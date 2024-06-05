ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Vali Mustafa Masatlı'da devletin ciddiyetini ve şefkatini gördüm.

Masatlı, 6 Şubat depremine kadar Amasya valisiydi...

Depremle birlikte önce Nurdağı'na, sonra da Hatay'a koordinatör vali oldu.

Siyasi akrep ve çıyanlarla dolu Hatay'da önemli işler yaptı.

Vali Süleyman Elban gibi fitnecilerin diline düşmedi.

Halk TV benzeri sırtlan sürüleri Reis'e saldırıyor.

Sebep Elban'ın suskunluğu...

Fondaşlar bu uyduruk meseleyi şişirdikçe şişiriyor.

Belediyeler gibi iktidarı alacaklarını sanıyor vampirler!

Konutla ilgili bilgileri CHP'li Zeydan Karalar'ın servis ettiği iddiası var!

Fondaşlar güvenlik sorunu olan konutun taşınmasını istismar ediyor!

Elban'ı diline dolayan tayfa, CHP'li başkanların hırsızlığını görmez!

Çünkü hortumlardan onlara da pay gidiyor...

Vali Masatlı, tezgâhçı Lütfü Savaş'a rağmen fitneciye malzeme vermedi...

"Erdoğan-Özel" algı anketinin Elban haberleriyle eşzamanlı olması tesadüf değildi.

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Mustafa Masatlı Hatay'da, Erdinç Yılmaz Osmaniye'de başarılı iki vali.

Vali Ali Hamza Pehlivan da Mersin'de çok seviliyor.

Erdinç Yılmaz, Adana'da başkan adayı yapılsaydı kazanırdı.

Hem Adanalı hem de aurasıyla pozitif enerji yayan biri...

Vali Pehlivan, FETÖ ve PKK sempatizanlarının olduğu ilde eli dili tetikte geziyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise tecrübesiyle şehre güven veriyor...

Ağırbaşlılığı ve işbilirliği bir numaralı kentte takdir topluyor...

Tabii gidemediğim valiler de var.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer...

Onlara da yakında gideceğim..

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin Gazze'ye çevirdiği kentin inşası ve depremzedelerin dertleri için gecesini gündüzüne katıyor.

Velhasıl Masatlı ile ilgili yazacağım çok şey var.

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Başkan Mehmet Öntürk'e gelince;

Hatay için büyük şans o.

Şehri ayağa kaldırmak için özel planları var.

Eski başkan Lütfü Savaş, belediyeyi yemiş bitirmiş.

Herif 7 milyarın üzerinde borç bırakıp gitti...

Tefeciden bile borç almış...

Milyarları Hatay için değil seçilmek için kullanmış.

Başkan Öntürk, uçan kuşa olan borçları ödemeye çalışıyor!

Mehmet Başkan'ı ve Vali Masatlı'yı ayrı yazacağım.

İdarecilik zor zanaattır...

İdareci akıllı olmalı, çakallara fırsat vermemeli.

Savaş gibi de belediyeyi çiftliğe döndürmemeli.

İddiaya göre Hatayspor üzerinden kara para bile aklanmış.

Dünün züğürdü olan şahıs bugünün büyük zengini olmuş.

Ayrıca Zeydan Karalar ile Lütfü Savaş'ın seçim taktiği sorgulanmalı...

Masraflarını karşıladığı dönek eski AK Partililerin aday yapılışı da.

CHP'li Mehmet Güzelmansur, Sözcü'ye Hatay'ın sorunlarını anlatmış...

Ulan Lütfü ile birlikte Hatay'ı siz yönetip sorun yaratmadınız mı?

Özgür Özel Efendi butik mitinglerle emekliyi, öğretmeni, çaycıyı istismara kalktı.

Özgür Efendi, kayyuma karşı PKK ile dost iyi mi?

Fondaş İsmail de kışkırtıcı yazılarıyla Rize'de tezgâh peşinde....

Yemezler uşağum, orası Roma değil Rize, Rize...

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ZEHİYE'NİN ZEHO'S'U

Dünyagöz Adana Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cüneyt Karaaslan başarılı bir hekim ve iyi bir aile babasıdır... Hasta gözlerimi de ona emanet ettim...

Eşi Zehiye Karaaslan'ın açtığı piyano desenli mekâna davetini kıramadım.

Zehiye Hanım, Adana'nın en beğenilen mekânını açmış.

Ferah bir yerde şef imzası taşıyan lezzetli bir yemek yemek veya kahve molası için harika bir buluşma yeri, tavsiye ederim...

Yer mi?.. Fuar alanı karşısı...