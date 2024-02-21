ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Meğer tapu müdürlükleri de gümrükler gibi paranın gırla gittiği yerlermiş!

Az buz bir paradan söz edilmiyor ha!

Bu yüzden tapu müdürlüklerinde çeteler türemiş!

Engel gördükleri kişilere namusları üzerinden iftira atan, sürdüren...

Çeteler, özel hayat üzerinden namusuyla çalışana akla ziyan puştluklar yapıyor!

Bunların genel müdürlükte ve teftiş kurullarında adamları var...

Arsuz Tapu Müdürlüğü'nde emlakçı çetelerle işbirliği yapan tapucuların, devlete ait yüzlerce parseli tatil gününde bile üçüncü şahıslara tapuladıklarını bilirim.

Devlet arazilerinin peşine düşerken bir gayya kuyusuna düşmüşüm meğer!

Neler duydum, ne hinlikler, ne tezgâhlar gördüm bilseniz!

Puştlukların, adiliklerin, hainliklerin kralı buralarda dönüyor...

Tapu ve gümrüklerde dürüst çalışanlar yok mu?

Elbette var... Çeteler onlara da göz açtırmıyor ki...

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Tapu deyip geçmeyin...Boşuna dünyada mekân, ahirette iman dememişler.Yuva edinecek herkesin mutlaka uğradığı yerdir tapu müdürlükleri..Gayrimenkuldeki yüksek rant, buralarda her işe bir tarife biçen çeteler oluşmasına sebep olmuş.İskenderun Tapu Müdürlüğü'nde adları bende saklı bazı personelin mal varlıkları incelenirse ne demek istediğim anlaşılır.Memur S.'nin İskenderun ve şehir dışında kendi ve yakınları adına çok sayıda tapusu olduğu görülecektir.Tapu memurlarındaki zenginliğin, hayatın normal akışıyla izahı mümkün değil.Çete, hazineye ait yerleri tespit edip hokus pokusla kendine tapuluyor.Düğünyurdu'nda ve Anemon Oteli'nin yakınlarındaki taşınmazlar böyle kapatıldı.Müteahhitlerle anlaşarak çok ucuza alınan daireler de cabası.Tapu kayıtlarını kullanıp icralık yerlerin milyonluk ihalesine giren var.Evli kadın memurlarla mercimeği fırına verenler de.Emlakçılarla yapılan rakılı âlemlerin fotoğraflarına bile ulaştım!Bu alçakları isim isim yazacağım.

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Tapucu, işi müteahhit, mimar, emlakçı ve haritacılarla yürütür...Her işlemin ayrı bir tarifesi var!Kat irtifakının tarifesi 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor.Çete aldığı yüklü rüşvetler nedeniyle cumartesi ve pazar da çalışır...Kadın memurlara iğrenç iftiralar atacak kadar vicdansızlar var.Avukat bir dostum, İskenderun Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir kadınıniftirasıyla uzak bir ile sürüldüğünü söyledi.Genç kadına aylıktan kesme cezası da vermişler.Bir tapucunun milyonluk ihalelere girdiğini kadın memurun öğrenmesi çetenin öfkesini çekmiş ve kadın bu yüzden mahremiyle vurulmuş.Soruşturmacı müfettiş ise güzel kadına 5 yıldır iğrenç cinsel mesajlar çeken biri.O müfettişin de adını ve kadına çektiği ahlaksız mesajları ifşa edeceğim...Avukat arkadaşım, kadının psikolojisinin bozulduğunu vedediğini belirtti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin çalınan devlet arazilerini geri aldığı gibi çetelerden de kurumu temizleyeceğine inancım tamdır.