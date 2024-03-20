ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu yaşadığı şoktan İstanbulluya verdiği sözleri unuttu.

Deste deste para sayma görüntüleri çünkü herifi işaret etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun "Benim parayla işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" sözleri!

Canan Hanım bu sözlerle kimi işaret etti?

Kadın haklı, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada ne işi vardı?

Fatih Keleş deste deste paraları niye sayıyordu?

Keleş sayılan paralardan daha fazlasına hükmediyor!

Ekip İBB ve iş insanlarını haraca bağlamış çünkü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, "BTG Teknik, Tentech, BAY SAUND ve Pink Organizasyon" isimli şirketleri incelesin hele.

Şirketlerin birbirine kestiği faturalara da baksın bakalım.

Vergi kaçırıp kaçırmadıkları tek tek incelensin önce...

Başkan Erdoğan'ın, "Demet demet dolar ve euroları toplayıp paylaşıyorlar, bunlara ülke teslim edilir mi?" sözleri boş değil.

Fondaş medyanın Fatih Keleş'i aklama gayretleri de tesadüf değil.

Çünkü yoldaş medya da deşifre ve paranın yok olmasından korkuyor.

İsmail Saymaz, görüntüler için utanmadan "montaj" dedi, Özgür Özel eski İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu işaret etti.

Milleti cambaza baktırmak için de Turgut Altınok'un aileden miras kalan anasının ak sütü gibi helal mal varlığıyla algı yaptılar.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu olay inanın Ergun Göknel'in İSKİ'sini fersah fersah geçer.

Çünkü karakutu Fatih Keleş, Murat Ongun ile birlikte milyarları kontrol ediyor.

Deprem sonrası Hatay'da çadır kurdular ve İBB'den 25 milyon aldılar...

İddialar böyle. Ayrıca 50 milyon lira da "Çadırlar eskidi" diye fatura kesmişler.

İddialara göre "çadır" ayağına 75 milyon lira götürülmüş!

Bu parayla depremzedelere 200 kalıcı konut yapılabilirdi.

***

İddiaya göre sistem şöyle işliyor: Önce İBB büyük bir ihale açıyor, iş belediye şirketinde kalıyor. Murat Ongun ve Fatih Keleş ikilisi tezgahı böyle kuruyor.

Yenikapı'da 5 yıldır "il etkinliği" adı altında kurulan çadırlar için İBB'ye kesilen faturalar var.

"Rüzgâr çıktı çadır yıkıldı, yırtıldı ve eskidi" diye talep edilen para ise 50 milyon.

Keleş Hatay'da kurduğu büyük çadır için İBB'den aylık 5 milyon lira kira almış.

Taş ocağından gelen milyonları ve imar rantını saymadık daha.

Yani Türkiye para sayma görüntülerini daha çok konuşacak!

İsmail Saymaz ve ekibi hâlâ "O paralarla il binası alındı" desin.

Biz İmamoğlu ve CHP'li diğer başkanların para aşkını iyi biliriz.

Mesela Vahap Seçer, Zeydan Karalar ve Lütfü Savaş...

Zeydan'ın Karun gibi zengin olması araştırılsın hele...

10 yılda edindiği servetin hesabı sorulsun bir bir!

Ekrem'in, "Müdafa" olan soyadını "İmamoğlu" yapmasının sebebinin para aşkı olduğu iddia ediliyor. Adam İmamoğlu soyadıyla dürüst biri algısı yaratmak istemiş.

Ekrem'in para sevdası, amcası Ali'yi intihara kadar götürmüş.

Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'e neden "kafa koparanlar!" denmiş anladın mı İsmail?

İkilinin para konusunda şakası yok çünkü!

***

MERSİN LİMANI



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün MİP ile ilgili yazıma gönderdiği cevabına sonra değineceğim.

Genel Müdürlük, limanın kapatılmasının ihracatı baltalamadığı ve x-ray işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu iddia etti.