ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ninem "Yer gök yeminlidir, gizli bir şey kalmaz" derdi, rahmetlinin dediği hep çıktı.

Halktan gizlenen Kandil uzlaşmasını CHP'li Burcu Köksal bir sözüyle ifşa etti.

PKK'ya taviz veren Ekrem de, Mansur da, Zeydan ve Vahap da suçüstü oldu.

Ekrem İmamoğlu'na çuvalla taşınan milyonların videosu çıktı, adam dilini yuttu.

Burcu Köksal'ın ifşasıyla panikleyen İmamoğlu'nun imdadına DEM'in kankisi Tunç Soyer yetişti.

Zeydan Karalar da sağda solda "DEM'le işbirliği yapmam" demişti...

Onun yalanı da DEM'li birinden yediği fırçayla ifşa oldu.

Bir yandan gelsin paralar, diğer yandan PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği...

Bunlarda milli duruşun zerresi bile kalmamış...

Reyhanlı katliamının katili Mihraç Ural ise CHP-DEM ortaklığının kazaya uğramaması için çalışıyor.

Kandil ile işbirliği yapanlardan hesap sormak boyun borcu değil de nedir?

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Mersin Liman yönetiminin sabıka dosyasından İmamoğlu ve Seçer çıktı.Yönetim, seçimi CHP ve destekçisi PKK lehine değiştirmek istiyor?Liman yönetimi 2019'da dabir operasyona imza atmıştı.TMO'ya ait patates ve soğan yüklü gemi limana sokulmamıştı.Soğan ve patatesler piyasadaki suni fiyat artışını kıracaktı çünkü.MİP o zamanbahanesine sığınmıştı.Aynı yönetim şimdinumarasıyla koca limanı kapattı.Kapatma kararı özel sektörün tek başına vereceği bir karar değil ki.Adamlar keyfi bir kararla Türkiye'yi en önemli limanından mahrum bıraktı.İzni Ulaştırma veya Ticaret Bakanlığı verir, bunlar kendilerini ne sanıyor?MİP'in liman kapatma keyfi 10 milyar dolara yakın ihracat yapan Gaziantepli sanayici ve bölge sanayicisine büyük zarar verdi.

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Limanla ilgili başka iddialar da var.Biri Vahap Seçer ile ilgili, diğeri ise Ekrem İmamoğlu ile alakalı.Vahap Seçer 8 ay öncesine kadar limana öfke kusuyordu.Limanın büyütülmesine karşı çıkmıştı.diyordu...Şimdi başına tuğla mı düştü de MİP'le can ciğer kuzu sarması oldu.Limanın CHP'li yöneticilerinin, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e 25 milyon Amerikan Doları destek sağladığı iddiaları doğru mu?Limandan Ekrem İmamoğlu'na milyonlarca dolar yardım edildi mi?5 yıldır limana yol yapmayan Seçer şimdi neden düğmeye bastı.Yol inşaatı limandan yük çekme işini ciddi şekilde aksatıyor da...Mal getirip götürenlere verdiği zarar büyük!

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Limanın kapatılması bölgeye hammadde gelişini, yapılan ihracatı ve lojistik planlamaları altüst etti.İşletmecinin seçim öncesidemesi normal mi?Hem dünyada hangi liman yazılım güncellerken kapatılıyor?Ayrıca Mersin Gümrük İdaresi'nin eşzamanlı olaraktalimatı ile geçici depolama sahasına giden yükleri gümrük risk kriterlerine bakmadandahil edip ihracatı baltalama çabaları Reis'e karşı bir tavır mıdır?Bu sıkıntıların art arda gelmesi tesadüf mü yoksa planlı mı?Sanayici, işleminmerak ediyor.Mersin Liman İşletmesi (MİP) ve Mersin Gümrük İdaresi, Anayasa'nın 6. maddesinden muaf mıdır yoksa?MİP'in yüzde 51'i Singapur PSA'nın, 39'u Avustralyalı IFM'nin, yüzde 10'u da Hamdi Akın'ındır.Hükümete tezgâhı AKFEN'in CHP'li yöneticilerinin kurduğu iddia ediliyor.Sanayicilerdiyorlar.