ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fondaş medya, Sedat Peker, Ali Yeşildağ, Muhammed Yakut gibi kanunsuzların iftira ve yalanlarını Reis'i yıpratmak için kullandı hep!

Mafyanın devlet retoriği İttihat ve Terakki'den mirastır.

Enver Paşa gibi günümüzde mafya üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlar.

Çete davasına Erdoğan'a yakın isimlerin dâhil edilme çabaları budur.

İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştü mü düşürüldü mü beni ilgilendirmiyor...

Beni helikopter enkazını kısa zamanda bulan Bayraktar İHA ilgilendiriyor.

Hainler ile hazımsızların karalamaya çalıştığı İHA'yı dünya hayranlıkla izledi!..

Beyler, Erdoğan'ın etrafına etten duvar örün!

Bu devletin ve milletin ona daha çok ihtiyacı var!

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Ekrem İmamoğlu, avladığı gazeteciler üzerinden siyaseti dizayn etmenin peşinde.Bu vefasız, Kılıçdaroğlu'nu böyle yedi.Özgür Özel yırtınarak "Tasarruf tedbirlerine uyun" desin.Ekrem aka Roma'da ağırladığı kalemlere milyonlar harcadı.İBB borç batağında yüzerken hem de...Ahmet Hakan, Erdoğan'ın gezisine katılan gazetecilerin yemek ve konaklama giderlerini kurumlarının karşıladığını, ama İmamoğlu'nun gezisine katılanların masraflarını kimin karşıladığını merak etmiş.Aradığı cevap Nevşin Mengü'nün itirafında var:Ekrem ballı geziye çıkardığı İsmailSaymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivanve Ertuğrul Özkök gibi onlarca ismibabasının hayrına ağırlamadı.Lüks restoranlarda yiyip içenler için boşuna yüklü hesaplar ödemedi.Durduk yerde onlara pahalı hediyeler almadı yani.

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Kalem, kılıçtan daha keskindir...Yanlış ellerde olursa toplum tehlikede demektir.Gazetecilik tarihi yanlış ellere geçen kalemlerin utandıran hikâyeleriyle dolu.Ekrem gibi kalemin kılıçtan keskin olduğunu bilenler, fırıldakları satın alır!Günümüzde Sedat Simavi'ninöğüdüne uyan kaç gazeteci kaldı ki...Ekrem İmamoğlu ile ballı Roma gezisine çıkan gazeteciler sakın haktan hukuktan, özgür gazetecilikten söz etmesin...Sorarım şimdi hangisi Ekrem efendi aleyhine tek kelime yazabilir?Daha önce de yazdım, gazeteci kalemini satarsa at izini it izine karıştırır...

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Fondaş çetesi, FETÖ tarzı mesnetsiz videolar yayınlayan itin kopuğun iddialarını Erdoğan'ın zarar görmesi için köpürtüp durdu adına da gazetecilik dedi.

Türkiye adına yalan yanlış algı dolu haberler yaptılar, yapıyorlar da..

Muhammed Yakut isimli çakalın bakan, savcı ve polislere küfretmesini alkışladılar.

Yalana inanmaya hazır kitleyi böyle domine ettiler.

Gazeteci kalemini sattığı an tuz kokar, tuz!

Şimdi de 9. Yargı Paketi kapsamında yapılacak "Etki Ajanlığı" yasa maddesinin hedefinin muhalif gazeteciler olduğu iddiasındalar.

Güya iktidar bu maddeyle muhalif sesleri törpüleyecek.

Hadi lan Roma'ya kadar yolunuz var...

Türkiye'de yaptığınız gazeteciliğin binde birini acaba Almanya'da veya İngiltere'de ya da ABD'de size yaptırırlar mı?

"FETÖ'nün Goebbels'i" Cevheri Güven gibi yalanlarınızda boğulursunuz inşallah...

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SERVET YAŞAR

Servet Yaşar, eşiyle birlikte gazeteye geldi...

Eşinin anlattıklarına üzüldüm.

İnsani sandığım çok şey anlattılar...

Servet Hoca sonradan notlar bile gönderdi...

Meğer önceki yazılarımda ben önemli bir detayı atlamışım...

Candan Işık Yüce'nin gönderdiklerine tekrar baktım.

Çok ama çok önemli bir detaydı bu...

Fırsat bulduğumda onu yazacağım...