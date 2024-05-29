ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yavuz Donat Abim, "Darbeci ruh aramızda dolaşıyor" dedi önceki gün.

Üstat ne doğru bir laf etti. Çünkü hâlâ darbeden medet umanlar var!

27 Mayıslar bizim için gözyaşı, darbeci katiller için bayramdır.

Fırsat bulsalar yeni 27 Mayıslar için hemen darağacı kurarlar.

Demokrasi yalanıyla akıl çelmek isteyen darbe kafası durmaz!

Trabzonlu milli ve manevi değerlerine bağlıdır...

Sağcı da solcu da olsa değerlerinden asla vazgeçmez...

Söz konusu olan vatansa ölüm bile vız gelir!

Durduk yerde Trabzon lafı etmedim tabii...

Ekrem İmamoğlu ve Türker Ertürk'ün Trabzonlu olduklarından şüphem var!

İmamoğlu koltuğunu korumak için PKK ve FETÖ'cülerle işbirliği yaptı.

Beylikdüzü'ne Türk düşmanı Makarios'un heykelini dikti...

Gerçek Trabzonlu menfaati için asla böyle bir şey yapmaz!

Amiral Türker Ertürk ise İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopter enkazını bulan AKINCI İHA için haince laflar etti.

Trabzonlu dünya savaş konseptini değiştiren Türk İHA'larından gurur duyar.

Bu adam nasıl Trabzonludur ki Türkiye'nin SİHA'larla sahada oyun değiştirmesine kör bakıyor. Kaldı ki dünya o gece Akıncı İHA'nın neler yaptığını gördü.

O İHA'larımız sayesinde Karabağ esaretten kurtuldu.

Amiral efendi hangi kafayla İHA'mızı eleştiriyor?

Siz nasıl Trabzonlusunuz hem?

Hain Demirtaş için bile lataris (çırpınma) ettiniz!

İki bay ukala kayış atmış, Trabzonluluk bağları kopmuştur!

Amiral dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya da dil uzattı.

Kendinize gelin be!

***



YALÇIN KEKEÇ

Böyle bir vatansever hâlâ kaldı mı?

Çukurova Üniversitesi'nin eski rektörü Yalçın Kekeç, üniversiteyi zarara uğratanlarla tam 19 yıl mahkemelerde mücadele etti. Sonunda üniversitenin milyonlarca lira zarar etmesini önledi.

Yalçın Hoca'nın yolladığı dosyayı ben okurken sıkıldım.

Ama o yılmadı, 19 yıl mahkeme kapılarında süründü.

Görevden ayrılan kaç kişi kurumu için bu mücadeleyi verir?

1998 yılında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin Yataklı Yoğun Bakım ünitesi için yaklaşık 9 milyon dolarlık teknik donanım ihalesi açıldı.

İhale bedeli İslam Kalkınma Bankası'ndan alındı.

İhaleyi Alman Dreager firması kazandı.

Tezgâhlar dizisi de böyle başladı.

Firma taahhüt ettiği cihazlar yerine üniversiteye kullanılmış cihazları verdi.

Prof. Dr. Ahmet Birand'ın ihbarıyla o gün rektör olan Kekeç olaya el koydu.

Hastane yöneticileri ise "31 kalem malzeme tam ve çalışır vaziyette teslim alınmıştır" şeklinde iki ayrı kabul tutanak düzenlemişti.

Firmaya para da bu tutanaklar üzerine ödendi.

Yalçın Kekeç Hoca, cihazların eksik ve bozuk olduğunu tespit ettirdi.

Kimi öğretim üyelerinin üniversiteyi zarara uğrattığını anladı.

Eksikleri gidermesi için firmaya iki kez yazı yazdı.

Dreager oralı olmayınca iş mahkemeye taşındı.

Yalçın Hoca rektörlükten ayrıldı ama işin peşini bırakmadı.

19 yıl sürecek maraton da böyle başladı.

Az sıkıntı çekmedi. Sonraki rektörler suçu ona yüklemeye bile kalktı.

İhaleyi alan firma, teslim etmediği cihazların parasını almak için çok çırpındı.

Sonunda Yalçın Hoca mücadeleyi kazanıp üniversitenin milyonlarını kurtardı.

Sorumlular hakkında ne yapılacak merak ediyorum.

Yoksa zamanaşımına mı uğradılar?..

***



TOLGA DEPCİ

Pisliklerini ortaya çıkaran yazılarıma engel olmak için akla ziyan yollar deniyor...

Biz doğruluktan şaşmayız Tolga Bey...

Gerekirse kalemimizi kırarız ama satmayız...