ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Herif ukala...

Ukala olduğu kadar da pervasız...

Ordu valisine it diyen oydu.

Kadıyı görünce kıvırıp "basit" dedim diyen de...

Nasıl bir karaktere sahip olduğu ortada.

PKK iltisaklıları savunacak kadar ruhsuz, Başpiskopos Makarios'un rölyefini dikecek kadar densiz, ona İBB yolunu açan adamı yiyecek kadar vefasız!

Roma seyahatiyle ilgili "Bunun yadırganacak bir tarafı yok" diyecek kadar pişkin biri.

Bu ukala herif kalkmış ülkeye çağ atlatan Reis'e laf etmiş.

Erdoğan, "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklarla şarap festivallerine götürmek değil" sözlerinin neresi yanlış?

Senin işin fondaşları uçağa doldurup seyahate çıkarmak mı?

Yandaş gazeteciler için yeni bir gezi hazırlandığı iddiası var?

Adana'da "rakı festivali" yapılacak, İsmailgilleri oraya da götür Ekrem.

Hatta Zeydan Efendi senin için Hilton'u ya da Sheraton'u kapatır.

Bu ukala adam, İstanbul'a yaptığı gibi ülkeyi perişan etmek için çabalıyor.

Ama millet ona böyle bir görevi layık görmez.

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Kerameti kendinden menkul sanıyorlar...Ama öyle değiller ki.PKK'nın siyasi uzantılarıyla iş tutmayı severler.Kandil tarafından desteklenmekten hiç utanmazlar.Onda biraz Trabzonlu ruhu olsaydı koltuk için katilleriyle işbirliği yapmazdı...Belediyeyi de DEM'e peşkeş çekmezdi...Arkasına BATI'yı, Süleymancıları, DHKP-C'yi, İYİ Parti ve DEM'i alarak seçildi!Bin yamalı bohçaya benzedi...Meral Danış Beştaş,dedi.Ekrem, İtalya'ya götürdüğü fondaş takımı ile başka planlar yapıyor.Alparslan Kuytul da Reis düşmanı biridir ve AK Parti'ye oy vermemiştir!Süleymancılar, Reis'e düşman kesildikleri için CHP'yi destekledi.Aladağ'da yanan kaçak yurt gibi her yere yurt açmak istediler.Aladağ'daki yurt yangınında 11'i çocuk 12 kişi yanarak can verdi.Yangında 24 çocuk da yaralandı.Alihan Kuriş, seçim sonrası intikam mesajı yayınladı.Tabii destek verdikleri CHP, İzmir'de nikâh salonunda Kuran okunmasını istemedi.Bu olası bir CHP iktidarında yaşanacakların fragmanıydı...Rahmetli Ömer Öngüt Hoca'nınisimli kitabını mutlaka okuyun.

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Adana Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar bu büyük serveti nasıl elde etti?Bunu sorgulayacak bir devlet yetkilisi yok mu?Onadiyecek biri çıkmayacak mı?Kadrolu müteahhitlerini incelemeye alacak bir vergi uzmanı da mı yok?Zeydan Efendi şehrin dört bir yanına kocaman ekranlar dikti.Hepsinde çirkin görüntülerini döndürüp duruyor.Bir 5 yıl daha diyerek yeni vurgunlar peşinde olduğu iddiası var.Yaptığı ihalelerini mercek altına alacak devlet yetkilisi nerede?Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 200 milyona vereceği ilaçlama işi Başsavcı Tolgahan Öztoprak'a takıldı.Başsavcı ihaleyi mercek altına alınca Seçer'in yüreği fut fut etti ve 200 milyonluk işi 19 milyona düşürdü.Adana Belediyesi'nin ihale işleri artık İzmir'de demirlemiş bir yattan pazarlanıyor. Pazarlayan kişi de çok tanıdık biri. İddia böyle.Süleyman Günaydın, Payas'ta faaliyet gösteren İlyas Keleş'e ait Nursan Holding'in milyarlık KDV vurgunu yaptığını söyleyince konunun peşine düştüm.Yazılarım sayesinde Nursan Holding'e 500 milyon lira vergi cezası kesildi.Demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesilmiş.Sektör naylon faturalarla vergi kaçırmaya çok müsait.İncelemeye devam.