ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hatay'ı senelerce bir hanedan gibi yöneten Lütfü Savaş'ın, Ankara merkezli bir firmaya "tarihi binaları restore edilmiş gibi" gösterip belediyeyi 350 milyon lira borçlandırdığı iddia edildi! Yani herifin yemediği halt yok, üstelik adamın mafyası bile varmış!

Savaş, kankisi IMFALT firmasına da milyonlar akıtmış!

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da firmaya abone etmiş!

Eski başkana yaptıklarının hesabı mutlaka sorulmalı...

Hatayspor üzerinden nemalananlar da ortaya çıkarılmalı!

Başkan Mehmet Öntürk, belediyenin defterlerini didik didik ediyor.

Eski başkanın tefeciden para aldığını bu sayede öğrendik..

CHP'li tüm belediyeleri hortumlayanlardan hesap sorulmalı.

Deprem Hatay'da binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Sağ kalanlar ise sıkıntılarıyla yaşamaya devam ediyor.

CHP'li Selin Sayek'in akrabalarının ne kadar vicdansız olduğunu da gördük.

İnsafsız, evini kiraladığı depremzedeye evi geri vermiyor!

Reis başta konut yapımı olmak üzere bölgedeki yatırımlara hız verdi.

İnşaatlar için gelen malzemelerin büyüklüğü dudak uçuklatıyor...

İnşaatlara gelen malzemeleri görenler, "Buna ne para ne insan gücü yeter" diyor.

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Depremi fırsata çeviren ahlaksızların yaptığı zulüm dayanılacak gibi değil!.numarasıyla köşe dönen sözde bilim insanları da varmış!Prof. unvanlı bu tipler kolonları patlak, hattagibi yan yatmış binaya güçlendirme ruhsatı vermiş be!Süleyman Günaydın isimli okurum, kendini isyan ettiren olayı anlatırkendedi.İnsanlar ölmeden olaya el atılmasını isteyen Günaydın, ruhsatın parayla verildiğini iddia etti.Belediye vatandaşa destek olmak için İskenderun Teknik Üniversitesi ile orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusunda işbirliği yaptı.Ardından binaların teknik analizleri içinoluşturuldu.Üniversite her niyeyse inşaat mühendisliği bölümünü devre dışı bıraktı.Kısa adı BTM olan bir yapıya işi havale etti.Tolga Depci ve BTM müdürü Ersin Bahçeci işi ele aldı.Deprem uzmanlarının özellikle devre dışı bırakıldığı iddiaları dilden düşmüyor.En somut örnek de Pisa Kulesi gibi yan yatan Yıldız Plaza için verilen rapor.Büyük paralar karşılığı verilen raporlar ilçede birçokyaratmış!Vatandaşlardiye soruyor.

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Paranın bol olduğu ilçede kirli ilişkiler ağı sürüp gidiyor.Mesela kendini MİT'çi olarak tanıtan Selami A. isimli biri var!Bürokrat ve yargı mensupları adama esas duruş gösteriyor!Ayrıca üniversitedeki uzman hocalar neden bilirkişi yapılmıyor?Bilirkişilik yapanların paravan şirketler üzerinden para aldığı iddiaları doğru mu?İki kişiden ibaret komisyon olur mu?Kolonları patlak, zemin sıvılaşması olan binalara hangi gerekçeyle ruhsat verildi?Bir depremde o bina yıkılırsa ne olacak?Bilirkişilik için 165 bin ila 300 bin lira ücret alındığı doğru mu?Bilirkişilerin 500 bin lira aldığı iddiaları var!Deprem insanları yıkmış, bilirkişilikler üzerinden de depremzede soyuluyor!Yazık değil mi bu insanlara?