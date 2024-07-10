ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" sözü muhalefetin dilinde pelesenk oldu.

Onlara göre, büyük ihaleleri alanların hepsi AK Partili...

Fondaş basın, AK Parti'nin yandaşa iş verdiği algısını işleyip durdu.

Maksatları Reis'in yanlı davrandığı algısını vermek.

İddia doğru olsa CHP'li Halil Avcı, TOKİ'den 6 milyarlık ihale alabilir mi?

Halil aka 6 milyarlık ihaleyi rüşvet vererek almadı herhalde...

Verdiyse kime rüşvet verdi?

Herif daha AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın yolunu bilmiyor ki.

Hatta İl Başkanı Ozan Gülaçtı'yı da tanımaz!

Yani AK Parti il teşkilatına bir kuruşluk katkısı olmamıştır.

Buna rağmen adam TOKİ'den milyarlarca liralık ihale aldı.

Herhalde o da 5'li çeteye(!) dâhil değildi?

AK Parti hükümeti ihale verirken liyakata, iş bitirmeye ve yapılan indirime bakar!..

CHP'li başkanların yaptığı gibi "adamına iş" vermez!

Algı çalışmaları sizi yanıltmasın, Halil Avcı örneği ortada.

Avcı "rüşvet" cinsinden devlete birkaç küçük bina yaptı o kadar...

Onları da yeni "iş"lere "gel gel" demek için yaptığını sanıyorum.

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CHP VE MÜTEAHHİTLER

"Çete" suçlaması yapılan müteahhitler ülkeye çağ atlattı.

Finansmanı kendileri buldu, işi onlar yaptı, yapılan yol da, köprü de, havalimanı da nihayetinde devlete kalacak.

Çete suçlamasına hedef olan müteahhitler, CHP'li başkanlar gibi milletin parasını ham hum şorolop etmedi.

CHP "çete" numarasıyla aslında hizmete karşı duruyor.

Bu kafadır "kentsel dönüşümü" istemeyen.

Bir çivi çakmazlar, çakana da etmediğini bırakmazlar.

İhaleleri adamlarından başkasına vermeyen onlardır!

Milyarları birlikte cebe atanlar da.

Eski yönetim döneminde yapılan işlerin parasını bile ödemediler.

Bu yüzden iflas eden o kadar müteahhit tanıdım ki...

Adamların milyarlık alacakları pula döndü.

Mahkemelerde yıllarca bekletilen davalar var.

Hâkim Gül Altınok'un yaptıklarını duyunca aklıma başka şeyler geliyor.

Allah bilir birlikte ne numaralar çeviriyorlar.

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HALİL AVCI VE TEMA MÜHENDİSLİK

Adana'nın Çukurova ilçesinde yapılacak 622 konutun ihalesi Halil Avcı'ya ait Tema Mühendislik'te kaldı.

Üstelik şirketin hiçbir iş bitirmesi yokken.

Halil aka TOKİ'den 6 milyar liralık ihale aldı. Şaka bir para değil bu...

Adıyaman'da 2 milyar 239 milyonluk iş için Eray Aktay'la birlik oldu.

Herifin Twitter'ına bakan, retweetlerinde CHP âşığı biri olduğunu hemen anlar.

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in yeni havaalanına karşı milleti kışkırtma yarışına Avcı da iştirak etti.



AK PARTİ VE CHP'NİN İHALE POLİTİKALARI

Halil Avcı örneği AK Parti hükümetinin duruşunu gösteriyor.

İnsafsız CHP'li başkanların yaptıklarına bakarsanız; hepsinin aynı tornadan çıkmış gaddar ve zalimler ordusu olduğunu göreceksiniz..

Eski AK Partili Abdullah Torun'un ihaneti sayesinde Yüreğir'e başkan seçilen Ali Demirçalı'nın ilk işi, akrabalarını belediyeye doldurmak oldu.

Belediyenin önemli koltuklarını onlara ikram etti. Daha da ileri giderek iş ortağını İMAR AŞ.'nin başına getirdi.

Hemen belediyede çalışan 400'e yakın işçiyi vicdansızca sokağa attı.

Yalandan bahane üreterek çalışanları ekmeksiz bıraktığı yetmedi, onlara yüz kızartıcı suç iftirası attı.

Söz verdikleri DEM'lilere yani PKK'lılara böyle yer açtı. Durum CHP'li tüm belediyelerde aynıdır...

Çünkü onlarda Allah korkusu yok.

Allah korkusu olmayanda vicdan da olmuyor maalesef...