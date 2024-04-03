ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bebek katillerinin konuşlandığı Kandil'in CHP'den diyet isteme zamanı geldi. Puşt PKK'nın siyasi kanadı el altından CHP'li adayları destekledi. DEM'li Meral Danış Beştaş boşuna 'İmamoğlu bu oyları kendinin sanmasın oylar onun değil" demiyor.

AK Parti kazansaydı şükür secdeleri yapılacaktı…

CHP kazanınca davullu zurnalı ve rakılı kutlamalar yapıldı!

Sosyal medyada ise "Biz rakı içerek kutlayacağız siz de ağlaya ağlaya sahura kalkın" şeklinde twitler atıldı.

Seçim sonuçları İsrail'i ve İslam düşmanı Hollandalıyı sevindirdi!

Tabii Kandil de sevindi, FETÖ ise ümitvar oldu!

Oysa kaybeden Reis değil Türkiye idi, Murat Kurum değil İstanbul kaybetti.

Anlaşıldı ki algı siyaseti, hizmet siyasetini yendi!

Reis'e çok üzüldüm, çünkü canla başla çalışan bir tek oydu!

Teşkilatları onun kadar özverili olamadı.

Bürokrasi bile Reis'in aleyhinde çalıştı… Ballı maaş alan memurlar AK Parti'ye oy vermedi… Murat Sancak haklı olarak AK Parti'nin irtifa kaybetmesini, kimi parti yöneticilerinin "KÜÇÜK REİS" gibi hareket etmesine bağladı.

"Kendilerine hizmet edecek adayları piyasaya sürüp partiye kaybettirdiler" dedi.

İstanbul ve CHP'li diğer iller böyle kirli ittifaka teslim edildi!

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Yeniden Refah'ın başı Bay Fatih de babasının kanlısıyla iş tuttu!Amacı AK Parti'ye kaybettirmekti öyle de oldu… Ona FETÖ desteği eklenince CHP zafer kazandı… İstanbullu şimdi trafik sıkıntısını, yanan ve gelmeyen otobüsleri beklemeye ve deprem korkusuyla bir 5 yılı daha geçirmeye hazır olsun.Adanalı ise kalkınmış modern bir kenti yerine köy olmasını tercih etti.Zeydan Karalar'a gelince yeni ihalelere yelken açıp daha zenginleşecek!Adanalı belediye kasasından siyasi rüşvet dağıtanlara oy vererek soyguna vurguna onay verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun "DEM'e ve Kandil'e 100 milyon dolar aktardı" iddiası, PKK'nın Avrupa'daki baronlarıyla yapılan görüşmeler, DEM'li Azad Barış'ın bazı belediye başkan adayları ve Murat Ongun ile yaptığı pazarlık iddiaları çok konuşulacak!İddialar doğruysa İmamoğlu ülkemiz için büyük bir tehlike!Para kulelerini İstanbullu normal saydı ve "hizmet olmasa da olur yeter ki Ekrem başkan olsun" dedi.Bu 100 milyon dolar hangi kaynaklardan Kandil'e aktarıldı?Ve kimin parasıdır bu?İBB'ye DEM'li bir genel sekreter alınacağı iddiaları doğru mu?

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PKK'nın akıl danesi Azad Barış, seçimlerden güçlü çıkmaları halinde Kürtler için özerklik getireceklerini, Şengal'e saldırıların durdurulacağını ve Efrin'i geri alacaklarını söylüyor. Puşt PKK'nın niyeti bu ama daha çok bekler.Geçmişte böyle oldu CHP kazanınca terör hortladı!SHP ve HEP ittifakında aynı olmuştu çünkü!1990 ile 1995 yılları arasında PKK terörü, toplumda kaos oluşturmaya, korku iklimini yeşertmeye ve anarşiye zemin hazırladı.Siyasal alanda varlık gösteren yeni uzantılar oluşturdu.1990'dan itibaren kurulan partiler PKK ile olan organik bağları var!Bu bağ, bazen saklanmış bazen de itiraf edilmiş ve halkın gözüne sokulmuştur.Şimdi polise ve yargıya büyük iş düşüyor!Güvenliğimiz için CHP'li belediyelerdeki PKK'lılar hemen ortaya çıkarılmalıdır…