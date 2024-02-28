ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Maalesef kamuda sayıları az da olsa böyle sapıklar da var!

Herifin işi gücü kadın memurlara yürümek, üstelik bunu herkes biliyor!

Böyle bir alçağı hâlâ oralarda niye tutarlar anlamam?

İskenderun Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet çetesini ve emlakçı Davut Bayar'ın sahte belgelerle kamu arazilerine çökmesini sağlayan tapucu ile sapık başmüfettişi ifşa etmenin zamanı geldi artık!

Sapık müfettiş, tapulama ve gayrimenkul mevzuatını iyi biliyor.

Bu yüzden dört bir yandaki tapucuların akıl danıştığı bir zat.

Herif bilgeliğini kadınlara sarkmak için kullanmış hep!

Bir kadın çalışanından çıplak fotoğrafını isteyecek kadar şerefsiz biri o!

Dahası memurluğun yüzkarası!

Ulan senin karın, kızın yok mu?

Birileri onlardan böyle fotoğraf istese ne yaparsın?

Elime geçen belgeden gördüm; alçak önce kadına iğrenç mesajlar atmış, sonra da müstehcen fotoğraflarını istemiş!

Reddedilince kadını sürgüne yollamakla tehdit etmiş, sonra da yollamış zaten!

Bu şerefsizin, kadın çalışanlara yaptığının cinayetten ne farkı var?

Sapık yüzünden kadın çalışanların psikolojileri bozuldu!

Biri zonaya yakalandı, babası da kanser oldu...

Yaptıklarıyla ilgili İstanbul'dan, Adana'dan, İskenderun ve Hatay'dan yazan yazana..

Eskişehir tapuda ise personele kumpaslar kurulduğu iddiaları geldi kulağıma!..

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Beş yıl önce mevzuatla ilgili bir konuyu sormak için müfettişi aramasıyla hayatı kararan ve kâbuslar yaşayan kadın memur isyanlarda...

"Müfettişin yaptıkları Çin işkencesi gibi. Beni ruh hastası yaptı, kadın katillerinden ne farkı var onun?" dedi.

Müfettiş, tapucu kadını sosyal medyadan ekledi ve ona sık sık yazmaya başladı.

İstediğini alamayınca da soluğu kadının çalıştığı dairede aldı.

Giderek pervasızlaşan müfettiş, kadından çıplak fotoğrafını istedi.

Reddedilince "Bir gün elime düşersin" diyerek kadını tehdit etti.

Ardından uyduruk bir bahaneyle suçlanan kadın memuru teftişe gitti.

Soruşturmada kadına, "Kaymakamla ve doktorla ilişki yaşadın mı?" gibi abuk sabuk bel altı sorular sordu...

Raporunda genç kadını, evli bölge müdürüyle aşk yaşamakla suçladı.

Kadının mini etekle dairede dolaştığını bile iddia etti.

Teftiş sonrası kadın, hayali bir suçlamayla sürgün edildi, yetmedi maaşı kesildi.

Ama ne hikmetse ilişki yaşadığı iddia edilen müdür hâlâ aynı görevde.

En acımasızı da namusu üzerinden bekâr kadına atılan leke oldu.

Başmüfettişin mevzuata olan hâkimiyeti ona hem kitap sattırıyor hem de kadın çalışanlara yürümesine yarıyor.

Tapucu kadın memur, kendisine yapılanları savcıya şikâyet etti...

İşin peşini bırakmayacağını söylüyor...

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HAKEMLER VE AVUKATLAR

Futbol hakemleri ve bazı sanatçı takımı, avukatlık bürolarıyla vurgun peşinde!

Hakemler sahalarda seyirciyi kızdıran kasıtlı davranışlarıyla üzerlerine tepki çekerek sosyal medyada kendilerine hakaret edilmesini sağlıyor...

Aynı şeyi sanatçılar ve kimi siyasiler de yapıyor...

Avukatlar ise tetikte bekliyor, sosyal medyayı takip ederek Türkiye'nin her yerinden hakaret edeni arıyor. Bulduklarına dava açıyor.

Sonra uzlaştıkları parayı aralarında kırışıyorlar.

Bu bir sektör haline geldi...

Hakeme binlerce taraftarın küfrettiğini düşünün.

Yüksek miktarlarda para cezasına mahkûm olmak istemiyorsanız sosyal medyada kimseye küretmeyin derim...