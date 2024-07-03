ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li belediyelerde taciz, tecavüz, dayak, işçi kovma, PKK'lılara iş verme ve yolsuzluk olayları gırla gidiyor.

Özgür Bey, hizmetin "H"sinin olmadığı bu belediyelerle mi seçim alacak?

31 Mart'a bakarsa çok yanılır.

Zeydan Karalar gibi aday olurken kuruşu olmayan ama sonrasında birden zenginleşen adamlarına "Nereden buldun?" desin!

Adamları belediyeleri akraba çiftliğine döndürdü, haberi var mı?

Genel merkezde malum kişilere milyon dolarlar vererek aday oldular.

Lütfü Savaş aday yapılmasaydı karısı Nazan Hanım'ın, Müge Anlı'ya çıkıp "dolandırıldık" diyeceği iddia edildi.

Sahi Lütfü Savaş'ı kim dolandıracaktı?

Nazan Hanım bu lafı niye etti dersiniz?

Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bile hazmedemediniz be!

"Borcu sen yaptın, sen öde" diyen şom ağızlar çıktı.

Kuduruk pis salyalarını saça saça konuştular fondaş ekranlardan..

Depremi Reis mi yaptı lan?

Gri listeye girmemizin sebebi neydi?

O evler, köy konakları ve işyerleri nasıl yapıldı sanıyorsunuz?

Sinan Ateş davasında da mesele Sinan değil biliyor musunuz?

Meseleleri, nefret diliyle Gezi benzeri bir eylemle ülkeyi kaosa sürüklemek!

Özgür Özel, açgözlü belediye başkanlarının dizginlerini eline alsın.

İstismar siyasetiyle oy istemeyi, popülist politika yapmayı bıraksın.

PKK, ABD desteğiyle sınırımızda devlet kurmanın peşinde.

Ormanları yakan PKK ve destekçilerine de iki çift laf etsin.

Popülizmi bıraksın!

Bekâra karı boşamak kolaydır, Özgür Efendi.

***



YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI

Ali Demirçalı için ne demiştik?

"Ona arsa de, gayrimenkul de, başka bir şey deme!"

Ali Efendi belediyeyi bu felsefeyle dizayn etti.

Belediyenin önemli koltuklarına yeğenleri ile iş ortaklarını getirdi.

Kız kardeşinin oğlu ile CHP Milletvekili Orhan Sümer'in kardeşini başkan yardımcısı yaptı. Daha önemlisi, İmar A.Ş.'nin başına gayri resmi ortağı Hakan TÜRE'yi getirdi.

Türe, Tarkan KULAK'ın Mavi Bulvar'da yarım bıraktığı inşaatı DEMİRÇALI ile birlikte tamamladı. Şimdiki işi, Yüreğir'de arazi kovalamak...

Demirçalı adına ele geçirip yüksek binalar dikmek... İddialar böyle çünkü...

Demirçalı, İmar A.Ş.'nin 11 yöneticisini dışarıdan getirdi:

Hakan TÜRE, Hüseyin ALTINYÜZÜK, Ali İNCE, Remzi SARSILMAZ, Şahin YETER, Yusuf BEKLEN, Bülent ÖĞRU, Doğan ÇELİK, İbrahim ÖZTÜRK ve Remzi YILDIRIM.

Bu isimlere her ay binlerce lira da huzur hakkı ödeyecek.

Yeni Ali Efendi gelir gelmez belediyeyi "Yağma Hasan'ın böreği"ne döndürdü.

Biz iz sürmeye devam edeceğiz...

***



EPİSOD

Gökten üç elma düşmüş:

Biri Servet'e, biri Tolga'ya, biri de Okay'a...

Beli ki hiçbiri akıllanmamış!

Yüz kızartıcı suçlarından dolayı memurluktan atılmışlar.

20'şer yıl hapse mahkûm olmuşlar.

Aldıkları tüm maaşları da geri ödeyecekler.

***



BAŞSAĞLIĞI

İsmail Küçükkaya, çok sevdiği annesi Halise Hanım'ı kaybetti.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na giderken gördüğüm İsmail'in gözyaşları yüreğime değdi.

Rahmetli anacığımdan bilirim ana acısının nasıl yürek yaktığını...

İsmail'in siyasi duruşu başka ama ana acısı bambaşka...

Zamanı gelince ona bıraktığımız yerden devam ederiz.

İsmail de benim gibi bir ana kuzusu...

Hoş hangimiz değiliz ki?

Ana gibi yâr yok.

İnanın çok üzüldüm.

Anacığımın başucumdaki fotoğrafına bakıp bakıp ağladım.

İsmail'e ve ailesine başsağlığı, anneciğine de Allah'tan rahmet diliyorum.

Rahmeti Rahman'a kavuşan tüm anaların mekânı cennet olsun...