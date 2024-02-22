ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kendini Abidin Dino sanan CHP'li Zeydan Karalar, Nâzım gibi "Bana mucizenin resmini yapabilir misin Zeydan" şeklinde bir palavrayı afiş yapmış.

5 yılda Adana'yı daha da köyleştiren, binlerce işçiyi sokağa döken, devletin milyarlarını yoldaşlarına peşkeş çeken utanmaza bakın...

Zeydan efendinin yaptığı ve yapacağı "cinliklere" dur demenin zamanı geldi!

5 yılda bir çivi çakmadığı Adana'ya bir 5 yıl daha kaybettirmek niyetinde.

120 milyona ihale ettiği altgeçit işine dört ayda 200 milyon ödeyen biri o!

Zenginleşme uğruna yığınla şaibeli ihale yapan birine Adana bırakılır mı?

Herif zaten küplerini doldurmuş, yeni soygunlarına izin vermemek lazım.

PKK yöneticisi Mustafa Karasu, DEM Parti ile CEHAPE'yi birleştirdi...

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana gibi illerde "kent uzlaşısı" adı altında söz kesildi.

Yapılan "kent ittifakı" falan değil "Kandil ittifakı"dır.

Kandil Keleşle yapamadığını CHP üzerinden yapmanın peşinde.

Oy kullanmaya giden her vatansever bu duruma dikkat etmelidir.

CHP'li ve DEM'li adayların GBT'sine de bakmak şart oldu artık.

Örgütle ilişkisi olanlar taca atılmalı ki PKK'nın oyunu bozulmalı.

Kurt dumanlı havayı sever;

Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Hatay'da da Lütfü Savaş DEM'li çay içmeyi bekliyor.

Savaş'ın eşi Nazan Hanım'ın Özgür Özel'i tehdit ettiği şakası Hatay'da gülüşmelere neden oluyor. Nazan Hanım güya, Özel'e, "Eğer kocamın atamasını yapmazsanız ATV'de Müge Anlı'ya çıkıp dolandırıldık diyeceğim" demiş!

Sahi Lütfü Savaş'ın geri çekilmemesinin arkasında para mı vardı?

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MEHMET TAHMAZOĞLU

AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği Gaziantep'tir...

Belediye başkanları Gaziantep'i Türkiye'ye örnek şehir haline getirdi..

Başkanlar yemedi, yedirmedi, yandaşa, yoldaşa ihale vermedi...

Şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm yönünden kalkınmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede konutlarının kura çekimi için gittiği Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde eserler üretildiğini söyledi.

Muhteşem Şahinbey Millet Camii'nin açılışını yapan Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik etti.

Erdoğan, "Böyle muazzam bir eserin kısa zamanda Şahinbey'e kazandırılmış olması iftihar meselemizdir" dedi.

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GAZİANTEP'İN 'ATOM KARINCASI'

Fatma Şahin'in bir diğer adı atom karıncadır...

Hayata geçirdiği projelerle çalışkanlığını ve kişiliğini ortaya koymuştur...

Şahin, yaptığı hizmetlerle şehri yaşanabilir, güvenli, sanayi ve gastronomi şehri haline getirmiştir.

O ve ilçe belediye başkanlarıyla Gaziantepli gurur duyuyor.

Şahin'in yaptıklarına bakanlar, AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu hemen görür.

CHP'nin yiyici belediye başkanları Gaziray'a, yollara ve gastronomi ile turizme bakıp ders alsınlar...

Fatma Şahin yeni dönemde de vizyon projelerine devam edecek.

Türkiye Yüzyılı'nda Gaziantep daha çok parlayan bir yıldız olmayı sürdürecektir.

Gaziantep, Cumhur İttifakı sayesinde sağlam duruşun, vicdanlı tutumun, ekonomik gelişmişliğin şehri oldu.

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YUH SANA ABDULLAH

Vefasız sadece CHP'de yok...

Abdullah Torun, eski AK Parti milletvekili...

Reis onu Adana Büyükşehir adayı bile yaptı...

Şimdi Yüreğir'de Yeniden Refah'tan, AK Parti adayı Doktor Halil Nacar'ın karşısında aday olmuş...

Şimdi bu yaptığına bakın...

Yuh sana be Abdullah...