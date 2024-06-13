ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Nerelidirler bilmiyorum ama gurur duydum...

Kaç büyük zengin böyle bir fedakârlık yapabilir?

Kaç zengin iki yıla yakın bir zaman bu kadar insanı barındırarak yedirip içirir?

Kallavi zenginlerimiz var, neden hiçbirinden böyle bir yardım gelmez?

Koç, Boyner, Sabancı gibi büyük gruplar, küçücük yardımı deve gibi gösterirler.

Ama hükümeti yıkmak isteyen gruplara milyonlar verirler.

Açılan kampanyaya büyük paralar vaat eder, onu bile vermezler!

Osman Murat ve Orhan Remzi Karadeniz kardeşler, Rauf Bey ve Süheyla Sultan isimli iki koca gemiyi iki yıla yakın depremzedelere verdi.

Bunu Allah rızası için yaptılar, reklam için değil.

Karadeniz Holding'in bölgede tek kuruşluk yatırımı da yok!

Gemiler halen İskenderun Limanı'nda barındırdığı depremzedelerin her türlü iaşesini sağlıyor...

İki kardeşe ile beni gemiye götüren Kaymakam Murat Sefa Bey'e teşekkürler.

Süheyla Sultan ve Rauf Bey'in 200'den fazla odasında binlerce depremzede yaşıyor.

Restoran, kafeterya, dinlenme ve oyun alanları, halı saha, poliklinik ve çeşitli yaşam alanlarıyla modern bir "yüzer kent" olan gemilerde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği öğretmenlerle müfredata uygun dersler işledi.

O öğrenciler geçen hafta da üniversite sınavına girdi...

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Depremin yıktığı İskenderun'u, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve Jandarma Binbaşı Yusuf Yıldırım ile gezdik...Bir ara Kaymakam Demiryürek, bizi Süheyla Sultan Gemisi'ne getirdi.Bu büyük yardımlaşma örneğine orada tanık oldum.Süheyla Sultan Gemisi, depremzedelere resmen analık etmiş...Gemi yöneticisi Oğuz Şahin, eşiyle birlikte depremzedeleri el üstünde tutuyor.Süheyla Sultan, binlerce depremzede aileye güvenli bir yaşam alanı sundu.Görevli kamu ve özel sektör personeline de ev sahipliği yaptı.İskenderun Halk Eğitim Merkezi ile koordineli kurslar verildi.Görevli psikologlar, depremzede öğrenci ve aileleriyle görüşerek normalleşmelerine katkıda bulundu.Gemi üzerinde konumlandırılan kreş, oyun parkları, halı saha ve masa tenisi alanlarında çocukların sosyalleşmeleri sağlandı.

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Kaymakam Demiryürek, bize İskenderun'un Cebike mevkiinde TOKİ'nin yaptığı konutları gösterdi.

Allah devlete zeval vermesin...

Bölgede önceden yapılan ama kimsenin tarafına bakmadığı TOKİ konutları şimdi paylaşılamıyor... 7 büyüklüğündeki deprem, konutların camlarını bile çatlatmadı.

Kaymakam Demiryürek, Cebike'nin yapılaşmaya açılacağını ve burada yeni bir İskenderun kurulacağını söyledi...

Aynı yerde yapılan 200 yataklı hastaneyi de gezme fırsatı bulduk...

İnsanlar tedavileri için hastaneyi doldurmuş...

Reis'e dua eden edene... 600 yataklı yeni hastane için çalışmalar devam ediyor...

Ben yine Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemilerinden söz etmek istiyorum...

Osman Murat ve Orhan Remzi kardeşler gemileri olası bir İstanbul depremi için hazırlatmış ama kullanmak İskenderunlulara nasip olmuş.

Ekrem İmamoğlu uyumaya devam etsin ve yandaşlarına Roma gezisi düzenlesin...

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KARALAR'IN MAL VARLIĞI...

Sanırım Adana'ya gelen Özgür Özel'i kandırmak için uyduruk bir afiş hazırlatmış.

İçi yalanlarla dolu bir afiş... Başkent Pres Çelik'in kuruluş tarihini afişte 2008 olarak belirtmiş. Yalan söylüyor... Büyükşehir'e başkan olduktan bir yıl sonra şirketi devraldı...