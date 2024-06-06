ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'a soralım şimdi.

Hem baro başkanı hem de CHP'li birine danışmanı olmak etik midir?

Mersin Belediyesi'ne ait Deniz Kızı A.Ş'nin de patronuymuşsun!

Kaç yerden ve ne kadar ballı maaş alıyorsun Semih Bey?

CHP'li gençler işsiz gezerken kardeşlerini ve yeğenlerini belediyeye doldurmak nasıl bir vicdandır? Yastığa başını koyarken rahatsız olmuyor musun?

Yoksa "Bu bizim hakkımız" mı diyorsun?

Vahap Seçer ile birlikte belediyeyi kafanıza göre yönettiğiniz iddiaları doğru mu?

Cevap vermeni beklemiyorum.

Biz sorularımızı tarihe not düşmek için sorduk.

TÜRKONFED üzerinden siyaset yapan Süleyman Sönmez ve kankisi Hüseyin Kış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi...

Ve haktan hukuktan söz ettiler...

Hak hukuk kim, Süleyman Sönmez kim?

Aynı şekilde kankisi Hüseyin Kış kim?

Hak hukuk bu şahsiyetlere söker mi?

Kara kabukluyu karıştırma zamanı geldi arkadaş...

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MEME FOTOĞRAFI İSTEYEN İĞRENÇ HERİF

Mevzu çok ama vaktim de yerim de dar...

Tapu ağaları kendilerini unuttuk sanmasın...

Genel müdürün ve müfettişlerin yaptıklarını biliyoruz!

Kadın çalışanından memesinin fotoğrafını isteyen başmüfettişi de unutmadık.

Genç kadına "Evli biriyle aşk yaşıyor" yalanını söyleyen İskenderun Tapu Müdürlüğü çalışanlarından Yıldırım G., Ahmet D., Burhan U., Yılmaz K., Mustafa R. ve Servet H.'ye iftira soruşturması açılmış...

İfadeleri İskenderun Emniyeti tarafından alındı.

İftira büyük insanlık suçudur.

Kanunlarımızda da cezası ağırdır.

TCK madde 267/1'e göre: "(1) Bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

TCK madde 272/1'e göre: Yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Hiçbir somut dayanak olmadan sadece kanıya dayalı iddialarla bir kişi hakkında rüşvet aldığı evli bir kişiyle aşk yaşadığı gibi iddialarda bulunmak ve bu iddialar sebebiyle kişi hakkında idari veya cezai bir soruşturma açılmasına neden olmak suçtur.

Kadına atılan iftiraya yalancı şahitlik yapanlar mahkemede ne yapacak?

Merak ettim, İskenderun Tapu Müdürü Leyla E., Adana Karataş'ta görev yaptı mı?

Yapmışsa orada bir soruşturma geçirdi mi?

Tapu Kadastro Genel Müdürü ve müfettişlerin keyfi uygulamalarıyla ilgili yoğun şikâyet alıyorum... Bazı tapucuların emlakçılarla ahbap çavuş olduğu iddiaları da ayyuka çıktı.

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ALTINELLER OKULU

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Altıneller şubesinin yaya kaldırımını işgal etmesine yoldaşı Zeydan Karalar göz yumdu.

Yani Karalar okula kıyak çekti ama Avukat Nazan Akça okkalı tokadı vurdu.

Avukat hanım 9 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, Seyhan'daki özel Altıneller Okulları'na kaydettirmiş. Okul yönetimi tarafından ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 15 bin liralık fatura çıkarıldı. Fiyatı yüksek bulan anne, kitapları başka yerde 2 bin liraya bulunca okul yönetiminin "Kitapları bizim dediğimiz yerden almazsanız kızınız sınavlara giremez" sözleriyle karşılaştı.

Bunun üzerine Nazan Hanım olayı yargıya taşıdı.

Savcı da okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü ise okul hakkında inceleme başlattı.

İş "Bıldır yenen hurmalar" meselesine dönecek galiba...