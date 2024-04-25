ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

DEM Parti ele geçirdiği belediyelerde milli duyguları tahrik etmeye başladı. Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, şanlı bayrağımıza ve milli marşımıza hakaret etti.

PKK sevdalıları bile bile hassasiyetlerimizi kaşıyor!

CHP "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen Abdullah Zeydan'a sahip çıktı.

Bağlar Belediyesi, PKK'lı teröristler anısına heykel dikti.

DEM'li çakallar, Sur Belediyesi'nde Mustafa Kemal ve Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

CHP, DEM'li Nuriye Arslan'a Mersin'in Akdeniz ilçesini hediye etti.

O kadın meğer "Fırat" kod adlı terörist Musa'nın annesiymiş.

Oğlu gibi o da bayrak ve İstiklal Marşı düşmanı çıktı.

Terörist Musa, Mehmetçik'e kurşun atarken 5 arkadaşıyla birlikte öldürüldü.

Mutlu musunuz Atatürkçü CHP'liler?

AK Partili olup da sandığa gitmeyerek meydanı PKK'ya bırakanlar siz mutlu musunuz?

Koltuk uğruna başımıza bela ettiğiniz PKK gerçeğini ne zaman anlayacaksınız?

PKK bu gidişle yakında CHP'nin kazandığı şehirleri Kandil'e çevirecek!

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM sayesinde koltuğunu korudu, karşılığında hem Toroslar'ı hem de Akdeniz'i PKK'ya peşkeş çekti.

Atatürk'ün kabrine çelenk koyarken hiç mi utanmadı?

Bunlar nasıl Atatürkçüdür arkadaş?

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MASAK VE ZEYDAN KARALAR

MASAK sadece Dilan Polat ve Engin Polat'a mı bakar?

Dünün fukarası CHP'li Başkan Zeydan Karalar ve ailesinin büyük mal varlığını nasıl edindiğini kim sorgulayacak?

Adamın ani zenginleşmesiyle ilgili onlarca yazı yazdım.

Adrese teslim ve abartılı ihale rakamlarını sorgulayacak biri yok mu?

Gazeteci Rıfat Söylemez, adamın yolsuzluklarına ayna tutarak belgeledi.

Ama yetkililer hep üç maymunu oynadı...

Görmediler, işitmediler ve konuşmadılar...

O artık yeni zenginliklere doğru yelken açtı...

O kimsenin kendine dokunmayacağından o kadar emin ki...

Göreceksiniz daha da pervasızlaşacaklar.

Vahap Seçer ve ailesi de ondan aşağı kalmaz...

MASAK ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri yüreğiniz yetiyorsa kalantor Zeydan ve Vahap efendilere dokunarak bizi şaşırtın.

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SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN

Seyhan Belediyesi Temizlik Müdürü polise silah çekiyor, aracında da uyuşturucu bulunuyor... Belediye Başkanı Oya Tekin ise DEM Parti logosu altında oy dileniyor... Balık baştan kokmuş kardeşim...

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CHP MİLİTANI DENİZ

Militan gazeteci Deniz Zeyrek, hemşerim Mustafa Varank'ın Angora'da 2 tripleks villası, İstanbul'da da 100 milyonluk havuzlu villası olduğunu iddia etti.

Oflu Mustafa şanına yakışır şekilde meydan okudu:

"Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı bırak, 1+1 dairem yok. Haysiyetin varsa, var dediğin fotoğrafımı ortaya çıkar. İki dönüm arazi şöyle dursun, Angora'da evim olmadı be" dedi.

Deniz Zeyrek bu yalanı kardeşi Ediz'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı yapılmasını gizlemek için söylemiş olabilir mi?

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AHMET KÜLEKÇİ

Tam bir FETÖ ve PKK düşmanı...

FETÖ'cü çakallar Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu ona yine havlayıp durdu.

Cesur kalem Külekçi'nin hikâyesini uzun yazacağım...

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YENİÇAĞ'IN FİTNECİSİ

Adam Hatay'da bir özel hastanede kaçak Suriyeli doktor çalıştırıldığını ve hastanede organ nakli yapıldığını iddia etti.

Bu fitneciye yetkili niye cevap vermiyor?

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TAPUCU SERVET HALLI

Hakkında yığınla iddia var!

İkem Koleji civarında ev alan tapucu kim?

Kimin oğlu uyuşturucu tedavisi görüyor?