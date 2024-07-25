ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tüccar adamdan belediye başkanı olmaz dedim!

Haklıydım, çünkü adamın aklı fikri parada.

Herif Çukurova'yı bitirdi, şimdi de Yüreğir'i yemek için fırsat kolluyor.

CHP'li Ali Demirçalı'dan bahsediyorum...

"Ona arsa de başka bir şey deme" demişlerdi.

"Hayallerimin peşinde koşan biriyim" diyordu...

Meğer hayali hizmet değil, kendine gökdelen dikmekmiş.

Geçen hafta Adana Atlı Spor Kulübü'nün yanındaki kupon arsayı sattı.

Kıymetli arsayı kimin aldığının peşine düştüm...

"Alan kişinin başkanla bir yakınlığı var mıydı?" dedim, varmış meğer...

Bunu buradan cumhuriyet savcılarına ihbar ediyorum!

***

CHP'li Başkanı Demirçalı, eski başkan Fatih Kocaispir'idiyerek suçlamıştı.Oysa koltuğa oturduğunda ilk işi Yüreğir'deki kıymetli arazileri satmak oldu.Hesabını halkın ve savcıların sormayacaklarını sanıyor...Herif 100 milyonluk araziyi 70 milyona satmış!Neden, çünkü araziyi alan yakın arkadaşı İsa Tuzcu.Emre Makine'nin sahibi...Ali Efendi, arkadaşının ihalede rakipsiz kalmasını da ayarladı.2886 Sayılı İhale Kanunu'na uymadı müteahhit Ali.Teminat miktarını yüksek tuttu.Yüzde 3 yapsaydı teminatı çok kişi ihaleye girecek, rekabet oluşacaktı.Bir muvazaa olduğu buradan belli.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yakınlaşması da bundan.Yoğunluğu 1.6 dan 2.4'e çıkardıklarında daire sayısı ikiye katlanacak.Ondan sonra gelsin paralar...

***

Ali Demirçalı, yeğenleri ve yakınlarını belediyeye doldurunca çok tartışıldı.

Genel Başkan Özgür Özel, yapılan atamaları geri çekmesini istedi.

Uyanık, Özel'e "Çektim" derken yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcısı, diğer yeğeni Kubilay'ı ise müdür yapıyordu.

Herif belediyeyi iki yeğenine teslim etti.

Tweet'lerinde "Benim dönemimde siyasi ayrıcalık belediyenin kapısından içeri giremez. Ben belediye başkanlığı değil, hayallerimin peşinde koşan biriyim" demişti.

Hayallerini ilk dakikada sattığı arsa ile de gösterdi.

Adamın ilk işi makamındaki Cumhurbaşkanı fotoğrafını indirmek oldu.

Eski Başkan Mahmut Çelikçan, İMAR AŞ yönetimine üç belediye çalışanını getirdi.

Ali Efendi ise eski ortağını İMAR'ın başına, 11 arkadaşını da yönetimine getirdi.

Şimdi her ay bu adamlara binlerce lira huzur hakkı ödüyor...

İçlerinde üç ayrı yerden maaş alan bile var.

***



İSKENDERUN KAYMAKAMI MURAT SEFA

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve Jandarma Binbaşı Yusuf Yıldırım ile birlikte İskenderun'da yeni yapılacak TOKİ evleri ve hastanenin yerine gitmiştik.

Kaymakam Murat Sefa, depremin yıktığı İskenderun'u yeniden inşa için hafta sonları da çalışıyor. Ülkemizin böyle yöneticilere çok ihtiyacı var.

***



AVŞA ADASI

Yurdun dört bir yanından CHP'li başkanların hışmına uğrayanların çığlıkları bana ulaşıyor. Avşa Adası'ndan yazan bir kadın okurum huzursuzluğunu "Sanki FETÖ, sanki PKK tarafından esir alınmışız gibi..." diyor...

Yalandan anket yayınlayan fondaşlara duyurulur.

***



PKK'LILARI AZDIRAN CHP'DİR

PKK sempatizanları Mersin'de Apo için halay çekmiş...

Onlara bu yüzü veren kimdi biliyorsunuz?

Cumhuriyet başsavcısı olaya el koyarak halaycı PKK'lıları derdest etti.

Yakında o başkanların sonu da halay çekenler gibi olacak.

Mersin ve Adana Belediyesi'nde yapılan ihalelerle ilgili şikâyetler var...

Onlar haftaya kaldı...