ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Candan Işık Yüce, konservatuar müdürü tarafından hem taciz edildi hem de mobbinge uğradı.
2021'in 29 Ekim'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Bir destandır kadın" programında klarnet çaldığı için rektör, sanatçının görevine son verdi.
Candan Hoca, yaşadığı tacizi, mobbingi ve işten atılışını bize 25 bin 423 vuruşluk bir yazıyla anlattı. Yazı ekinde yüzlerce belge ve mahkeme tutanağı var.
Olay hafife alınacak, hatta kapatılacak bir olay değil.
Reis'in katıldığı programda klarnet çalan öğretim üyesi neden okuldan atılır?
Ayrıca Hatay son derece stratejik öneme sahip bir ilimiz...
Orayı karıştırmak isteyen şer güçler hep tetikte bekliyor...
Bu ilde görevli devlet yetkilileri hassas davranmalı.
Misal üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci alınırken içlerinde MOSSAD ajanı olabileceği düşünülmeli...
Üniversitede yaşanan taciz ve aşk iddiaları mahkemelik olmuş.
İddiaya göre orası bilim değil korku yuvası hâline getirilmiş.
Kimi öğretim üyeleri ise anormal zenginleşmiş...
***
Candan Hoca'nın bize yazdığı mektubu okurken yüreğim sıkıştı!
"Aynı şeyleri tekrar yaşadım"
dediğine göre o da yazarken
ağlamıştır...
Sanatçının bugün yaş günü, umarım bu yazı ona iyi gelir.
Öğrencilere yazılan aşk mesajları mahkeme dosyalarına girdi.
E. isimli hoca, "Seni düşününce gözlerim doluyor, içim kıpır kıpır oluyor"
derken
ilişki istemeyen kız öğrenci de "İstemiyorum böyle konuşmanı"
diyor.
25 bin vuruşluk bir yazının tamamı ve yüzlerce belgeyi burada yazamam, hepsinin sırası var.
Öğretim üyesinin, müdürü tarafından taciz edilmesi çok çirkin.
Tacize göz yummadığı için Candan'a yapılanlar ise insanlık dışı.
Tacizcinin ödüllendirilip tacize uğrayanın okuldan atması adil değil.
Mahkeme tutanakları okulda yaşanan iğrençliklerle dolu.
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müdürü S. farklı tarihlerde Candan Hoca'yı sürekli taciz etmiş. Candan Hanım
da durumu hem rektöre hem savcıya şikâyet etmiş ama işten atılan o olmuş.
***
Candan Işık Yüce sıradan bir sanatçı değil...
Bilkent Üniversitesi
'ni yüksek dereceyle bitirmiş.
Uluslararası ödüllü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
ve Devlet Senfoni
'de çalan bir sanatçı. Ayrıca İtalya
ve Fransa
'da birincilikleri olan ve dünyaca ünlü solistlerle konserler veren biri. Besteci Selman Ada
onun için, "Klasik batı müziğinde eşine az rastlanan üstün başarıları olan, ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden biri"
diyor...
"Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar"
programına
katkı koyan ve Reis tarafından tebrik
edilenler arasında o da var.
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Kimi öğretim üyelerinin kız öğrencilerle yaşadığı aşklar dillerde...
Elimdeki kocaman dosyanın içi türlü türlü pisliklerle dolu.
Candan Hoca yaşadığı tacizleri anlatırken, "Gece 12-01 de okuldan çıkıyordum. Müdür akşam 7'den sonra beni odasına çağırıyor. Okula makyajlı ve bakımlı gelmemi istiyor, makyajsız gelince kızıyor, makyaj yapınca da beni kapıda 'Sultanım hoş geldin!' diyerek karşılıyordu"
dedi.
Candan, müdürü S.'yi "mobbing ve cinsel tacizde bulunarak eziyet etmekten"
savcıya
şikâyet etti.
Rektör efendi ise bu alçaklığa son vermek yerine cezayı Reis'in de bulunduğu programa sanatçı olarak katılan Candan Işık Yüce'ye kesti.