ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İnanın şeytan bunların karşısında düğme ilikler!

CHP'li Ali Demirçalı ile işbirlikçisi Abdullah Torun'dan söz ediyorum.

Seçimdeki işbirlikleri ahlaki ve mertçe değildi!

Demirçalı siyaseti ticaret için yapar, bu iddiayı ortaya atan yakın arkadaşı.

Arkadaşı, Ali için "Ona gayrimenkul de, arsa de, başka bir şey deme" dedi.

Onun ne kadar "sinsi ve rengini belli etmeyen" biri olduğunu da ekledi.

Ali'nin başkan olmasını sağlayan işbirlikçi Torun da ticaret peşinde.

O da AK Parti 22. Dönem Adana Milletvekili'ydi, ayrıca AK Parti büyükşehir belediye başkan adayı da oldu... Reis sayesinde rüyasında göremeyeceği mevkilere geldi.

Vefasız 31 Mart seçimlerinde saf değiştirdi.

Bunu bedava yapmadığı iddia ediliyor...

6093 oy alarak işbirlikçisi Ali Demirçalı'yı başkan yaptı.

Fotoğraf ikilinin seçim zaferini kutlama anından.







Torun aday olmasaydı müteahhit Ali Efendi seçilemeyecek, AK Parti adayı Dr. Halil Nacar, Yüreğir'e başkan olacaktı. Kirli bir oyuna kurban gitti.

Demirçalı için arkadaşları, "Yakında Yüreğir'i binalarla doldurur" diyor.

Koltuğa oturur oturmaz kanunsuz bir şekilde müdürleri kadrolarından etti.

Çalışanlar hem maaştan oldu hem de sosyal haklardan. Olay şimdi yargıda.

Demirçalı, FETÖ taktiğiyle işe başladı.

Zaten 2014'te ABD'deki FETÖ imamlarıyla birlikteydi.

Ali Demirçalı ile ilgili çok çarpıcı bilgilere sahibiz, sırasıyla ifşa edeceğiz.

Peki; vefasız Abdullah Torun'a ne demeli?

Onda nasıl bir ahlak var? Nasıl bir vefa anlayışına sahiptir?

Vefa; kişinin vaadine, ahdine ve yeminine sadık kalması, dostuna ve iyiliklerine daha güzeliyle karşılık vermesi demek değil mi? Ancak böyle vefakâr olunur...

Unutulmasın ki vefa bir Allah ahlakıdır.

Gördük ki Torun Efendi'de böyle bir ahlak yok!

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KIŞ KIŞ HÜSEYİN



Kim bu Hüseyin Kış?

Mersin'in en uçuk zenginiymiş!

İddiaya göre bürokrasiyi kafalamak için bir STÖ'ye girmiş.

Kız kardeşini CHP'den milletvekili yapmış.

Zenginsever İsmail Küçükkaya'nın öve öve bitiremediği Hüseyin Kış...

Çocuklarının sünnet düğününü İsmail Küçükkaya'dan öğrendik.

Küçükkaya, anneciğiyle birlikte sünnet düğününe de katılmış.

Zeydan Karalar ile Vahap Seçer de yayladaki düğündeymiş.

Hüseyin Kış düğünde Başkan Seçer'e bir plaket vermiş...

Sebebi Kış'ların yayla evinin yolunu yapmasıymış!

Hüseyin Kış bu büyük servetin sahibi nasıl olmuş?

İlginç hikâyeler anlatılıyor Mersin'de.

Bir iş insanından, müteahhitten söz ediliyor.

Kış'lar Mersin'e göç ettiklerinde kimin yanında işe girdiler?

Şimdilik bu kadar...

Hüseyin Kış ve ailesi bu serveti nasıl elde ettiklerini anlatırlarsa, dürüst ve samimi bir şekilde köşemde kelimesine dokunmadan yazacağım.

Sahi o iş insanı ve müteahhidin adı Hüseyin olabilir mi?

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HÂKİM GÜL ALTINOK



Hâkim Gül Altınok ve Savcı Fatih Aslan'ın yaptıkları adalete güveni maalesef sarstı.

Hâkime Hanım ile ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesi de işi iyice rezil etti.

Gül Altınok ile birlikte olan Server Leventoğlu'nun da sütten çıkmış ak kaşık olmadığı iddia ediliyor. Onu da yazacağız elbet...