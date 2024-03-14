ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tapu müdürlüklerinde gümrüklerde olduğu gibi arazi olan rüşvet çeteleri var.

Bu çeteler, emlakçılarla el ele verip her türlü filmi çeviriyor.

Satışa çıkarılan icralık evlere ya da işyerlerinin ihalesine çöküyor.

Kapalı kutu olan tapu müdürlüklerinde dönen daha başka dolaplar da var!

Reis düşmanı bir cemaat yapılanması olduğu kulağıma geldi.

Kendi kadrosunu kurmak isteyen örgüt, kanıtlanmamış iftiralar üzerine hazırlanan teftiş raporlarıyla memurları görevden alıp yerlerine adamlarını yerleştiriyor.

Bunun için kendilerine "kelle avcısı" diyen müfettişler teftişe yollanıyor!

Başmüfettişin sapıklıklarına da bu yüzden göz yumuyorlar.

FETÖ benzeri örgüt üyesi olmayan memurlar iftiralarla itibarsızlaştırılıyor.

Arayan onlarca tapu çalışanı, tetikçi müfettişlerin kanun dışı uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Reis düşmanı örgüt yapılanmasına dikkat çeken bir tapu çalışanı, "Yalan ve iftiralarla çok sayıda personelin sicili bozuldu" dedi.

Sapık müfettişler böyle bir ortamda namusuyla çalışan kadınlara sarkıyor.

Vicdansızca kadınlara namusları üzerinden iftira atıyor!

Tapu Genel Müdürlüğü'nde büyük bir temizlik şart.

Bir bölge müdürü, tapuda hesaplaşma ve kamplaşma olduğunu, tasfiyesi istenenlerin kelle avcısı müfettişlerle hayatlarının karartıldığını söyledi.

Özgüven patlaması yaşayan müfettişler, "Tetikçiyim, görevim kelle almak" diyor!

Müstehcen fotoğraf isteyen müfettiş de kadının kellesini böyle aldı.

Önce maaş kesme cezası, sonra da kadının sürülmesini sağladı.

Kadın çalışanın hem namusu hem de onuruyla oynadı.

Arsuz'da devlet arazilerine çöken "emlak çetelerine" yardım eden tapu memurları öteye beriye dağıtıldı ama Servet isimli memur İskenderun'la ödüllendirildi.

Adamın torpili nereden ve kimdendi?

Herifin Belen'e bağlı Bakras Mahallesi'nde yüzlerce dönüm zeytin bahçesi var.

Servet Efendi, zeytinyağlarını hangi genel müdür yardımcısına gönderiyor?

Başmüfettiş haber kaynağımı soracağına bunları soruştursun...

Tapu kayıtlarını kullanıp tespit ettikleri taşınmazları yakınlarına alanlara baksın.

Malum tapucuların değerli kamu arazilerini nasıl ele geçirdiğini tespit etsin.

Milli Emlak'a ait arazileri parsel parsel çalanları bulsun.

Tüccarlık yapan memurlara da baksın...

Genel Müdürlük bu iddiaları adam gibi bir müfettiş yollayıp inceletsin...

İftira atılan kadını tekrar sorgulasın...

Yazıktır günahtır çünkü...

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HATAY'DA 4 MİLYAR DOLARLIK RANT

Aslıhan Gençay, sosyal medyada Hatay ve Lütfü Savaş ile ilgili ilginç iddiaları yazdı. "Hangi belediye başkanının kokain âleminden fotoğraflar, belgeler var?" dedi. Depremzedeler için gelen yardımları Başkan Savaş'ın seçim rüşveti olarak dağıttığını iddia etti. Daha önemlisi, suç örgütlerinin Hatay'da senede 4 milyar dolarlık rantı yönettiğini söyledi...

Aslıhan Gençay, sosyal medyada Hatay ve Lütfü Savaş ile ilgili ilginç iddiaları yazdı. "Hangi belediye başkanının kokain âleminden fotoğraflar, belgeler var?" dedi. Depremzedeler için gelen yardımları Başkan Savaş'ın seçim rüşveti olarak dağıttığını iddia etti. Daha önemlisi, suç örgütlerinin Hatay'da senede 4 milyar dolarlık rantı yönettiğini söyledi...

Aslıhan Hanım yalan mı söylüyor?

Gazeteci Erk Acarer de Lütfü Savaş'ın rakibiyle ilgili bir kaseti para karşılığı yayınlatmak istediğini ama reddettiğini söyledi.

Ne oluyor kardeşim orada?

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ZEYDAN KARALAR

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Pankartlarımız sökülüyor" diyen DEM Partililerden özür diledi. Kendisine "Hizmet yok" diyen seçmeni ise dövmeye kalktı.

CHP budur, nokta!