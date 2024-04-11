ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

31 Mart seçimlerinde yaşanan fırıldaklıklar tarihe geçti!

Başkan Erdoğan seçimi kazanmak için canını dişine taktı.

Bu hainler de hem Reis'e hem davaya ihanet etti.

AK Parti'nin nimetlerinden yararlanan kimi iş adamları sağ gösterip sol vurdu… Yine kimi eski milletvekilleri ve belediye başkanları CHP'ye çalıştı! Kimi eski il başkanları bile.

Maalesef Adana ve Mersin'de bunlardan epey vardı.

Bir işadamı şekil olsun diye AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar'ın afişini dükkanının kapısına astı. Ama ardından Büyükşehir Adayı Zeydan Karalar ile pozunu yayınladı.

Sonra da CHP Yüreğir adayı Ali Demirçalı ile fotoğrafını sosyal medyasına koydu. Her şeyini AK Parti'ye borçluydu ama ihanet etmek ruhunda vardı.

AK Parti'den milletvekili seçilen sonra partisinin Büyükşehir'e adayı olan Abdullah Torun da CHP'li Karalar'ın teşvikiyle YRP'den Yüreğir adayı oldu. Reis sayesinde her yerde VIP muamele gördü o da ihaneti seçti.

Amacı seçilmek değil AK Parti'ye kaybettirmekti…

Dr. Halil Nacar bu yüzden kaybetti.

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Aday yapılmayan eski AK Partili kimi isimler de CHP'ye çalıştı.

"Evren Barış Yavuz" gibi İBB'nin yalancıları da boş durmadı!

Utanmaz adam "İsrail'e jet yakıtı sattığımız" yalanını yaydı.

Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan da Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün jakuzi yaptırdığı palavrası günlerce konuşuldu.

Reis, AK Parti içindeki hainler yanında bir de bu yalancılarla uğraştı.

DHKP-C'liler, hapse girip çıkan FETÖ'cüler, İP'lilerin CHP'ye çalışması ayrı!

PKK'nın siyasi uzantısı DEM zaten başroldeydi…

Bundan böyle de CHP'li başkanların filmlerini yazmaya devam edeceğiz.

Zeydan Karalar'ı bir 5 yıl daha kızdırıp duracağız.

CHP'li başkanın yumuşak karnı oğlu Mert'tir…

Mert Karalar'ın eli belediyenin her köşesinde…

Onu yargılatmak için elimden geleni yapacağım…

Merak ettim; sahi Lütfü Savaş'ın eşi Nazan hanımın, Müge Anlı'ya çıkıp "dolandırıldık" demesinin zamanı hala gelmedi mi?

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BASIN KONSEYİ



Basın Konseyi isimli derneğin bir iletisi düştü e-postama.

İletide "Ersin bey, hakkınızda Basın Konseyi'ne bir şikayet mektubu aldık. Cevabınızı bekleriz" denildi.

Kimsiniz siz kardeşim, savcı mı? Hadi ordan…

Darbeci Kenan Evren'in Milli Güvenlik Konseyi'nden mi esinlendiler!

Mahallemizdeki leşkerleri askeri inzibat edasıyla sorgulamak neyin nesi?

Derneği Oktay Ekşi ve Hasan Cemal gibi malum tipler kurdu.

Amaçları mahallemizdeki gazetecilerin kulağını çekmekti.

Adamlar mahallemizdeki gazetecilerle ilgili algı çalışması yapıyor.

İletişim özgürlüğü, meslek etiği ve ilkeleri hikaye.

Bu benim "Basın Konseyi" tarafından ikinci sorgulanışım.

İlkinde konu milletin kanını emen bir vampir ile ilgiliydi…

İkinci sorgulanmamın sebebi de devlet arazilerinin çalınmasına göz yumduğu iddia edilen bir tapucu.

Tapucu ile ilgili yığınla iddia var sırası gelince onları da yazacağız.

Birlikte çalıştığı kadın memurlara iftira atan bir tip olduğu iddia edildi.

Yine iddiaya göre adam tapuda antin kuntin işlerinde mahir biri.

Süleyman efendi Arsuz'da Havva isimli bir memura iftira atmış.

Kavga edince oradan İskenderun'a sürülmüş.

Burada da bir bayan memura müdürle aşk yaşıyor iftirasını atmış.

Ama adam müdürleri tarafından el üstünde tutuluyor.

Çünkü… Evet çünküsü var, onları da yazacağız!

Yer miyiz ulan bu numaraları...