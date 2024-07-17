ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bugünkü CHP'lilerin çoğunda para sevgisi vatan sevgisinin üstündedir.

Parayla saadet bulacaklarına inanmışlardır...

Bu yüzden çoğu ruhunu şeytana satmıştır.

Evrensel insani değerlerden yoksundurlar.

Ahlaksızlığı benimsedikleri için adil değiller!

Zalim ve gaddardırlar, yalanı da peynir ekmek gibi yerler...

Tacizi sever, deveyi ise hamuduyla yutarlar!

15 Temmuz'daki ölümlere 'tiyatro' diyecek kadar ruhsuzdurlar.

En önemlisi de yalandan Atatürkçüdürler...

Ve omurgasızdırlar... Yüreğir'in CHP'li Başkanı Ali Demirçalı "CHP yönetimi indir diyor ama ben Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirmeyeceğim" demişti.

Omurgasız herif, dik duramadı ve Reis'in fotoğrafını kaldırdı.

İndirdiğin sarı çizmeli Mehmet'in fotoğrafı mıydı lan!

Hem o makam babanın mı yoksa milletin makamı mı?

Müteahhit olduğu için adamın aklı TOKİ konutlarında.

Bu kafadır terörist PKK ve FETÖ ile yol yürüyen...

CHP'li Nilüfer Çınar'ın ölümü anlatırken gülüşü bundandır.

Ali Demirçalı da pişkin pişkin "280 kişiyi ekmeğinden ettik" diyebilmiştir.

Sorsan bunların hepsi "Kuvvacı" geçinir.

Atatürkçülükleri gibi o da yalandır.

105 yıllık Milli Mücadele kahramanı "Yeni Adana" gazetesi kapanırken sustular gazetenin 70 yıllık sahibi Çetin Remzi Yüreğir'in cenazesine gelmediler.

"Yeni Adana Gazetesi'nin Fransızların kovulmasındaki rolü büyüktü.

Gazete tren vagonunda çıkarılmış, eşek sırtında direnişçilere ulaştırılmıştı.

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Fransız işgalinde gazetenin destansı mücadelesi unutulmaz.

Çetin Remzi, babası gibi Kuvayı Milliyeciydi. Yeni Adana'da Yaşar Kemal ve Demirtaş Ceyhun gibi isimler yazı yazdı.

Ayrıca gazete 1965'te Amerika'da "Dünya Basın Başarı Ödülü" aldı.

CHP'liler böyle bir gazetenin kapanmasına seyirci kaldı.

Bugün Adana'da özgürce yaşayan herkesin Çetin Bey ve babası Ahmet Remzi Yüreğir'e borcu var...

Dahası Yüreğir ailesi CHP'nin kuruluşunda aktif rol üstlenmişti.

Bana göre cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmalıydı.

Gazete mali sıkıntılar yüzünden kapandığında Zeydan Karalar başkandı.

Yakınlarına milyonlarca liraya televizyon satın alan Karalar, Türkiye'nin en eski gazetelerinden olan Yeni Adana'nın kapanmasını sadece seyretti.

Zeydan Karalar ile Burhanettin Bulut, İsmail Küçükkaya'nın anne acısını Simav'a giderek paylaştı. Ama yanı başındaki Çetin Remzi Yüreğir'in cenazesine gitmediler.

İlçe belediye başkanları Oya Tekin, Emrah Kozay ve Ali Demirçalı da cenazede yoktu.

Cenazeyi Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, gazeteci Rıfat Söylemez, Necmi Uçar, Efsun Tekyeten, Mustafa Özke ve Ömer Üney ile ailesi kaldırdı desek yalan olmaz.

Yani CHP'lilerde vefa yoktur, vicdan da...

Onlar ruhlarını şeytana sattıkları için paraya taparlar...

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İSKENDERUN TAPU'DAN KOKULAR ÇIKIYOR

İskenderun Tapu ile ilgili iddialar peş peşe geliyor.

Şu ara 700 civarındaki bir parsel işi var...

Tapu müdürü Leyla Hanım izne çıkmış...

İddiaya göre iş malum şahsa kalmış...

Yakında bombayı patlatacağız yer yerinden oynayacak...

El mi yaman bey mi yaman herkes görecek.

Nihayet Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da gönderildi.

Sapık müfettiş ile Mehmet efendinin korudukları şimdi ne yapacak?

Tapu üzerinden kamu malını iç etmek ne demek anlayacaklar...