ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adamın ağzı kulaklarında...

Adana'yı bir 5 yıl daha geri bırakmak için bir şekilde onay aldı ya!..

Bu yüzden gülücük dağıtan pozlarını dağa taşa astı...

Ekrem İmamoğlu gibi o da reklamın sihirli gücünü fark etti...

Hizmet yerine afişlerle milleti kandırmayı başardı.

Hakkını yemeyelim şimdi adam seçimde az uğraşmadı!

Rakipleri uyudu, o tezgâh üstüne tezgâh kurdu.

AK Parti yöneticileri afiş konusunda uyarılara kulak tıkadı.

Zeydan Karalar, Yeniden Refah'ı devreye soktu...

Kaypak iş insanlarına söz vererek yanına aldı...

AK Parti'de görev yapmış eski başkan ve vekilleri tavladı.

İhanetçi AKP'lilerin küçük partilerden aday olmasını sağladı.

AK Parti oylarını böyle böyle tırtıkladı.

Aday yaptırdıklarının propagandası ile tüm masraflarını üstlendi.

Belediyenin parasıyla on binlerce promosyon dağıttı.

MHP ve AK Parti'nin aday yapmadığı omurgasızları da yanına aldı.

Satılmışlar aldıkları paranın hakkını vererek oyları böldü...

Elbette adam sevinmekte haklı...

O kadar vurgun ve yolsuzluğa rağmen yine seçilmeyi başardı!

İşbirliği yaptığı PKK sevicilerle ülkenin başına ne işler açacak göreceğiz!

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CHP 'de eski başkanları suçlamak alışkanlıktır!lafını çokduyduk...CHP Genel Başkanı Özgür Özel , hesap sormaya Adana'dan başlamalı.Zeydan Efendi, belediye kasasından seçim için 250 milyon lira harcadı.Halkın parasını yandaş reklamcıya, kandaş iş insanları ve medyasına verdi.Belediyenin 250 milyonu çarçur edildi.Seçmene rüşvet dağıtıldı.Yüz bin adet kahvenin başka izahı olabilir mi? Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı talanı ortaya çıkarmalı. Timur Soykan ve Barış efendiler işte size güzel bir istihbarat.Adamsanız, dürüst gazeteciyseniz ve yüreğiniz yiyorsa yazın bu talanı...Haberi yapın da dürüstlüğünüzü görelim.Tabii Zeydan Efendi'den kuruş almamışsanız!

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