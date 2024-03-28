ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Her vatansever aynı şeyi söylüyor..

Her seçim önemlidir tabii..

Yerel seçim diye sakın vereceğiniz oyu hafife almayın!

Bu seçimin büyük neticeleri olabileceği için önemli.

Bu sadece bir "yerel seçim" değil anlayın… Ve mesele ne AK Parti ne de Erdoğan'dır, mesele Türkiye'dir!

Sandığa bu bilinçle gidin!

Ya bölgesel güç olarak hedefe yürüyeceğiz, ya da çok gerilerin Türkiye'sine savrulacağız!

Bu kez ülke bölünmeye kadar gidebilir.

CHP ve Kandil'in yaptığı işbirliğinin amacı buna yöneliktir!

Bu kadar çakalın Türkiye ile uğraştığı bir ortamda sandığın şakası olmaz!

Evet bir takım sıkıntılarımız var yok değil.

Ülkenin başına bir şey gelirse inanın bu sıkıntıları mumla ararız.

ABD ve BATI'nın gazına gelen Ukrayna'nın hali ortada.

Meseleye emekli maaşı üzerinden bakarsak ülkeyi kaybederiz.

Gençler bilmez, tuzu kuru olanların da umurunda değildir bunlar…

Benim gibi ileri yaşta olanlar olaya AK Parti öncesi ve sonrasını karşılaştırarak baksın!

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CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır para sayma görüntüleri içindemiş…Boğazda sakladığı villaları ortaya çıkınca Erkan Çakır'ın sözleri anlam buluyor.Ekrem İmamoğlu'nun amacı belediye başkanlığı yapmak değildi.İBB'den eline geçirdiği paralarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmekti.Şimdi de CHP'nin başına geçip Türkiye'nin başına bela olmaya çalışıyor.İmamoğlu ve CHP'nin yeni kadrolarının amacı yıkımdır.Ekrem efendinin kişilik profili ortada.Davranışları, riyakar ve arsızlığı, alçak sözleri, yalancılığı ile ukalalığı ve burnu havada olması rahatsız edicidir.Bu ve ulusal meselelerdeki duruşu bir güvenlik meselesidir FETÖ'nün televizyonu Samanyolu'nda yorumculuk yapmış biridir.Fetullah Gülen faydalanmadığı birine zırnık vermez.FETÖ ve PKK sayesinde İstanbul'uele geçirip CHP'yi ele geçirecek.Adam hem ABD'nin hem İngiltere'nin hem Avrupa'nın koruması altındadır… Erdoğan'sız bir AK Parti kurgulamaya çalışanlar CHP'yi ele geçirdi.Partide ulusalcılık bitirildi, Atatürkçülük ise devre dışı bırakıldı."Atatürkçülüğün" sadece söylemleri kaldı.

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Küreselciler Yeniden Refah'a CHP'nin düdüğünü çaldırmaya başladı.CHP'li Karalar AK Parti eski mebusu ve belediye başkan adayı olan Abdullah Torun'a Cumhur İttifakı'na kaybettirme görevi verdi.O da vefasızlığın çarpıcı örneğini sergileyerek bunu yapıyor.Reis sayesinde milletvekili olan, VİP muamele gören, dünya kadar emekli maaşı alan Abdullah efendi sonunda bu hainliği de yapmış oldu.35 yıl Erbakan'ın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz, partisinin İstanbul adayının Murat Kurum lehine çekilmesini istedi.Vefasız Abdullah da Zeydan Karalar'ın gözetiminde YRP'den aday oldu.CHP yoldaşı fondaş medya, Cumhur İttifakı'ndan ayrılan ve CHP lehine Müslüman oyları bölen Fatih Erbakan'a güzellemeler yapıyor.CHP Mersin'de ise işbirliği yaptığı DEM'li eş başkan adaylarının terörle iltisaklı olduklarına dair iddialar var.Unutmayın DEM partiymiş gibi davranan örgüt aparatıdır.CHP'nin bu aparatla yol yürümesi sadece ülkenin bölünmesine yarar.