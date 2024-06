ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Su uyur düşman uyumaz.

İsim isim kim neyi hak ettiyse devlet onlara onu yaşatacak!

Tuzak kuranların tuzakları başlarına geçirilecek. Nokta!

Burası muz cumhuriyeti değil, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği olan Türkiye.

Önce Hakkâri kayyuma teslim edildi, sırada Van, Mersin'in Akdeniz ilçesi ile Diyarbakır'ın Sur ilçesi ve Bitlis'in DEM'li Tatvan belediyeleri var...

Devlet baba sabırla DEMPKK'lı belediyeleri izliyor...

Onlara kayyum gelmesi an meselesi..

PKK'nın DEM'lilerinin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İstiklal Marşı'mıza yönelik hakaretleri ayyuka çıktı.

Belediye çalışanlarını işten attılar, yerlerine terör sabıkalılarını aldılar.

Öncekiler gibi bunlar da Kandil'e çalışıyor!

CHP, PKK'lı teröristlere toz kondurmuyor!

Ama devlet CHP'li başkanları da izliyor...

Oralara da her an kayyum atanabilir!

Çünkü onlar belediyeyi babasının çiftliği sanıyor...

Adamlar belediyeleri örgütlerin arka bahçesi yaptı.

Belediyeleri zenginleşme aracı olarak kullanıyor.

DEM Parti, kriminal kişileri başkan ve meclis üyesi yaptı.

Kısacası, karga nasıl ki şey yemekten vazgeçmezse bunlar da PKK'dan vazgeçmiyor.

***

31 Mart seçimlerini alavere dalavere ile aldılar...Örneğin, Adana 'da CHP'li Ali Demirçalı ile Zeydan Karalar , eski AK Partili Abdullah Torun 'un YRP'den aday olmasını sağladılar...Karşısında adama milyonlar verildiği iddiası var.Dönek Abdullah'a verilen her oy DEM+CHP ittifakına yaradı...Kaypak kimi İP'liler de bu ittifaka destek verdi. AK Parti teşkilat mensuplarının kibirli hâlleri de CHP'ye yaradı.deyip sandığa gitmeyenleroldu.Emekliler ile atanamayan öğretmenler de CHP'yi destekledi.Kendilerini darı ambarında gören CHP'lilerin afrasından geçilmiyor.Ahmaklar milletindan vazgeçeceğini sanıyor!

***

CHP ve DEM'li ortaklar arasındaçıkması yakındır.Başkanı Zeydan Karalar,diyerek seçimöncesi hava attı.Ama işçilere ne bayram ikramiyesini ne de alacaklarını ödedi.Belediye çalışanları bu ay da maaşlarının yüzde 70'ini alacak!Seyhan, Ceyhan ve Çukurova'yı CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a kaptıran Zeydan Karalar, Yüreğir zaferine dört elle sarıldı ve utanmadan burada seçimin kazanılmasını oğlu Mert'e bağladı.Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan beri yanında tuttuğu kameraman bozması Umut Yüzer'i Başkan Ali Demirçalı'ya bekçi yaptı.Kirli ve güvenilmez olduğu iddia edilen ismi Demirçalı'ya danışman yapması Yüreğir'i kontrol altına almak için olduğu dillerde.Karalar'ın bu hamlesinin oğlu Mert'in önünü açacağı iddia edildi.Büyükşehir'in milyonluk reklam işlerini Mert'in paravan şirketleri yapıyor.Mert gözünü Yüreğir Belediyesi'nin çeşmelerine dikti.Zeydan Karalar, gariban bir babanın evladıydı...Çocukluğu 10 kardeşiyle birlikte tek gözlü bir gecekonduda geçti...Baba Adana'ya gelip Havutlu Mahallesi'ne yerleşen bir Hataylı...Sonra mezbahada iş bulunca Karşıyaka'nın Seyhan Mahallesi'ne taşındı.Başkan özgeçmişini anlatırken Hatay'dan niye hiç söz etmez bilmem?Adamın başkanlığıyla eşzamanlı olan zenginliğini de mercek altına aldık.Herif Adana'nın en zengini nasıl oldu?Nasıl fabrikalar, okullar, han ve hamamlar ile lüks otomobil sahibi oldu?