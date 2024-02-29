ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam bir "Pinokyo", yalan dedikçe burnu uzuyor...

Adana'yı fişlerle yöneteceğini sanıyor ve milleti buna inandırmak istiyor!

O millet senin yaptıklarının farkında, yalanı bırak!

Afişine "Adana Adana olalı böyle hizmet görmedi!" diye yazmış!

Adana için ne yaptın sen?

5 yıl Seyhan'da, 5 de Büyükşehir'de 10 yıl başkanlık yaptın...

Dişe dokunur, ses getiren ne yaptın söylesene!

Zeydan Karalar'ın afişini okuyanlar, "Böyle yalancılık olmaz" diyor!

Ama adamda utanacak yüz yok ki!

Şaibeli ihaleler yapan o, belediyenin milyonlarını hortumlatan ve bu sayede zenginleşen de o!

Şimdi gözünü vatan için can veren şehitlerimize dikti.

Kahraman şehitlerimiz üzerinden rant devşirecek...

Şehit cenazeleri ve ihtiyaç sahipleri için 150 bin et ,150 bin de tavuk yemeği ihalesine çıkacak! İhaleyi kimin alacağı bile belli.

Nasılsa Zeydan'a dur diyen yok!

PKK'lı kadın teröristin cenazesine devletin aracını tahsis eden birinden şehitler için bir şey yapmak istemesi ne kadar inandırıcı?

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Herif samimi olsa depremzedeler için ayrılmış parayla CHP'lileri ağırlamazdı.

Hatta yurtdışından gönderilen malzemelerle oy avcılığına çıkmazdı.

Zeydan Karalar, "deprem turisti" CHP'li Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç gibi isimleri 5 yıldızlı otelde ağırlayıp 408 bin 800 liralık rakı ve konaklama giderlerini depremzedelerin kesesinden ödedi.

FETÖ ise depremzede için topladığı bağışları örgütün mahrem yapılanması için harcıyor. Örgüt üyesi olup hapse giren FETÖ'cü iş insanlarının gizli gizli örgütü diriltmeye çalıştığını duydum.

Onları ayrı bir yazıda anlatırım.

Nihayet Hatay, Lütfü Savaş'tan kurtulacak!

CHP'den başka bir partiye oy vermeyen Hatay sevdalıları, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ü destekleme kararı aldı.

Eski CHP Hatay İl Başkanı Hüseyin Ata Kaşgöz, eski tüfekleri bir yemekte topladı.

Hatay'ın imarı için AK Parti adayını destekleyeceklerini söyleyen Kaşgöz, "Güzelim Hatay'ı, Lütfü Savaş gibi bir kirli beladan kurtaracağız" dedi.

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ARAZİLERE CHP'Lİ SAYEKLER ÇÖKTÜ

Hatay'daki arazi sahtekârlığından da CHP'li Sayek ailesi çıktı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin akrabaları, sistemli bir şekilde Arsuz halkının taşınmazlarını sinsi sinsi ele geçirdi.

Sayekler, arazilere çökmek için önce Zirek soyadını aldı.

Böylece Sami Zirek'e ait 400 tapudan oluşan binlerce dönüm araziyi ele geçirdi. Kilise papazını bile pis işlerine alet ettiler.

Zirek ailesinin gerçek mirasçısı Jozef Gargi, Osmanlı arşivlerinden aile şeceresini çıkararak arazilerin sahibi olduğunu kanıtladı.

İskenderun 4. Asliye Mahkemesi ise 2019/715 kararıyla sahte belge düzenleyen Sami Gazali, Mihail Gazali ve yeminli tercüman Şevket Bal'a ceza yağdırdı.

Şevket Bal suçunu itiraf ederek arşiv kayıtlarında olmayan belgeleri varmış gibi tercüme ettiğini, bunun için Lor Turan'dan para aldığını itiraf etti.

Lor Turan, Jaklin Sayek'in kardeşidir.

Jaklin Sayek'in oğlu Fuat Sayek, 2004-2014 yılları arasında iki dönem Arsuz'da CHP'den belediye başkanı seçildi.

Hileli işlemlerle borçlandırarak belediyenin kıymetli arazilerinin icra yoluyla satılmasına sebep oldu.

Fuat Sayek'in babası ile Selin Sayek Böke'nin babası Prof. Dr. İskender Sayek'in dedeleri kardeştir. Arazi çalma işini gerçekleştirenler, Selin Sayek'in baba ve anne tarafından kuzenleridir.