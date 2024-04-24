ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Yer Bilimci Prof. Naci Görür'ü İskenderun'a davet etmekle çok iyi etti.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek konferansın başkonuğuydu.

Çünkü depremi yaşamış, depremde can kayıplarını görmüştü.

Kolonları patlak "Pisa Kulesi" gibi yan yatmış binaya ruhsat veren Prof. Tolga Depci ise konferansa gitmemişti.

O da ya Naci Hoca'nın sözlerini takmamış ya da duyacaklarından korkmuştu.

Çünkü Görür, İskenderun'la ilgili iyi şeyler söylemedi.

Hatay için yeni bir deprem uyarısı yaptı...

Görür, "İskenderun'da birden fazla deprem kaynağı var" diyor.

Kolonları patlak binaya ruhsat verenler demek ki depremi takmıyor!

Eski Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, devir teslim sırasında Yıldız Plaza için önüne getirilen güçlendirme ruhsatını imzalamadığını söyledi....

Depremin yıkıcı ve ölümcül yüzünü görmüştü çünkü...

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Profesör Görür,diyor...Tolga Depci ile Ersin Bahçeçi kolonları patlak binalara güçlendirme ruhsatı veriyor...Olası bir depremin ve can kayıplarının hesabını nasıl verecekler?Aslında bu yazı tarihe not düşmek için yazılmıştır...Merak ediyorum, bu ekip bu durumdaki kaç binaya ruhsat verdi?Naci Hoca'nın konferansı balık hafızaları kendine getirir inşallah.Hasarlı binalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatı umarım daha titiz bakar.

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Prof. Naci Görürdedi...Reis ve Çevre ve Şehircilik Bakanı boşunademiyor...Onlar öldüren binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için çırpınırken kimileri de yıkılmak üzere olan binalara 300 bin-500 bin lira karşılığında ruhsat veriyor.İSTE'deki uzman hocalar bu yüzden bilirkişi yapılmıyor olabilir mi?Bazı hocaların paravan şirketler üzerinden yüklü paralar aldığı iddiaları var...Deprem insanları vurmuş, bilirkişilikler de depremzedeyi!Yazık değil mi İskenderunluya?Maden profesörü olan Tolga Depci karot analizinden anlar mı?İyi ki hasarlı binalara verilen güçlendirme projelerinde usulsüzlük iddialarını içeren yazımız ihbar kabul edildi.Devletin ilgili birimleri hemen gerekli incelemeyi başlattı...

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Yazımı bir İskenderun notuyla bitirelim..Kulakların çınlasın Lütfü Savaş!..Ulan insan İskenderun gibi muhteşem bir ilçeyi nasıl kaderiyle baş başa bırakır?Deprem sonrası ilçeyi su bastı... Tsunami oldu diyenler bile çıktı.Oysa Lütfü Efenditemizletmemişti...Bu yüzden kanalizasyon hatları deşarj problemi yaşadığı için ilçe sular altında kaldı.İnsanlar günlerce işyerlerine giremedi!Lütfü Efendi ise o sıra para dolu çantalarıyla meşguldü.Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Lütfü Efendi'yeçok sordu... Ama adam hep duymazdan geldi.Şimdi Kayseri ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla barınak terfi istasyonu boşaltıldı.Artık kanalizasyon hatları deşarj problemi yaşamayacak ve ilçeyi sel almayacak...