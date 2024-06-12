ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu millet FETÖ'den çok çekti, hâlâ çekmeye devam ediyor.

HSK, Fetullah Gülen'e ilah muamelesi yapan yargıçları niye tutar anlamam?

Danıştay kararıyla göreve iade edilen FETÖ iltisaklı hâkim bana ceza verdi.

Görevi olmadığı hâlde bir savcı basınla ilgili bir şikâyet üzerine ifademi aldı.

Direkt telefonumun acı acı çalışı üzerine ahizeyi elime aldım.

Arayan bir savcıydı ve beni ifadeye çağırıyordu...

Şaşkındım, onlarca davamla ilgili bir savcı ilk kez beni arayıp "İfaden var yanıma gel" diyordu...

İsmail Savaş Yüksel isimli savcı "Hemen gel" diye emretmişti!

Savcıya şikâyetçinin kim olduğunu sordum.

"Eren E." deyince, ben "Şu FETÖ'cü mü?" dedim.

Adam telefonu sanki suratımda parçaladı...

Öyle hızla yere çarptı ki ahizeyi kırılmıştır herhalde...

Görev alanına girmeyen soruşturmayı ele alması ve öfkesi onu ele vermişti.

Yazdıklarımla ilgili şikâyetlere basın savcısı bakardı...

"Bu adam nereden çıktı şimdi?" dedim içimden.

Ses tonu hayra alamet değildi, sanki "Gel sana gününü göstereyim" diyordu.

***

Savcının telefondaki tavrı kimyamı bozmuştu.

Başsavcı Ali Yeldan'ı arayıp durumu anlattım.

"Ona ne" dedikten sonra elektronik ortamda evrakı ondan alıp basına bakan savcı Kıvanç Odabaşıoğlu'na verdi.

Savcı Yüksel buna da çok bozulmuştu.

Sanırım adam beni ketenpereye getirip hapse atacaktı...

Yani adamın elinden kıl payı kurtulmuştum.

Danıştay kararıyla geri dönen bir hâkim bana 1 yıl ceza verdi.

Bir savcı da görevi olmadığı hâlde ifademi aldı...

İkisi de Danıştay kararıyla geri dönmüşlerdi.

Rüşvetten hapse giren belediyecileri serbest bırakan hâkimler var.

Büyükçekmece'de temelsiz 144 villa ile ilgili tutuklu sanıkları tahliye ettiler.

Adliyeler kriptoların cirit attığı yerler oldu.

***



ZEYDAN KARALAR

Adam 10 kardeşiyle birlikte gecekonduda büyümüş.

Babası Hatay'dan gelen bir mezbaha çalışanı imiş...

Önce Havutlu'ya yerleşmişler, mezbaha işi olunca Seyhan'a taşınmışlar.

Zeydan Karalar'ın Yüreğir ve Seyhan ilçeleriyle bağı buradan gelir.

İnsanın hayatında kökleri önemlidir.

Karalar'ın aile büyükleri, dedeleri ve amcaları Adana'da mı yaşıyordu?

Burada yaşıyor idiyseler mezarları nerede?

Zeydan Karalar özgeçmişini anlatırken Hatay'ı niye hep es geçer?

Seyhan'da başlayan başkanlık hikâyesi onu nasıl Adana'nın en zengini yaptı?

Adam mal varlığını belediyeye asmış.

Pres Çelik'i 2020'de devralmış, 2008 diyor, yalannn...

Hepsini tek tek yazacağız.

***



MUHARREM YİĞİTTÜRK

Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimiyken, Erzincan Detay isimli sitenin sahibi Hüseyin Adalan'ı Gülen'e "FETÖ" diyerek "hakaret" ettiği gerekçesiyle cezalandırdı.

Hâkim Muharrem Yiğittürk hala görevde.

Ona göre FETÖ'ye FETÖ demek hakaret!

Ülkeye yapmadığı kötülük kalmayan çakala mağdur muamelesi yapılmış.

80'li, 90'lı yıllarda böyle bir karar vermesi normal sayılabilir.

Ama bu FETÖ 7 Şubat'ta Reis'e MİT üzerinden operasyon çekti.

2016'da ise darbe girişiminde bulundu...

Hâkim bey ise gazeteciyi 2018'de mahkûm etti.

Fetullah Gülen'e FETÖ demek suç mu?

Aynı hâkim, Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik'e, çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını mahrem bularak dava açmış...

Gazeteci Hüseyin Adalan'ı 6.5 yıl hapis ve 50 bin lira tazminata mahkûm etti.

Bu karar sonrası HSK, Muharrem Yiğittürk'ü terfi ettirerek İstanbul'a gönderdi.

2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nin yayınlanması yakındır.

Umarız HSK bu tip savcı ve hâkimleri aktif görevde tutmaz!