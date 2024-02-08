ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı...

Siyasi parti liderlerinden iş isteyen çoktu, yol isteyen de.

Hatta aklınıza gelebilecek makul olan birçok şey isteyen de oldu.

Ama ilk kez bir kiralık katil, alacağının tahsili için siyasi parti genel başkanından yardım istedi.

Kiralık katil Ali Başaran, yattığı F Tipi Rize Kapalı Cezaevi'nden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bunun için mektup yazdı ve geri kalan paranın tahsili için tek kelimesinin yeterli olacağını söyledi.

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Katil mektubunda,dedi...Zarfın üstüne dediye not düştü.Meslek hayatımda vatandaşların siyasilerden çeşitli taleplerden bulunduğuna tanıklık ettim. Böyle bir talebi ilk kez işittim.Akşener'in mektuba cevap verip vermediği belli değil.

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Cinayetin hedefi Kazakistan'da şirketi olanidi.Ama kurşunlar yanlış koltukta oturanu vurdu.Azmettiriciler arasında İBB adayıvar mıydı bilmiyorum.Olayın başkahramanınınolduğunu biliyorum.Katili bulup kiralayan kişi dedi.Yazılarım üzerine tutuklanan Güler'in 600 bin dolar karşılığında ilk duruşmada tahliye edildiğini biliyorum.Azmettirici olan Güler, ilk duruşmada nasıl tahliye edilir HSK bakmalı?FETÖ bağlantısı olan Güler tahliye olur olmaz yurtdışına kaçtı.Ve halen Kazakistan'da yaşadığı söyleniyor.Pasaportu kimler hazırladı? Süresi dolan pasaportu kim uzattı?Azmettirici Güler, katile Zeki Pilge'nin hangi koltukta oturduğunu, aracın nereden geçeceğini uzun uzun anlattı.Katil de cinayeti işleyeceği noktada buna göre vaziyet aldı.

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Bank Asya'nın Ümraniye'deki merkezinden ayrılan Zeki Pilge ve CEO Hayri Ersoy, 34 BM ... plakalı siyah Mercedes'le CarrefourSA kavşağına kadar geldi.Işıklarda pusu kuran Ali Başaran, arabanın sağ arka koltuğunu hedef aldı...Üç mermi yanlış koltukta oturan şirket CEO'su Hayri Ersoy'a, iki mermi de patron Zeki Pilge'ye isabet etti. Patron koltuğunda oturan Hayri Ersoy olay yerinde can verdi.Patron Zeki Pilge ise ağır şekilde yaralandı.Soruşturmayı FETÖ'cü polislerOrganize Suçlar Müdürüve Emniyet Amiriyürüttü.Cinayeti bu polisler faili meçhule sokarak 6 yıl bekletti.Eski İstanbul Emniyet Müdürüda onlara yardım etti.İsmail Kavuncu'nun, Çapkın'a bu hizmetine karşılık Yeşilköy'de 3.5 milyon dolar değerinde bir ev verdiği iddia edildi.nın da cinayette parmağı olduğu söyleniyor.Zeki Pilge'yi ortadan kaldırmak için Müjdat Güler ve İsmail Kavuncu ile 1.5 milyon dolara anlaşan kiralık katil, parasını alamayınca mektupla Meral Akşener'den yardım istedi.