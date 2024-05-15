ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bay Tolga, "Candan Hoca" ile ilgili yazıma "tutma"sına laf ettirmiş.

Herif CHP'nin de gönüllü askeri.

Tolga Bey kullanışlı aparat olarak bula bula onu bulmuş.

Tutma, İSTE'de öğrenci ve denileni yapan bir omurgasız!

İnsan biraz araştırır ve boyunu aşan laflar etmez değil mi?

Ve adam olan yalan konuşmaz, iftira atmaz!

İddiaya göre tutmaya bir de ihale sözü verilmiş.

Candan Hoca'ya iftira atması boşuna değil yani.

Onun için "Rapor alıp yurtdışında parayla konser verdi" dedi.

Bu uşak şimdi soracağımız sorulara cevap versin!

Candan Hoca'nın rapor aldığını sen nereden biliyorsun?

Sen orada öğrenci değil misin?

Bu bilgileri sana servis eden kim?

Ağababana söyle, sana doğru bilgiler versin!

Candan Hoca değil parayla konser vermek yurtdışına bile çıkmadı!

Yaptığın hakaretin ve hocaya attığın iftiranın hesabını mahkemede verirsin!

***

Pandora'nın kutusunu açıktık bir kere...Mustafa Gönüleri kuyruğu kıstırıp kaçmak yok!Öğrencisi olduğun MYO'nun deprem sonrası malzemeleri ne oldu?Binadan Telekom'un fiber kablolarını çalan hırsız kim?Kablo hırsızı olarak orada nöbet tutan jandarmayı suçlayan kim?Tolga Bey içindemişsin!Konteyner kente engel çıkardığı için Tolga Bey validen zılgıt yemedi mi?Depremde İSTE'nin tüm kapılarını bölge halkına kim kapattı?sözlerine rağmen güzelimpisti kim bozdu?Konservatuvarın ağaçlarını kesip satan ve parasını cebellezi yapan kimdi?Sağlam binanın kapılarınıdiyerek depremzedeye kim kapattı?Ya üniversitenin ana giriş kapısını kapatıp depremzedeleri mağdur eden...Ağababana bunları da sor, yüreği yetiyorsa cevap versin.Karot analizlerine uzmanı olmadığı hâlde nasıl imza attığını da söylesin!Resmi aracını ailesinin özel işlerinde kullanıp kullanmadığını anlatsın!Bir hocanın kurduğu şirketle döndürülen filmlerden bizim haberimiz var...Sapık kimi hocaların, öğrencilerine yaptığı tacizi de biliyoruz ya sen!

***

Candan Hoca'nın ve kız öğrencilerin başına gelenler belgeli.

Sen iyisi mi CHP İskenderun İlçe Başkanlığı ile uğraş...

Bir de üniversiteden alacağın ihalelere bak!

Üniversitede işini düzgün yapana bizim lafımız olmaz!

50'ye yakın ataması gelen akademik personel dururken kişiye özel ilanla eşine kadro vereni boş geçmeyiz tabii!

Gazeteciliğime söz söyleyecek adam mısın sen?

Ulan gazeteciliğimin zekâtı senin boyunu çok aşar be!

Servet Yaşar, farklı tarihlerde Candan Hoca'yı taciz edip durmuş!

Candan Hanım durumdan hem rektörü hem savcıyı haberdar etmiş.

Ama Tolga Bey, Servet'i profesör yapmış, Candan Hoca'nın da işine son vermiş.

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DOKTOR HALİL NACAR

Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden istifa ederek AK Parti'den belediye başkan adayı oldu, bazı puştlar yüzünden seçimi kaybetti.

Hainler seçim sonrası da durmadı.

Nacar sayesinde makam mevki sahibi olan kimileri, sağlık müdürü olmak için çalmadık kapı bırakmadı.

Doktor Halil Nacar, babamın oğlu değil...

İnsani yönü kuvvetli hekim olduğu ve memlekete faydası dokunduğu için çok seviliyor...

Yerine oynayan isimlerin kimi zampara kimi rüşvetçi, kimi de kripto FETÖ'cü...

Bakan Fahrettin Koca iyi ki onu yeniden Sağlık Müdürü yaptı...

Sırası gelince hainleri tek tek yazacağız.