ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tarih CHP'li belediye başkanlarının zalimliğini de yazacak elbet!

İnsanlara eziyet etmek İnönü döneminde başladı...

Adnan Menderes'i darbeyle astıran da İnönü idi...

Vatandaşa çile çektirmek CHP'nin genlerinde var...

Bunlar garibanı işten atar, sonra "bankamatikçiydi" der!

Yakınlarını fütursuzca belediyeye doldurmaktan çekinmezler!

Vahap Seçer, yedi sülalesini bele - diyeye doldurdu.

İnsan babasının çiftliğine bile bu kadar akrabasını almaz!

Özgür Özel istediği kadar ATV'yi suçlasın, manzara ortada...

CHP'liler hem avantacı, hem taciz - ci hem de ham hum şorolopçudur, nokta!

Eski başkanlarını suçlamaları, milleti cambaza baktırmak içindir.

Kusurlarını örtmek için "para yok" diyerek işçileri sokağa döker ama konsere ve fondaşa milyonlar akıtırlar.

Kamu mallarını ecrimisille satıp belediyeyi hortumlarlar!

120 milyona ihale edilen altgeçit için 4 ay sonra "200 milyona çıktı" diyen de bunlardır. "4 ayda ne oldu da altgeçit 80 milyon fark yedi?" dersin, susarlar!

Sivrisinek ilaçlama işini yandaşa verirler, o da ilaç yerine sineğe su sıkar!

Sivrisineklerin insanları ve küçük bebeleri yemesine aldırmazlar.

En önemlisini ise sona bıraktım.

Müdürlerin unvanlarını "DEM'e sözümüz var" diyerek ellerinden alanlar da bunlardır!

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Cumhur İttifakı'nın hangi belediyesindendiye işçi çıkarıldı?Bunlarda işçilerin ekmeğiyle oynamakhâline geldi.Bir önceki CHP'li başkanın işe aldığı işçileri bile sokağa döktüler.Koltuk içinyapmaktan geri kalmadılar.Toroslar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Bejna Güney'in PKK paylaşımları ortaya çıktı. Başkan Abdurrahman Yıldız da İstiklal Marşı'nı yasakladı.Burhanettin Bulut'un adamı Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 yıl süreyle CHP'den Belediye Başkanlığı yapan Soner Çetin'isuçladı.Soner Çetin ise yaptığı açıklamada yalan söylediğini, kasada 98 mil - yon 400 bin lira bıraktığını açıkladı.İddiaya göre belediyelerde kurulan çeteyi böyle gizliyorlar.

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Ya Özgür Bey rol icabı belediyelere genelge yolluyor ya da üniver siteden arkadaşı Burhanettin Bulut, Özgür'ü takmıyor!

Bay Burhanettin yerel seçimlerde Adana'yı kafasına göre dizayn etti.

Kendine sadık isimleri hem başkan hem de meclis üyesi yaptı.

Çukurova ilçesine Emrah'ı, Seyhan'a şehrin en zalim icra avukatı Oya Tekin'i getirdi. Meclis üyelerini ise tek tek belirledi.

Ama Bulut'u bunlar kesmedi, belediye kadrolarına bile el attı.

Koruması İrfan Doğan'ı Seyhan'a, şoförü İsmet Şevik'i de Ceyhan'a Özel Kalem Müdürü yaptı.

Bulut, gerçek CHP'li PM üyesi Koza Yardımcı'yı da yemenin peşinde.

Bulut'un aday belirleme sürecinde eczanesi için 45 milyon liraya aldığı iddia edilen dükkânı da burada kayda geçirelim.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise yanlıştan dönerek akrabalarını görevden aldı.

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İKİ AVUKAT...

Biri benim Ankara'daki avukatım Çağdaş Karaoğlan...

Çağdaş Hanım başarılı bir sigorta avukatı olarak adını duyurdu.

Sigortanın ödediği tazminatlara kimi vatandaşların haram gözüyle baktığını ve almak istemediğini söyledi.

Diğer avukat ise Servet Yaşar'ın vekili Süleyman Yılmaz...

Yılmaz da bize bir e-posta gönderdi...

Bir aksilik çıkmazsa haftaya ona geniş bir cevap vereceğiz...