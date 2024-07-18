ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Terör örgütlerinden beslenen Mersin'in eski çulsuzları bugünün zengini oldu...

Paraya para demeyen terör seviciler kurdukları derneklerle bürokrasiye sızıp legalite kazanıyor.

Mersin FETÖ'nün, PKK'nın ve uyuşturucu baronlarının adeta üssü oldu.

Polis hemen her gün operasyon yapıyor...

İyi ki Mersin'in güçlü, yüreği sevgi dolu bir valisi var.

Vali Ali Hamza Pehlivan da olmasa şehir tamamen istila edilecekti.

Başsavcı Tolgahan Bey kılı kırk yaran biri...

Ama bitmiyorlar ki, kimi belediye başkanı, kimi dernek başkanı, kimi de işadamı kılığında Mersin'i sömürüp duruyor...

Tarihi ve turizmiyle Antalya'ya beş basan Mersin'i rant betonlaştırdı.

Güzelim sahil kuş evleriyle doldu.

İşin arkasında FETÖ'cü bir müteahhit var.

Arkasına aldığı eski bir bakanla deniz ile şehir arasına beton duvarlar çekti.

Ama güneyin en güzel ilini ilk önce FETÖ keşfetti.

Düşünsenize FETÖ'cü Mekin Merter Salt, AK Parti İl Başkanı bile olmuştu.

Darbe gecesi "Sıkıyönetim Bölge Komutanı" ilan edilen Akdeniz Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'la sabaha kadar görüştü.

Adam daha sonra "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

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Mersin önemli bir ilimiz, birtakım karanlık tipler dernekler üzerinden piyasa yapıyor.

Onlardan biri de CHP'li Hüseyin Kış'tır...

İsmail Küçükkaya'nın kankisi olan bu adam hakkında yığınla iddia var...

Geçen hafta ona bazı sorular sormuş, cevabını istemiştik.

Günler geçti heriften ses çıkmadı.

Ya fırsatı olmadı ya da yüreği yemedi.

Rahmetli Cem Ersever yakın arkadaşımdı.

O böyle tiplere hiç acımazdı...

Teröristlerin ise gözyaşına bakmazdı.

Cem'in ölümü jandarma için büyük bir kayıptır...

Olsaydı Mersin'i FETÖ ve PKK'lı teröristlerden çoktan temizlemişti.

Vahap Seçer'in DEM'li ortakları şimdiki gibi orada at oynatamazdı.

Cem'in Talabani ve Barzani'ye neler yaptığını da iyi bilirim.

Ersever kulağımda patlattığı mermiyle cesaretimi ölçmek istemişti.

Ersever'i Türkiye "Beyaz Toros"tan bilir.

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı JİTEM'in kurucusuydu.

JİTEM'i kurarken ne İçişleri Bakanlığı'nın onayını ne de Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşünü aldı... Bazı uyanıklar şimdi JİTEM muhabbetiyle ne filmler çeviriyor kim bilir?

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YÜREĞİR'DE 100 MİLYONLUK ARAZİ SATIŞI

Müteahhit Başkan Ali Demirçalı'nın İMAR AŞ'ye gizli ortağı Hakan Töre'yi niye getirdiği belli oldu... Sabredemedi Ali Efendi. Köprülü Mahallesi Atlı Spor Kulübü yanındaki 3 bin metrekarelik arsanın ihalesini bugün yapıyor.

100 milyon lira değer biçilen konut imarlı araziyi bakalım kim alacak?

Müteahhit Demirçalı için "Ona arazi de, ev de başka bir şey deme" demediler boşuna. Yüksek rantlı bu yeri tanıdığım Ali kaçırmaz!

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımları Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın radarına girdi. Müfettişler teftişe başladı. Çıkacak sonuçtan CHP'li başkanlar hiç memnun olmayacak.

Bakanlık, CHP'li belediyeleri işçilerin ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştı.

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REKLAMCIYA YATAK İHALESİ

Zeydan Karalar, Pragraf Baskı'ya 1500 yatak,1860 ısıtıcı, 3200 adet battaniye hem de anormal rakamlara ihale etmiş. Üstelik adamın işi reklam, yatak falan değil...

Haftaya genişçe yazarız...