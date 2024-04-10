ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İlk işaret Belçika ve Almanya'dan geldi.

PKK'lılar Türklerin işyerleri ile evlerine saldırdı!

Şimdi Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçtiler!

14 ilde yapılan gösteriler esas filmin sadece fragmanıydı!

Mazbata gerekçesiyle Van'ın ve diğer illerin karıştırılması bir provaydı.

Lawrence'liğe soyunan Ekrem İmamoğlu da, İngiliz medyasına Reis ile ilgili abuk sabuk laflar etti...

PKK ve Batı ile birlikte kurulan ince bir tezgâhı var...

FETO dâhil tüm terör örgütleri alınan sonucu fırsat bildi...

Günlerce bu köşeden PKK'nın bölücü planlarını yazıp durduk...

Ama dinletemedik ki, anlatamadık ki...

Atatürk'ün partisinde olan ihanet çetesinin işine geldi PKK'lıların sokakları yakması.

"PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyerek milleti tehdit eden Abdullah Zeydan'a başta Adana ve İstanbul belediye başkanlarının verdiği destek PKK'nın cüretini artırdı. CHP'deki darbeci kafa PKK'yı meşru kılmak için çalışıyor.

Onlar Zeydan'ın tükürüğünde boğulacak ama.

"Kent uzlaşısı" numarasıyla CHP ile anlaşan Kandil, dağdaki elemanlarını şehirlere yerleştirdi.

Mersin adeta ikinci Kandil oldu!

İstanbul'da da her an kanlı bir eylem yaşanabilir!

Daha önceki yazılarımda "PKK uyuşturucudan elde ettiği paralarla Ege ve İstanbul'un en güzide yerlerini satın alarak buralara yerleşecek" demiştim!

Öyle de oldu; İmamoğlu'na verilen DEM oyları buralardan geldi.

Terör elebaşısı Mustafa Karasu ile DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın, "Ekrem İmamoğlu oylar benim demesin, onun değil" sözleri de bunun kanıtı...

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PKK Ege, Marmara ve Akdeniz'in en gözde yerlerinden işyeri ve konutlar satın aldı.Açtıkları eğlence merkezlerinde hem uyuşturucu pazarladılar hem de teröristleri sakladılar. Ve buraları adeta silah deposuna döndürdüler.Şimdi de CHP sayesinde yerleştikleri belediyelerde aynı şeyi yapacaklar!Ondan sonrası tufan işte!Van'da kalkışmanın provası yapıldı!..Nasılsa arkalarında avuçları içine aldıkları darbeci CHP var...Atatürk'ün koltuğunu işgal edenler nedense PKK'dan rahatsız değil!Abdullah Zeydan'a sahip çıkanlar milleti "demokrasi" numarasıyla uyutuyor...

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CHP aldığı şehirlerde yine taş üstüne taş koymayacak!AK Parti'den aldığı sorunsuz belediyelere PKK'ları yerleştirip hükümeti devirme planı yapacak!Büyük şehirlerin daire başkanlıkları, komisyonlar ve genel sekreter yardımcıları DEM'den atanacak!Böylece belediyeleri ülkeyi parçalamak, Reisi devirmek için kullanacaklar!Devlet, belediyelerden SGK alacaklarını acilen tahsil etmeli.Devlet borcunu ödemeyen belediyelere haciz uygulamalı, en önemlisi ihaleler yakından takip edilmeli.Vahap Seçer, Mersin'de akaryakıt işini pompa + yüzde 7 farkla CHP'li birine verdi.Aynı şekilde başkan olduktan sonra fabrika satın alan sayısız konutu olan Zeydan Karalar'ın ihalelerden para aldığı iddiaları titiz bir şekilde incelenmeli...Sayıştay belediye hesaplarını mercek altına almalı.Şahsi reklam giderleri Zeydan efendiye zimmet çıkarılmalı...Oğlu Mert'in başında olduğu billboard meselesi de önemli.İddianame ortaya çıksın hele, Allah bilir orada neler var? Abdullah Zeydan, Dağlıca Tabur Komutanı İlker Çelikcan'ı tehdit ettikten sonra terörist köpekler Dağlıca'ya saldırmış ve 16 askerimizi şehit etmişti.Hainlere merhamet, vatana ve devlete ihanettir!