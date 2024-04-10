ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İlk işaret Belçika ve Almanya'dan geldi.
PKK'lılar Türklerin işyerleri ile evlerine saldırdı!
Şimdi Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçtiler!
14 ilde yapılan gösteriler esas filmin sadece fragmanıydı!
Mazbata gerekçesiyle Van'ın ve diğer illerin karıştırılması bir provaydı.
Lawrence'liğe soyunan Ekrem İmamoğlu da, İngiliz medyasına Reis ile ilgili abuk sabuk laflar etti...
PKK ve Batı ile birlikte kurulan ince bir tezgâhı var...
FETO dâhil tüm terör örgütleri alınan sonucu fırsat bildi...
Günlerce bu köşeden PKK'nın bölücü planlarını yazıp durduk...
Ama dinletemedik ki, anlatamadık ki...
Atatürk'ün partisinde olan ihanet çetesinin işine geldi PKK'lıların sokakları yakması.
"PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyerek milleti tehdit eden Abdullah Zeydan'a başta Adana ve İstanbul belediye başkanlarının verdiği destek PKK'nın cüretini artırdı. CHP'deki darbeci kafa PKK'yı meşru kılmak için çalışıyor.
Onlar Zeydan'ın tükürüğünde boğulacak ama.
"Kent uzlaşısı" numarasıyla CHP ile anlaşan Kandil, dağdaki elemanlarını şehirlere yerleştirdi.
Mersin adeta ikinci Kandil oldu!
İstanbul'da da her an kanlı bir eylem yaşanabilir!
Daha önceki yazılarımda "PKK uyuşturucudan elde ettiği paralarla Ege ve İstanbul'un en güzide yerlerini satın alarak buralara yerleşecek" demiştim!
Öyle de oldu; İmamoğlu'na verilen DEM oyları buralardan geldi.
Terör elebaşısı Mustafa Karasu ile DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın, "Ekrem İmamoğlu oylar benim demesin, onun değil" sözleri de bunun kanıtı...
***PKK Ege, Marmara ve Akdeniz'in en gözde yerlerinden işyeri ve konutlar satın aldı.
***CHP aldığı şehirlerde yine taş üstüne taş koymayacak!