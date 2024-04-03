ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bebek katillerinin konuşlandığı Kandil'in CHP'den diyet isteme zamanı geldi. Puşt PKK'nın siyasi kanadı el altından CHP'li adayları destekledi. DEM'li Meral Danış Beştaş boşuna 'İmamoğlu bu oyları kendinin sanmasın oylar onun değil" demiyor.
AK Parti kazansaydı şükür secdeleri yapılacaktı…
CHP kazanınca davullu zurnalı ve rakılı kutlamalar yapıldı!
Sosyal medyada ise "Biz rakı içerek kutlayacağız siz de ağlaya ağlaya sahura kalkın" şeklinde twitler atıldı.
Seçim sonuçları İsrail'i ve İslam düşmanı Hollandalıyı sevindirdi!
Tabii Kandil de sevindi, FETÖ ise ümitvar oldu!
Oysa kaybeden Reis değil Türkiye idi, Murat Kurum değil İstanbul kaybetti.
Anlaşıldı ki algı siyaseti, hizmet siyasetini yendi!
Reis'e çok üzüldüm, çünkü canla başla çalışan bir tek oydu!
Teşkilatları onun kadar özverili olamadı.
Bürokrasi bile Reis'in aleyhinde çalıştı… Ballı maaş alan memurlar AK Parti'ye oy vermedi… Murat Sancak haklı olarak AK Parti'nin irtifa kaybetmesini, kimi parti yöneticilerinin "KÜÇÜK REİS" gibi hareket etmesine bağladı.
"Kendilerine hizmet edecek adayları piyasaya sürüp partiye kaybettirdiler" dedi.
İstanbul ve CHP'li diğer iller böyle kirli ittifaka teslim edildi!
***Yeniden Refah'ın başı Bay Fatih de babasının kanlısıyla iş tuttu!
***Ekrem İmamoğlu'nun "DEM'e ve Kandil'e 100 milyon dolar aktardı" iddiası, PKK'nın Avrupa'daki baronlarıyla yapılan görüşmeler, DEM'li Azad Barış'ın bazı belediye başkan adayları ve Murat Ongun ile yaptığı pazarlık iddiaları çok konuşulacak!
***PKK'nın akıl danesi Azad Barış, seçimlerden güçlü çıkmaları halinde Kürtler için özerklik getireceklerini, Şengal'e saldırıların durdurulacağını ve Efrin'i geri alacaklarını söylüyor. Puşt PKK'nın niyeti bu ama daha çok bekler.