ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adamın ağzı kulaklarında...
Adana'yı bir 5 yıl daha geri bırakmak için bir şekilde onay aldı ya!..
Bu yüzden gülücük dağıtan pozlarını dağa taşa astı...
Ekrem İmamoğlu gibi o da reklamın sihirli gücünü fark etti...
Hizmet yerine afişlerle milleti kandırmayı başardı.
Hakkını yemeyelim şimdi adam seçimde az uğraşmadı!
Rakipleri uyudu, o tezgâh üstüne tezgâh kurdu.
AK Parti yöneticileri afiş konusunda uyarılara kulak tıkadı.
Zeydan Karalar, Yeniden Refah'ı devreye soktu...
Kaypak iş insanlarına söz vererek yanına aldı...
AK Parti'de görev yapmış eski başkan ve vekilleri tavladı.
İhanetçi AKP'lilerin küçük partilerden aday olmasını sağladı.
AK Parti oylarını böyle böyle tırtıkladı.
Aday yaptırdıklarının propagandası ile tüm masraflarını üstlendi.
Belediyenin parasıyla on binlerce promosyon dağıttı.
MHP ve AK Parti'nin aday yapmadığı omurgasızları da yanına aldı.
Satılmışlar aldıkları paranın hakkını vererek oyları böldü...
Elbette adam sevinmekte haklı...
O kadar vurgun ve yolsuzluğa rağmen yine seçilmeyi başardı!
İşbirliği yaptığı PKK sevicilerle ülkenin başına ne işler açacak göreceğiz!
***
CHP
'de eski başkanları suçlamak alışkanlıktır!
"Milyonlar harcamış, adrese teslim ihaleler yapmış"
lafını çok
duyduk...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, hesap sormaya Adana'dan başlamalı.
Zeydan Efendi, belediye kasasından seçim için 250 milyon lira harcadı.
Halkın parasını yandaş reklamcıya, kandaş iş insanları ve medyasına verdi.
Belediyenin 250 milyonu çarçur edildi.
Seçmene rüşvet dağıtıldı.
Yüz bin adet kahvenin başka izahı olabilir mi?
Sayıştay
ve İçişleri Bakanlığı
talanı ortaya çıkarmalı.
İsmail Küçükkaya
, İsmail Saymaz
, Deniz Zeyrek
, Murat Ağırel
, Timur Soykan
ve Barış efendiler işte size güzel bir istihbarat.
Adamsanız, dürüst gazeteciyseniz ve yüreğiniz yiyorsa yazın bu talanı...
Haberi yapın da dürüstlüğünüzü görelim.
Tabii Zeydan Efendi'den kuruş almamışsanız!
***
Mert Karalar
...
Zeydan Karalar'ın yumuşak karnı, oğlu Mert'tir!
Oğlunu kendinden sonrasına hazırlıyor...
Şimdiden oğlunu geleceğin belediye başkanı ilan etmiş gibi!
Bu yüzden oğluyla ilgili olumsuz bir şey yazılıp çizilsin istemiyor!
Mert, babasının torpiliyle ÇÜ'ye "öğretim görevlisi"
yapıldı.
Zeydan'a göre oğlu müthiş biri, hatta süper zekâ!
Peki oğlu, öğrencilere ne dersi(!) vererek onları hayata hazırlıyor!
İhalelerden ve seçim işlerinden fırsat buldukça yani boş vakitlerinde ÇÜ'de derslere giriyor. Çocuklara ne öğretiyor diye merak etmeyin.
Önce başkan oğlu olmanın ayrıcalıklarını anlatıyordur.
Sonra yüz milyonlarca liralık adrese teslim ihalelere bulunacak kılıfları...
Müteahhitlerle nasıl bir ilişkiye girileceğini, hatta billboardların nasıl ecrimisille satılabileceğini ve çevirdiği fırıldakları anlatıyordur.
Kankisi olan reklamcıların ve "organizatör"
Başkan Baş danışmanı unvanlı Mürüvet Sızlı gibi bir yeteneği nasıl yarattığını da anlatıyordur herhalde...
Başdanışman "rüşvet ve ihaleye fesat"
suçundan kodeste.
İddianame mahkemeye sunulduğunda Zeydan Efendi'nin oğlunun yediği herzeleri de öğreneceğiz! Mert çözüldüğü an Zeydan'ın akıl almaz serveti ortaya çıkacaktır.
CHP'nin aldığı belediyelerdeki devir teslim törenlerine Zeydan, oğlunu da yanında götürüyor. Hatta seçim başarısının ardında oğlunun olduğunu ifade ediyor...
Ama biz hem Zeydan Efendi'nin hem de öğretim üyesi yapılan zeki(!) oğlunun peşindeyiz.