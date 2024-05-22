ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fondaş medya, Sedat Peker, Ali Yeşildağ, Muhammed Yakut gibi kanunsuzların iftira ve yalanlarını Reis'i yıpratmak için kullandı hep!
Mafyanın devlet retoriği İttihat ve Terakki'den mirastır.
Enver Paşa gibi günümüzde mafya üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlar.
Çete davasına Erdoğan'a yakın isimlerin dâhil edilme çabaları budur.
İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştü mü düşürüldü mü beni ilgilendirmiyor...
Beni helikopter enkazını kısa zamanda bulan Bayraktar İHA ilgilendiriyor.
Hainler ile hazımsızların karalamaya çalıştığı İHA'yı dünya hayranlıkla izledi!..
Beyler, Erdoğan'ın etrafına etten duvar örün!
Bu devletin ve milletin ona daha çok ihtiyacı var!
***Ekrem İmamoğlu, avladığı gazeteciler üzerinden siyaseti dizayn etmenin peşinde.
***Kalem, kılıçtan daha keskindir...
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Fondaş çetesi, FETÖ tarzı mesnetsiz videolar yayınlayan itin kopuğun iddialarını Erdoğan'ın zarar görmesi için köpürtüp durdu adına da gazetecilik dedi.
Türkiye adına yalan yanlış algı dolu haberler yaptılar, yapıyorlar da..
Muhammed Yakut isimli çakalın bakan, savcı ve polislere küfretmesini alkışladılar.
Yalana inanmaya hazır kitleyi böyle domine ettiler.
Gazeteci kalemini sattığı an tuz kokar, tuz!
Şimdi de 9. Yargı Paketi kapsamında yapılacak "Etki Ajanlığı" yasa maddesinin hedefinin muhalif gazeteciler olduğu iddiasındalar.
Güya iktidar bu maddeyle muhalif sesleri törpüleyecek.
Hadi lan Roma'ya kadar yolunuz var...
Türkiye'de yaptığınız gazeteciliğin binde birini acaba Almanya'da veya İngiltere'de ya da ABD'de size yaptırırlar mı?
"FETÖ'nün Goebbels'i" Cevheri Güven gibi yalanlarınızda boğulursunuz inşallah...
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SERVET YAŞAR
Servet Yaşar, eşiyle birlikte gazeteye geldi...
Eşinin anlattıklarına üzüldüm.
İnsani sandığım çok şey anlattılar...
Servet Hoca sonradan notlar bile gönderdi...
Meğer önceki yazılarımda ben önemli bir detayı atlamışım...
Candan Işık Yüce'nin gönderdiklerine tekrar baktım.
Çok ama çok önemli bir detaydı bu...
Fırsat bulduğumda onu yazacağım...