ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ne güzel demiş Nâzım...

Alçaklığın, hainliğin, ikiyüzlülüğün, puştluğun at oynattığı bir dönemde esas olan; sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde yaşamaktır!

Acaba "mangır" için el etek öpen gazeteciler, Nâzım'ın dediği gibi mi yaşıyor?

Ve mangırcı gazetecilerin cilaladığı CHP'liler mi yine bu şehirleri yönetecek?

Bu CHP mi depremde yerle bir olan şehirleri inşa edecekti?

Bu kafa mı yıkılan şehirleri ayağa kaldıracaktı?

Bunlar rant peşine koşmaktan başka bir iş yapmazdı ki!

Reis depremde evleri yıkılan binlere konutlarını teslim etmeye başladı ya....

CHP ve mangırcı yoldaşları kıskançlık krizine girdi.

Cumhurbaşkanı'nın, "Kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle Hatay şehrimiz sıkıntı yaşadı" sözünü cımbızlayan leş kargaları "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse" sözünü diline doladı.

Lütfü ve Ekrem Efendi ise beceriksizliklerini bu sözle kapatmak istedi.

Hatay'a giden malum medyanın cımbızcı leşçileri palavra destanlar yazıyor....

Ulan alçaklar söyleyin bakalım; iktidar CHP'de olsaydı bu evler yapılır mıydı?

Reis'in sıfır oy aldığı Defne'deki hastaneyi babanız mı yaptı?

Ya villa tipi evleri, yıkılan yolları, akmayan suları kim yaptı kim?

Lütfü Savaş o sırada enkazlar arasından para dolu çantalarını çıkarmakla meşguldü.

İnanmayan depremde oğlunu kaybeden eski CHP'li Hüseyin Ata Kaşgöz'e sorsun...

500 atom bombası değerindeki depremin yıktığı şehirleri yine Reis inşa edecek!

CHP ve mangırcı medyası istediği kadar Reis'in laflarını cımbızlasın!

Ekrem İmamoğlu da cımbızlı sözler üzerinden mağduriyet lafları etsin!

Yemezler; amcasının intiharına sebep olan birinden ne millete ne memlekete fayda gelir.

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SAFED'LER SİFED'LER

Kirli amaçlar için işadamı ve işkadını tabelası altında dernek kuran çok!

Kimi GİAD kimi SİAD, kimi SAFED kimi de SİFED adı ile siyaset ve ticaret yapıyor!

Bunlar "demeç dernekçiliği" yaparak kendilerine alan açıyorlar!

Bürokratları da bu yolla kafakola alıyorlar.

Kiminin adı Süleyman, kiminin ki de Hüseyin'dir...

Kapıdan kovsan bacadan girerler.

Alçakları kışkışlamak da bir işe yaramaz!

Ömer Faruk Sakarya gibi iş dünyasının sorunlarına çare arayan ve taşın altına elini koyan kişi çok azdır.

Ben "demeç dernekçiliği" yapan çok öküz tanıdım!

Üçkâğıtçılığın kitabını yazan bu tipler aynı zamanda aşna fişnecidirler...

Paraya boğdukları mangırcı gazetecilere reklamını yaptırmaktadırlar...

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE ZEYDAN KARALAR

Halk TV'de Zeydan Karalar ile İsmail Küçükkaya'yı tiksinerek izledim.

Çünkü Küçükkaya, Zeydan'ı program boyunca yağladı...

Hatta Karalar gibi bir çapsızı Türkiye'nin "ulusal figürü" ilan etti.

O da coştu ve "3 milyon ton asfalt" yalanını tekrarladı.

Bu kadar asfalt ancak, 150 bin kamyonla taşınır!

3 milyon ton asfaltla 2 bin 600 kilometre yol yapılır.

Ulan Adana'nın yolları delik deşik, nereye döktün bu asfaltı sen.

Oğlu Mert'in başında olduğu billboard çetesini de unutmadık ha.

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Not:

Asrın felaketi 11 şehri 500 atom bombasıyla vurdu.

Binlerce canımız gitti...

Allah o geceyi bir daha yaşatmaz inşallah...

Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerim...



Not: Arazi çetesi

Arsuz'da çalınan araziler, yazılarım ve Avukat Necati Yıldız sayesinde gerçek sahiplerine dönecek inşallah...

Az kaldı, yakında bomba haberi vereceğim.