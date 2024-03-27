ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Zeydan Karalar ülkücülere nefret kustu, sert tepkiler gelince de kıvırdı.

Yargı, Başkan Karalar'ın "ırkçı" ve nefret dolu konuşmasını incelemeli.

Adamın amacı milleti birbirine kırdırıp Adana'yı bölmek mi?

Karalar coşunca gerçek yüzünü gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz'u hedef alan Karalar, 'Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" dedi.

Skandal sözlerinin ardından da 'Yayını kesin bunu yayınlamayın' dedi.

PKK'nın siyasal uzantısı DEM ile her konuda anlaşan Karalar'ın kazanmak için her sözü verdiği iddia edildi.

Bu CHP Atatürk'ün kurduğu Ecevit ve Baykal'ın yönettiği CHP değil.

Zeydan Karalar "Taş medrese" kavramı üzerinden ülkücülere kin kustu.

"Taş medrese" ya da "medrese-i Yusufiye" ülkücülerin işkence görerek acılarla piştiği zindanlardır.

Mamak'taki "kafes"tir, "C5 işkencehanesidir", bir insanın zor sığdığı hücrelerdir "taş medreseler".

Bunlar belediye olanaklarına rantçı tırnaklarını geçirirken ülkücülerin de mahpus damlarında tırnakları sökülerek işkence görmüş, cereyan verilmiş, Filistin askısında asıldığı yerlerdir "taş medreseler".

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CHP'li Karalar, Cumhur İttifakı Karataş adayı Necip Topuz'a kaybettirmek için iddiaya göre dolmuş esnafına yarısı peşin 60'ar bin lira dağıtmış… Düne kadar bakmadığı Karataş için sevgi kelebeği kesilmiş.Seçim rüşveti olarak gıda kolileri dağıttığı iddiası da var.İlçeyi adeta asfalt şantiyesine çevirmiş.Ülkücü aday Topuz'un başarısını engellemek için sonunda nefretini bile kusmuş.Ama bir de Karalar'ın dillere destan asfalt yalanı var.Güya Adana yollarına 3 milyon ton asfalt dökmüş.Yalancının… Adana'daki toplam yol uzunluğu bu kadar yok ki!Veya yandaş ve candaşların kapı önlerine döktüğün asfaltları da sayıyorsun?Ama şehir içinde bozuk yolu asfaltlamamışsın!Adana'nın 5 yılını daha çalmak için parayla 7/24 çıktığın tv'lerde ve astığın afişlerdeki yalanlarla milleti kandırmaya çalışma!"3 milyon ton asfalt" 150 bin kamyonla taşınabilir ancak!Ve 3 milyon ton asfaltla birinci kalite 8 metre genişliğinde, 6 santim kalınlığında 2 bin 600 kilometre yol yapılır.Adana'da toplam 2 bin 600 kilometre yol var mı?Ayrıca 3 milyon ton asfalt 4 milyar lira eder, eski parayla dört katrilyon!Daha Kabasakal'ın yolunu asfaltlamamışsın be!Bu herif komşu kentlere bakıp utanmaz mı hiç?

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Giderayak açtığı şu ihalelere bakın;35 milyon lira tutarında 100 bin paket kuru kahve, tepsi, silikon fırın eldiveni, mutfak önlüğü ve çanta… Bitmedi 15 milyon liralık da powerbank!Bunları seçmene rüşvet olarak dağıtacak!Arı Yemekçilik Süleyman Kirici'nin aldığı 50 bin kumanya işi de var.CHP rüşvetle milletten oy alacağını sanıyor.Yüz bin paket kahve ne iş Zeydan efendi?Ya tepsiler, fırın eldivenleri, powerbanklar… Fatih Kocaispir AK Parti ile Adana kazanacak diyor.Zeydan Karalar ise "Adana Adana kazanacağız" diyor.Milleti kandıra kandıra kazanacağız demeye getiriyor.Adam parayı bastırıp, gece gündüz ekranlarda palavra kesiyor.İsmail Küçükkaya ile aralarındaki duygusal bağ o kadar belli ki, Yedigöze projesini kendisi yapmış güya.Eski ASKİ Genel Müdür yardımcısı Yüksel Durna, Küçükkaya'ya Zeydan Karalar'ın yalan söylediğini hatırlatıyor.Ama duygusala takılan İsmail, Zeydan efendiye soru soramıyor!