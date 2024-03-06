ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CEHAPE, PKK'nın siyasal uzantısı DEM'le yaptığı işbirliğini halktan gizliyor.

Milleti aptal mı sanıyorlar?

Ekrem İmamoğlu ve Eşbaşkan Özgür Özel bu işbirliği için kapalı kapılar ardında ne tavizler verdi kim bilir.

DEM'liler CHP ile yaptıkları işbirliğini gizlemek için tavşan adaylar çıkardı.

CHP'li başkanların belediye meclis üyeliklerinin neredeyse tamamı da PKK ile iltisaklı adamlarla dolduruldu...

MİT, kripto FETÖ'cü ve PKK'lılarla dolu listeleri mercek altına aldı.

Ama CHP'li belediyelerde başka ayıp işler de oluyor.

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Örneğin Mersin Belediyesi...Vahap Seçer, kaseti elden ele dolaşan bir kadını müdür yaptı.Genel Sekreter Olcay Tok olan bitenlere niye göz yumdu?İtfaiyede yaşanan âlem geceleri Amerikan filmleriyle yarışıyor.Olay yargıda, şimdilik bu kadarla yetinin...İtfaiye başkanlığı sanki fantezi üssü oldu.Yöneticiler kendi keyifleri için akla ziyan işler yapıyor.Başkan Vahap Seçer ve Olcay Tok uyuyor galiba.Herhalde adrese teslim ihalelerden vakit bulamıyorlar!Akaryakıt meselesi ise ayrı bir facia...Yargının bu konuyu da ele aldığını sanıyorum.İtfaiyedeki çarpık ilişkiler ve makamda yapılan âlemler gırla gidiyor.Taşeron kadın çalışanlara çocuklarıyla şantaj yapılıyor...Olan bitenden Vahap Başkan'ın eşi Meral Hanım'ın da haberi varmış...Mersin Belediyesi ile ilgili başka bombalarımız da var.Bizi izlemeye devam edin...

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Yaşanan utanmazlıklar Hatay'da tepkiye neden oldu.CHP'li mebusun odasında poşet içinde bulunan 250 bin doların Veli Ağbaba'ya ait olduğu, adaylıkların rüşvetle dağıtıldığı iddiaları akla Savaş'ın eşinin şakasını getirdi.Adaylığının iptali gündemde iken Nazan Hanım,demiş.Ne demek istemiş acaba?Adaylardan yüklü miktarlarda paralar alındığı iddialarıyla mı ilgiliydi?Nazan Hanımsözüyle ne demek istemişti?

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Laf kalabalığı, algı ve billboard belediyeciliği ile bu insanları kandıracağını mı sanıyorsun Zeydan Efendi?Zeydan Efendi giderayak 50 bin gıda paketiişini meşhur yemekçisine vermiş.Özel Kalem Müdürlüğü bütçesindenkılıfıyla trilyonları aktardığı adamına şimdi de 20 milyonluk koli işini vermiş...Söyledikleri gibi 50 bin koli dağıtacaklar mı?İşi astronomik faturalarıyla dikkat çeken Arı Yemekçilik almış.Herif Zeydan Karalar'la aynı mahalleden.Kolilerde olan gıda maddelerinin gramajlarını kim kontrol edecek?Zeydan'ın adamı Ejder mi gıda kolilerini teslim alacak?50 bin koli yerine 30 bin koli teslim alınsa kim ne bilecek?Bir başka mesele de AFAD Lojistik deposunda yaşanabilecek bir faciadır.Adam Ertuğrul Saç'a ait Öztep İnşaat'a dere yatağında depo ruhsatı verdi.O da deposunu sulardan korumak için çevresini yüksek duvarlarla çevirdi.Bir yağışta yol bulamayan sular AFAD'ın Lojistik deposunu basabilir.Büyükşehir böyle bir saçmalığa nasıl izin verir?Ve Başkan Karalar 3 milyon ton asfaltı nereye döktüğünü açıklasın...Yalan konuşmayı bıraksın; çünkü daha Kabasakal yolunu bile yapmamış!