ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin'in Adana'nın en gaddar icra avukatı olduğu iddiasını çok duydum...

Hatta onun için "Dedektörlü avukat" bile diyorlar.

İddiaya göre kadın, icra için gittiği evlerde dedektörle kıymetli maden ararmış.

Kadın haberlere kızmış...

Sanki Kandil'in partisi DEM'i değil Kanarya Sevenler Derneği'ni ziyaret etmiş...

Duvarda bebek katilinin fotoğrafı olmaması önemli mi?

Ha Apo ha DEM, ne fark eder?

"Kent uzlaşısı" tezgâhıyla kapısı çalınan DEM, emri Kandil'den almıyor mu?

Oya Hanım, PKK'ya yakınlığıyla bilinen İHD'nin avukatı değil miydi?

Bu iddiayı ortaya atan Aydınlık Gazetesi'ne dava açtı mı? Neyse...

Oya Tekin, CHP'de nasıl aday yapıldı?

Sanırım bu sorunun cevabını en iyi Burhanettin Bulut biliyor!

Seçime giderken milyonlarca liraya dükkân aldığı iddiaları doğru mu?

Ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu kimin lüks villasında oturuyor?

Oya Hanım, gördüğünüz gibi ağzı olan konuşuyor...

Hakkınızda o kadar çok iddia var ki...

Sırası gelince onlara da tek tek bakacağız elbet...

Adana'daki CHP'nin hâli budur değerli okurlar!

Halkı düşünen yok, rant peşinde koşanlar var.

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Oya Tekin işe alınacaklar için özel kriterler oluşturdu.İlki DEM'den referans getirme şartı...İkinci şartı da kocasından getirilecek referans...Bir de CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un onay verdiği isimler makamlara atanır veya işe alınır, nokta!Aslında bu iki büyük ilçenin belediye başkanı aynı kişidir!Yani Oya Tekin ve Emrah Kozay şeklen başkandırlar.Seyhan ve Çukurova belediyelerinin asıl başkanı Burhanettin Bulut'tur.CHP'de Koza Yardımcı'yı pasifize eden de bu adamdır.Sebeplerini sonra yazacağız...İki belediyede yeni yönetimi Bulut belirliyor.Herifin şoförlüğünü yapan İsmet Sevik Çukurova'ya, koruması olan İrfan Doğan da Seyhan Belediyesi'ne özel kalem müdürü yapıldı!Bu bankamatikçilerin liyakatlerine bakın!

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Bu iki isim yakında kadro alıp devlet memuru bile olur!

Hatta bu ikisi belediyelerinde başkan yardımcısı olursa şaşmam!

Bilirsiniz "Özel Kalemler" başkanların karakutusudur.

Al-ver işlerinin de özel tanığıdırlar.

Sizin anlayacağınız "Özel Kalem"ler mahrem odalarıdır.

İki belediyenin başkanlarını Burhanettin Bulut belirlemişti...

Bir yamukluk olmasın diye şimdi de özel kalem müdürlerini yine o atadı.

Seyhan Belediyesi'nin bir de arpalık olan şirketi var...

İddiaya göre Seyhan İmar A.Ş.'nin yeni yönetimini de Bulut ve Oya Hanım'ın eşi Celal Bey ortak kontenjanından oluştu.

Başkanın özel avukatlık ofisinde çalışan kanka avukatlar ile mezhepsel yakınlığı olanlara belediyede yer tahsis edildiği iddiaları gırla gidiyor.

Bunları yazmayalım istiyorlar, yazınca kızıyorlar...

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ALİ DEMİRÇALI



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit, "Bayrağımıza, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek partisinden istifa etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Demirçalı da makamındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek isteyenlere karşı direniyor.

Demirçalı da "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır, niye fotoğrafını indireyim" diyor...