeceğim.

Orada 1.6 yoğunluğun 2.4'e çıkıp çıkmayacağını da.

Yani nefesim ensenizde olacak Ali Efendi!

Başsavcım, bu tüccar kafa hizmet için değil yüksek binalar dikmek için Yüreğir'e belediye başkanı oldu.

Çukurova ilçesinden onu iyi tanırız!

Kime, hangi başkana ne kıyaklar çektiğini biliriz!

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İkinci Cin Ali de Mersin'de...O da çok uyanık biri...Rüşvetten ceza alan eski Mersin Belediye Başkanı CHP'li Macit Özcan'ın avukatı olan Cin Ali, geçenlerde eski AK Parti il başkanı Mekin Merter Salt'ın İsrail'e kurşun geçirmez cam ihracı üzerinden hükümete çemkirdi.Bu uyanık da bir FETÖ'cü üzerinden Reis'e vurmaya kalktı.Yalanlarına AK Parti il teşkilatı niye cevap vermedi?Yönetimden biri çıkıp yalanı niye yüzüne çarpmadı?Her şeyi Reis'ten beklemeyin kardeşim, konuşun!Mekin Merter Salt, 15 Temmuz öncesi Hakan Şükür gibi FETÖ'nün AK Parti içine soktuğu bir ajandı.Cin Ali, herifinin FETÖ'cü olduğunu vetutuklandığını bilmiyor mu?..Bal gibi biliyor. Belki de Mekin Efendi, İsrail'e kurşun geçirmez cam ihracatı yaptığını Ali Mahir'e söyledi.FETÖ'cü Mekin Salt ve sülalesi seçimlerde CHP'ye çalıştı.

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Mersin'in hemen her tarafı CHP'ye çalışan kriptolarla dolu...Biri yap-satçı FETÖ'cü müteahhit...Bu kripto, eski bir bakan üzerinden şehri talan etti.Herif otel işletiyor, kuş evleri yapıp satıyor...Adana ve Mersin'de FETÖ'den hüküm giyenlerin hemen hepsi CHP'ye destek verdi.FETÖ'den yargılanan Yağmur Akkülah, Ali Kocaklı, Hüseyin Karabulut, Aykut Fatih Doğan, Bayram Ali Sivaslıoğlu, Seyfettin Alpat, Zekeriya Karaduman, Tahir Acaroğlu, Ömer Ekinci, Kemal Elibal, Cemal Tahir Soncu, Halil Kadı ve eski Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan ve diğerleri...Kodese giren FETÖ'cüler sittin sene AK Parti'ye oy verir mi?Ali Demirçalı, CHP mebusu iken ABD'de FETÖ'cüleri ziyaret etti.Demirçalı'nın FETÖ'cü general Bekir Ercan Van'ın İncirlik'teki toplantısına katıldığı bile iddia edildi.ABD'de görüştüğü FETÖ'cü Mahmut Yeter ile kanki olduğunu biliyoruz. Ablasının iki oğlunu belediyeye yerleştiren Ali, diğer ablasının kızını da özel kaleme sınavsız memur yaptı.Ah Cin Ali ah...Yarın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile MHP Meclis üyesinin sözlerini www.takvim.com. tr'de yazacağım.