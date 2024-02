ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Arsuz'daki milyarlık arazilerin çeteler tarafından çalınma öyküsünü gazetemize ilk ihbar eden ambulans şoförü Emrah Kaya idi. Kaya, 65 yıldır ekip biçtikleri arazilerin birer birer ele geçirildiğini ve satıldığını söylemesiyle konuyla ilgili yazılar yazmaya başladım.

Avukat Necati Yıldız da çetelerin çok değerli arazileri sahte belgelerle üçüncü şahıslara sattığını tespit etti.

Konuyla ilgili yazdığım birçok yazıda durumu savcılara ihbar ettim...

Yazılarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ihbar kabul etti...

İlçeye gelen bakanlık müfettişleri günler süren tahkikat yaptı.

Sonunda arazilerin sahte belgelerle çalındığı tespit edildi ve bakanlık üzerlerinde satılamaz şerhi olan ve üçüncü şahıslara satılan arazilerin tapularını iptal etti.

***

Bu kez bize ihbarda bulunan Jozef Gardien çok çarpıcı bir dolandırıcılıktan söz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin yakın akrabalarının, arazileri ele geçirmek için mahkeme kararıyla soyadı değişikliği yaptıklarını söyledi...Jozef Gardien, dedesinden kalan binlerce dönüm arazinin çalınma öyküsüne kilise papazının da dâhil olduğunu anlattı.Jozef, dedesinin Sakıp Sabancı'dan daha zengin olduğunu, ama kilisenin verdiği sahte belgelerle milyonlarca dolar değerindeki arazilerin ellerinden alındığını ve fukara bırakıldıklarını söyledi...Bu olayın enteresan öyküsünü de Jozef Gardien şöyle anlatıyor:

***

Taciz iddialarıyla gündem olan Vatikan bu kez de arazi sahtekârlığıyla dillerde.

"In the Closet of the Vatican / Vatikan Hücresinde" isimli kitaba göre Vatikan aynı zamanda "dünyanın en büyük eşcinsel topluluğu!" Papa dahi papazların rahibeleri seks kölesine dönüştürdüğünü kabul etti.

Tecavüzcüsü, eşcinseli derken şimdi de karşımıza CHP'li Sayek'lerle işbirliği yapan "papazlar" çıktı. Papaz Roberto Ferrari'nin verdiği sahte belgeyle Zirek'lere ait binlerce dönüm arazi el değiştirdi.

Jozef Gardien sona yaklaştığını, yakında binlerce dönüm arazilerine kavuşacaklarını söyledi...

***



CHP'DE ADAYLIK EŞİTTİR MİLYONLARCA EURO

Lütfü Savaş'ın adaylığı geri alınamaz diyorlar..

İddiaya göre CHP'de, Adana, Mersin ve Hatay'daki adaylıklar daha çok para verene satılmış. Günahı başlarına...