ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Zeydan Karalar elindeki gücü iyi kullanan biridir.

Seçime sayılı günler kala bir tezgâhı daha ortaya çıktı.

AK Parti'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan Abdullah Torun'un YRP'den Yüreğir adayı olmasında Zeydan Karalar'ın etkisi olduğu iddia edildi.

Yine iddiaya göre Torun'un masraflarını da Karalar üstlenmiş.

Zeydan Karalar'da nasılsa para bol, istediği manipülasyonu yapabilir.

Yıllardır Seyhan ve Büyükşehir'de at oynatan Zeydan Karalar'a siyasi destekçileri sayesinde kimse dokunamıyor!

Herif AK Parti ve MHP'ye oy kaybettirmek için Torun'u Büyükşehir adayı yapmaya kalkmış, olmayınca Yüreğir adaylığı ile yetindiği iddia edildi.

Torun'un kazanma şansı hiç yok, o AK Parti'nin Yüreğir adayı Halil Nacar ve Büyükşehir adayı Fatih Kocaispir'den oy çalmanın peşinde.

Vatandaşlar da Reis'e yapılan vefasızlığa lanet okuyor!

Bu arada rüşvetçi danışmanın iddianamesini soran sorana...

Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet ile birlikte tutuklananlar arasında çetenin başı olduğu iddia edilen "Mert Karalar neden yok?" İddianamenin gecikmesinin sebebi öğrendiğim kadarıyla eksik bir iki konu...

Kaynağım titiz bir çalışma olduğunu, eksik yönleri tamamlanınca iddianamenin mahkemeye sunulacağını belirtti.

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HATAY'DA MAFYATİK İŞLER

Aslıhan Gençay günlerdir Hatay'da işadamı kılığına giren mafyayı ve Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yazıyor...

Gazeteci Gençay, kelle avcısı Mehmet ve Sedat Aslan'ın kumpasla bir lokantayı nasıl ele geçirdiklerinden tuttu, Gökhan Zan'dan çıktı.

"Turgay ve Mihal Kocakaya kim, kime hizmet ediyorlar?" diye sordu.

Lütfü Savaş, Zan'a ait olduğu iddia edilen kaseti servis edip duruyor.

Aslıhan Hanım, Tugay Toksöz ve kardeşinden söz etti.

Yazıyı internetten kaldırdılar ama yazı ellerde dolaşıyor.

Hatay sokakları savaş nefretiyle çalkalanıyor...

Hataylının öfke selinin önüne ne Lütfü ne de Özgür durabilir artık.

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SAPIK MÜFETTİŞ VE TAPUCU SERVET

Müstehcen fotoğraf vermediği için kadın memura iftira atıp sürgün eden başmüfettişle ilgili gerçeklere genel müdür kulaklarını neden tıkadı?

Aylardır İskenderun ve Arsuz Tapu Müdürlüklerinde yaşananları yazıyorum.

Sapık müfettişiyle ilgili bir şey yapmayan genel müdürlük, buralarla ilgili de sessiz kaldı ancak haber kaynaklarımı araştırıyorlar.

Ama biz soru sormaya devam edeceğiz!

Servet isimli imtiyazlı memur, hangi müdürün kasasıdır?

Müteahhit Halil Öztürk'ten müdür Yıldırım'ın oğluna ev tutan Burhan kimdir?

Servet efendinin mal varlığı ve Milli Emlak işi ortaya çıkınca niye panikledi?

Kadın memur, Servet'in çevirdiği dolaplara engel olduğu için mi gönderildi?

Devletin arazilerini satan emlakçı Sinan Kirmit ile Davut Bayar'a ve onlara yardım eden tapu memurlarına ne yapıldı?

Kadın memur yolsuzlukları gizlemek için mi sürgün edildi?

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BURHANETTİN BULUT

Para sayma skandalını önemsiz göstermek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Parayı ne kadar değersizleştirmişler. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval para ile gidiyorsunuz" dedi.

Bulut, eski AK Partili Emrah Kozay'ı Çukurova Belediye Başkan adayı, ardından yakın dostları Erkin Doygun'u ve Nazlı Pınar Ünlü'yü ilk sıralardan meclis adayı yaptı.

CHP'li seçmen de burası Çukurova değil "Bulutova" oldu diyor!