ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CEHAPE birçok yerde olduğu gibi Adana'da da dağıldı...

Aday yapılmayan CHP'li başkanlar gece yarısı istifa etti.

Adana'da iki dönem CHP Çukurova Belediye Başkanlığı yapan Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Cemal Akay, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan CHP'den ayrıldı...

Dün gece ayrılanlar arasında Gürsel Tekin de var.

Yüreğir ilçesinde adaylık bekleyen eski CHP mebusu Ali Demirçalı, "CHP'li Zeydan Karalar'ın yaptığı kirli pazarlık sonucu Yüreğir DEM'e verildi...

Bu durum hem Adana hem de bölgede tsunami etkisi yaratacak" dedi.

CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır da protestocu Alevileri "AK Trol" ilan etti.

Başarır "antipatiklik" konusunda Guinness'lik bir tip! Frensiz kamyon gibi önüne gelene tosluyor...

Protestocu Alevileri de adamlarına tartaklatıyor!

Gölgesiyle bile kavga edecek kadar dengesiz biri.

CHP mebusu Mahmut Tanal ile yumruklaşmasını duymayan kaldı mı?

Başarır'ı açık hava toplantısında protesto eden Mezitli Alevi Kültür Derneği Başkanı Ferdi Koç ve arkadaşları alandan çıkarıldı...

Kılıçdaroğlu yanlılarının, "Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin" şeklinde attığı slogan Başarır'ı delirtti.

Adamlarına slogan atan Aleviler için, "AK Parti'nin, Saray'ın trollerini atın oradan" diye bağırdı. Protestocular ise Başarır'a, "Faizci", "Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin", "Yazıklar olsun sana", "Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı", "Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın", "Hain", "Zıp zıp Mahir" şeklinde slogan attı.

CHP Grup Başkanvekili'nin yönlendirmesiyle çıkan arbedede ise Mezitli Alevi Kültür Derneği Başkanı Ferdi Koç ve çok sayıda partili tartaklandı.

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YALAN VAATLER AFİŞLERDE

Görev süresince belediyeyi yangın yerine çeviren Zeydan Karalar, yeniden seçilebilmek için Adana'nın dört bir yanını palavra dolu afişlerle donattı.

Yetmedi 165 tane belediye otobüsünü fotoğraflarıyla giydirecek!..

Adana'da diğer parti adaylarının afiş asacağı yer kalmadı!

İl Seçim Kurulu bu duruma seyirce kalmaz herhalde.

Afişlerinde demokrasi havarisi kesilen Karalar, milyarlar harcanan köprüyü sansürlemek için belediye araçlarını geçirtmiyor...

Karalar harika bir köprü olan ve şehir trafiğini rahatlatan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü halktan böyle gizlemeye kalktı.

O köprü binlerce hastanın gittiği şehir hastanesine, yine binlerce öğrencinin okuduğu üniversite ve adliyeye mesafeyi bayağı kısaltıyor.

Seçim üzeri E-5'e döşediği çelik bariyerler Başkent Pres Çelik'ten mi alındı acaba?

Ya bir tek insanın bile geçmediği üstgeçitlerin çelikleri...

Zeydan Karalar, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e Yüreğir ilçesini vererek kendini kurtaracağını sanıyor...

CHP, PKK'nın partisi DEM'le Mersin, Hatay ve Adana için anlaştı...

Bu durum Cumhur İttifakı'nın Adana ve ilçelerinde işini epey kolaylaştıracak!

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA...

Akaryakıt yolsuzluğuna bulaşan Vahap Seçer ve Hüseyin Kış'ın kankisi olan İsmail Küçükkaya, Karalar'ı ekranda ağırladığı hafta soluğu Mersin'de aldı.

Hadi be Ersin, kedidir kedi...

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TARKAN

FETÖ'cü dedenin torunu Tarkan, depremlerin yıldönümünde, "Bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de..." demiş...

Hem de Reis'in binlerce evi hak sahiplerine dağıttığı günde...