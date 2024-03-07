ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hatay'da Lütfü Savaş hanedanlığının bir de mafya ayağı var.

Öne çıkan isimlerden biri, Albay Harmuş'u kaçırıp Esad'a veren ve karşılığında 100 bin dolarlık ödülü alan kelle avcısı Mehmet A...

Mehmet, aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Esad'ın yeğeniyle evli...

Herif Suriye-Türkiye arasında mekik dokuyor ve yüklü miktarlarda paralar getiriyor. Mehmet A. Erol Evcil'e de yakın biri.

Demir Yumruk Operasyonu'nda yargılanan Erol Evcil, kestiği naylon faturalar yüzünden yüklü cezalar yiyen İlyas Keleş'e ait Nursan DemirÇelik Fabrikası'nı işletiyor...

90'lı yılların hortumcusu Erol Evcil yargılandığı davadan beraat etmiş, sevinçten havalara uçmuştu.

Ama istinaf beraatini bozdu.

Lütfü Savaş'ın 15 yıldır çöreklendiği Hatay'da daha başka pis işler de dönüyor.

Deprem sonrası yıkılan evden para dolu çantalarını kurtarmanın derdine düşen Savaş, hangi yüzle yeniden aday oldu bilmem?

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Hataylılar, pek çok bölgede kazı yapıldığını, Yahudi ve Hıristiyanlara ait tarihi eserler bulunduğunu, ama eserlerin Ankara'ya bildirilmediğini söylüyor.

Savaş'ın peşinde koştuğu Anadolu Restoran'ın bodrumunda bile bir Yahudi evi bulmuş işçiler.

Savaş'ın adamı Mehmet A. Suriye'de yaşıyor, düzenli olarak Lübnan ve Suriye'ye gidip geliyor.

Hatayspor'a yapılan bağışlarla ilgili iddialara ise yönetici Aydın Toksöz her şeyin bankalar üzerinden yapıldığını belirterek mal meydanda diyor.

CHP'li Suzan Şahin ve ailesine ait şirketler hakkında da iddia çok!

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ŞU SAPIK MÜFETTİŞ

Memurdan müstehcen fotoğraf isteyen, almayınca tehdit eden başmüfettişin, kadını teftişe gönderilmesi "infaz" değilse nedir?

Üstelik müfettişin kadına yazdığı ahlaksız mesajların bilinmesine rağmen teftişe gönderilmesinin anlamı nedir?

Genç kadının ailesi, kızlarına atılan iftiranın yargıda hesabını soracak!

Adamın ahlaksız istekleri ortadayken yapılan teftiş tarafsız olur mu?

Bunlardaki mantaliteyi yaşayarak gördüm.

Salı günü bir başmüfettiş gazeteden beni aradı.

Herif, kadına yapılan ahlaksızlığı soruşturacağı yerde haber kaynağıma odaklandı.

Kaynağımı öğrenmek için epey ısrar etti, beni memuru sandı galiba.

Gazeteciye kaynağının sorulamayacağını umarım öğrenmiştir.

Siz tapu müdürlüklerinde oynanan oyunlarla ilgilenin kardeşim.

Kadın memurlardan müstehcen fotoğraf isteyen, alamayınca iftira atarak insanlık suçu işleyen ahlaksızların peşine düşün lütfen!

İskenderun ve Arsuz Tapu Müdürlüklerinde dönen dolaplara bakın.

Bazı memurların, emlakçılarla çevirdiği üçkâğıtları tespit edin.

Malum tapucuların antin kuntinle elde ettikleri mal varlıklarına bakın.

Milli Emlak taşınmazları ve devletin şerh koyduğu arazilerin çalınmasını önleyin.

Arsuz Tapu Müdürlüğü'nde emlakçı Davut Bayar'la işbirliği yapanları ödül olarak İskenderun'a tayin etmeyin.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA

İsmail Küçükkaya'yla, Savaş Çokduygulu'nun gecesi için geldiği Adana'da karşılaştık.

Adam onu ifşa etmemizden bayağı rahatsız oldu.

Yavuz Abi olmasa bana saldırabilirdi de.

İsmail Efendi; şu sorularıma cevap ver lütfen:

Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Hüseyin Kış ile olan sevdanın sebebi duygusal olabilir mi?

Neden bu adamlar senin ekranından eksik olmuyor?

Neden Adana ve Mersin'i su yolu yapmışsın?

Buralarda maden mi buldun yoksa?

Karşılaştığımız sabah, Zeydan Karalar ile nerelere gittin ve neler yaptın?